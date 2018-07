Én omkommet og fem skadet i trafikkulykke i Enebakk

Publisert: 21.07.18 23:58

INNENRIKS 2018-07-21T21:58:15Z

Øst politidistrikt melder på Twitter at en er omkommet og fem er skadet etter at to biler kolliderte i Flateby i Enebakk lørdag kveld.

Seks personer skal være involvert i ulykken som fant sted i Lillestrømveien. En av de skadede er fraktet til Ullevål og fire skadede til A-hus. To av disse skal være lettere skadet, opplyser politiet .

– To biler har vært involvert, med fire personer i den ene bilen og to i den andre. Ulykken har skjedd i en høyhastighetssone, så det har nok vært en ganske alvorlig trøkk, sier operasjonsleder Tom Sandberg i Øst politidistrikt til NTB.

Nødetatene jobbet med frigjøring av en kritisk skadet person, som var fører av én av de to bilene. Veivesenets ulykkesanalysegruppe er varslet, og politiets krimteknikere er på vei. Politiet driver omdirigering av trafikken på stedet. (NTB).