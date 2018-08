FRYKTET: Støv fra peanøtter. Foto: FRODE HANSEN/VG

Forsker på peanøttstøv

Er det mulig å reagere allergisk på peanøttstøv? 200 norske barn er testet.

– Pasientene er veldig engstelige. De frykter at andres peanøttspising kan ta livet av dem selv eller barna. De rydder skoler, barnehager, treningssentrene og fly for nøtter, forteller Bente Krane Kvenshagen, barnelege ved Best Helse på Bekkelaget i Oslo som er initiativtager til studien.

Mange, både fagfolk og legmenn, er i tvil om hvor farlig det er for alvorlige

peanøttallergikere å oppholde seg i umiddelbar nærhet av peanøtter som ikke er

i tett emballasje.

I en ny studie har Kvenshagen og flere andre forskere så langt testet 200 barn. Målet er å teste rundt 1000 barn i alderen 5 til 18 år i et forskningsprosjektet. Kvenshagen håper derfor at flere melder sin interesse.

Barna og ungdommene skal lukte på peanøtter i åpen pose på 30 centimeter fra nesetippen. De skal ikke spise og ikke berøre peanøtter. De blir observert med tanke på reaksjon fra øyne, nese, hud og luftveier.

Så langt har ingen reagert.

– Mange har takket meg etter å ha vært gjennom studien. De kan leve et vanlig liv, og omgi seg med hvilke mennesker de vil, når de vil, uten å være redde, sier Kvenshagen.

Kvenshagen skal presentere de foreløpige funnene på Allergifrisk, en nasjonal konferanse om astma og allergier, i regi av Helsedirektoratet, 5. september.

– Dette er ikke uventet. Vi ser mange barn med peanøttallergi på sykehuset. Det er svært sjelden at noen reagerer på peanøttstøv eller at andre spiser peanøtter i samme rom. Men det er nødvendig at noen dokumenterer dette med forskning, tilføyer Knut Øymar, overlege ved Stavanger Universitetssjukehus.

Fra før av er det én studie fra 2015 som har undersøkt hvorvidt hudkontakt eller innånding av sporer fra peanøttsmør kan forårsake sporer hos barn med peanøttallergi. Den gang ble 30 barn undersøkt. Ingen fikk større allergiske reaksjoner. Studien ble omtalt i tidsskriftet The Journal of Allergy and Clinical Immunology.

Peanøttallergi Enkelte kan få kraftige, livstruende reaksjoner av å spise peanøtter. Selv ørsmå mengder nøtter eller peanøtter kan føre til kraftige reaksjoner hos de mest sensitive.

Det er i dag mulig å teste ut om en reaksjon på nøtter/peanøtter skyldes en kryssallergi eller en primær nøtte-/ peanøttallergi.

De aller fleste som har en kryssallergi har mildere symptomer. Pollenallergikere med kryssallergi mot nøtter kan ofte tåle nøtter når de er stekt, kokt eller bakt. Kilde: Norges Astma- og Allergiforbund

Totalforbud

– Jeg har aldri opplevd at noen nøtteallergikere har reagert på lukt av nøtter, selv om de har vært hardt rammet, forteller Kvenshagen, som i 2009 tok doktorgrad på matallergier hos barn.

VG+ intervjuet i fjor Kvenshagen til en sak om at flere tusen barn hvert år får matallergi og beskjed om å legge om kostholdet.

At ekstremt allergiske barn kan reagere på støv fra peanøtter, er noe av årsaken til at barnehager og skoler har innført totalforbud mot nøtter. Helsedirektoratet konkluderer med at det ikke er noe generelt forbud mot nøtter i skole eller barnehage.

Begrensninger på fly

SAS serverer ikke peanøtter som snacks om bord eller som ingrediens i måltider. «Hvis du er allergisk mot peanøtter, bør du alltid opplyse kabinpersonalet når du går om bord i flyet slik at de kan informere andre reisende om din nøtteallergi», heter det på flyselskapets hjemmesider .

Norwegian har omtrent samme policy: «Vær vennlig og fortell kabinpersonalet om allergien når du går om bord. De vil komme med en kunngjøring over høyttalerne om at produkter som inneholder nøtter, ikke blir solgt på flyet, og at slike produkter ikke må spises om bord», opplyser Norwegian .

