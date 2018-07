Politiet er på siktedes bolig med minst tre patruljer tirsdag formiddag. Foto: TROND SOLBERG

Drapssiktet 17-åring bor noen hundre meter fra der Sunniva ble funnet

Publisert: 31.07.18 11:51 Oppdatert: 31.07.18 12:41

INNENRIKS 2018-07-31T09:51:38Z

JÆREN (VG) 17-åringen som er siktet for drap på Sunniva Ødegård (13) nekter straffskyld, men erkjenner å ha vært på funnstedet. Han kobles også til et innbrudd samme kveld.

Huset til den siktede 17-åringen ligger i en blindvei på Varhaug . Politiet har sperret innkjøringen rundt 50 meter før huset. Nysgjerrige naboer er ute i området og kikker, og etter hvert sperret politiet også av en blindvei i området som leder inn mot boligen.

Tirsdag formiddag er det minst tre kassepolitibiler på stedet, og ifølge VGs reporter på stedet ser det ut som de sikrer bevis i boligen.

Det skal ikke vært noe aktivitet inne i huset i løpet av formiddagen, før en dame og en politimann gikk inn i boligen like før klokken tolv. Noen minutter senere kom de ut med en pose.

Polititjenestemenn holder vakt utenfor huset hvor den drapssiktede 17-åringen bodde.

VG har vært i kontakt med en venn av den siktede 17-åringen. Vennen forklarer at den siktede var godt likt og hadde mange venner i bygda, men at han hadde havnet på skråplanet de siste par årene. Oppførselen skal ha forverret seg etter ungdomsskolen.

– 17-åringen er kjent for politiet, men ikke for voldssaker, sa politiadvokat Herdis Traa under en pressebrief i Stavanger tirsdag morgen.

Funn på åstedet

Politiet opplyste tirsdag at en 17 år gammel gutt er pågrepet og siktet for drap på 13-årige Sunniva Ødegård, som ble funnet død på Jæren natt til mandag.

Det er blant annet funn på åstedet som gjør at politiet mener at jenta ble drept. Den 17 år gamle gutten erkjenner ikke straffskyld, selv om han innrømmer å ha vært på stedet der jenta ble funnet.

Politiet sier at det ikke er noe som tyder på at siktede og avdøde har vært i samme omgangskrets, annet enn at de har bodd på samme tettsted.

17-åringen møtte frivillig opp til vitneavhør hos politiet mandag kveld.

Gjennom avhøret endret politiet hans status i saken, og siktet ham for drap på 13 år gamle Sunniva Ødegård.

Politiet sier at han er siktet på bakgrunn av omfattende etterforskning og vitneavhør. Det vil bli gjennomført flere avhør av den siktede 17-åringen i tiden fremover.

17-åringen vil bli fremstilt for varetektsfengsling i Jæren tingrett klokken 13.30 tirsdag, hvor politiet vil be om at han fengsles i to uker med brev- og besøksforbud.

Koblet til innbrudd samme kveld

Kvelden Sunniva ble funnet død hadde hun ifølge politiet vært på besøk hos en venn, og det var faren som kontaktet politiet da hun ikke kom hjem til avtalt tid.

Faren kom i kontakt med politiet i forbindelse med at de var på Varhaug, etter melding om et innbrudd. Patruljen bistod deretter faren med å lete etter den 13 år gamle jenta.

Til NRK opplyser politiadvokat Herdis Traa at siktede kobles til et innbrudd samme kveld.

– Han skal ha vært involvert i innbruddet, men vi kan ikke gå inn på ytterligere detaljer. Men han er siktet etter omfattende etterforskning og vitneforklaringer, sier Traa.

Foreløpig vil ikke politiet gi ytterligere opplysninger om innbruddet.

Familien håper på svar

Det lille lokalsamfunnet i Hå kommune på Jæren er sterkt preget av det som har skjedd. Mandag kveld var mange samlet i kirken på Varhaug.

– Det blir tomt etter henne, sier prest Gaute Øgreid Rasmussen.

Pågripelsen av 17-åringen er en liten lettelse for Sunniva Ødegårds familie, sier bistandsadvokaten.

– Foreldrene er til en viss grad lettet for at etterforskningen fremover, men de har notert seg at siktede ikke erkjenner straffskyld. De er opptatt av å få svar på hva som har skjedd og hvorfor, i og med at han ikke erkjenner noe, sier bistandsadvokat Harald Øglænd til VG.