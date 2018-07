OMKOM: Søndag formiddag ble den tidligere skiløperen Vibeke Skofterud funnet omkommet på en holme utenfor Arendal. 38-åringen var på vei hjem fra en konsert i Pollen da hun krasjet i Hovekilen, ikke så langt fra hytta hun ferierte på med kjæresten. Foto: Line Møller, VG

Politiet har funnet ut av når Skofterud krasjet

Publisert: 30.07.18 09:12 Oppdatert: 30.07.18 09:44

Arendal-politiet har klart å snevre inn den tolv timer lange tidsrammen for når Vibeke Skofterud kan ha krasjet på land med vannscooteren.

– Ut fra de forklaringene vi har fått, så antar vi at vi kan si sånn cirka når det skjedde, sier etterforskningsleder Torbjørn Trommestad i Agder politidistrikt til VG mandag morgen.

Den tidligere skiløperen ble funnet omkommet på en holme i Hovekilen ved Tromøya i Arendal søndag formiddag, ti timer etter at 38-åringen ble meldt savnet.

En av politiets største utfordringer har vært å finne ut av når Skofterud krasjet. For å finne ut av dette har de avhørt venner, nære, bekjente og vitner.

Nå har politiet funnet det som antagelig er tidspunktet for ulykken, men ønsker ikke å gå ut med dette før alle vitner har vært inne til avhør

– Det er mange som har kontaktet oss og sier at de er mulige vitner, sier Trommestad, og legger til at han ønsker å snakke med disse personene før de går ut med antagelige tidspunktet.

Kjørte hjem fra konsert

Det var kjæresten til Vibeke Skofterud som meldte henne savnet ved 01-tiden natt til søndag. Kjæresten Marit Stenshorne meldte ifra etter at 38-åringen ikke kom hjem igjen til hytta. Da Stenshorne meldte Skofterud savnet, var det dårlig vær og kraftige regnskyll i området.

Lørdag kveld var Skofterud på konsert i Arendal. På sin Instagram-konto la hun like før klokken 20 ut en såkalt «story» hvor hun og kjæresten kjører vannscooter på vei til Pollen i sentrum av byen. Der spilte blant andre Julie Bergan, Madcon og Hkeem under festivalen Canal Street.

Flere undersøkelser

Som en del av etterforskningen vurderer politiet å ta en nærmere kikk på vannscooteren Skofterud krasjet med.

– Vi vurderer å sjekke om den var funksjonell og at alt var i orden, sier Trommestad.

Politiet er også i dialog med Statens havarikommisjon for transport. Det er foreløpig ikke bestemt om havarikommisjonen skal undersøke ulykken.

– Utover det jobber vi med å følge opp pårørende og familie.

I løpet av uken får politiet svar på den foreløpige obduksjonsrapporten etter dødsfallet.

Ble funnet på land

Politiet mente søndag formiddag at siste observasjon av Skofterud var på vannscooteren klokken 01. Sent søndag kveld presiserte imidlertid Agder-politiet at de ikke kan slå fast dette.

– Hun ble sist sett på vannscooteren, men det var nok en liten stund før. Om det var en time eller to før, det vet vi ikke, uttalte enhetsleder Bård Austad til VG.

Vannscooteren ble liggende i en liten bukt mellom to holmer på øya St. Helena. Øya ligger i Hovekilen på Tromøya. Skofterud ble funnet på land.

Idretts-Norge i sorg

Vibeke Skofterud kommer fra Slitu i Østfold og har gjort stor suksess både nasjonalt og internasjonalt som langrennsløper.

Hun gikk blant annet på Norges gull-lag i stafett i 2010-OL, og både i 2005 og 2011 var hun med på Norges vinnende lag i VM over 4 x 5 km.

I 2012 vant hun det tradisjonsrike Vasaloppet, og satte ny løyperekord i kvinneklassen med 4.08,24. Dette var første gangen en norsk kvinne vant Vasaloppet etter at det ble en offisiell kvinneklasse i 1997.

Skofterud var med i verdenseliten i mer enn ti år. I 2015 kom meldingen om at hun la opp karrieren som langrennsløper på toppnivå. I april i år ble hun nevnt som en av flere aktuelle kandidater f or en trenerrolle på damelandslaget.