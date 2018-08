VAKKERT: Dette er synet som møtte hytteeiere i Skåbu lørdag morgen. Foto: Jørn Pettersen

Snøen er kommet!

Husker du supersommeren vi hadde for to-tre uker siden? Nå er snøen allerede her, men vil den bli liggende?

Publisert: 25.08.18 10:14

I hvert fall på fjellet. Hytteeiere ved Skåbu våknet opp til et vakre snødekte fjell i dag morges. Skåbu, ligger i en sidedal til Gudbrandsdalen, mot Jotunheimen og fra dalen ser man Rutenmassivet som ligger fra 1100 moh. og oppover som i løpet av natten fått et teppe av snø.

– Er vinteren på vei inn i fjellheimen nå?

– Nei, det er ikke noe som tyder på det. Det har kommet inn en litt kjølig, nordlig vind som gir lavere temperaturer, men allerede fra morgen, så får vi tilbake en mildere værtype da lavtrykkene kommer inn fra vest, sier Ina Ynnesdal, vakthavende meteorolog i Storm.

– Hvor uvanlig er det med snø i fjellet på denne tiden?

– Dette er ikke så uvanlig, og vi ventet faktisk snø på områder som ligger over 1300 meter i går på grunn av denne vinden fra nord-nordvest som er kaldere, sier hun.

Det er vindretningen som avgjør hvordan temperaturene blir, ifølge Ynnesdal. Når vinden kommer inn fra det er nord-nordvest som blir det kjølig, mens vind fra sør-sørøst er mildere og gir varmere vær.

– Er det mulighet for at vi får tilbake supersommerværet?

– Nei, det er i hvert fall ikke noe som tyder på det nå. Det blir mer normalt høstvær, skiftende med litt regn og sol om hverandre. Og temperaturene vil også svinge fra dag til dag, sier Storm-meteorologen.

– Hva må til for å få varmt høstvær?

– Da må vi få inn et kraftig, stabilt høytrykk fra sørøst. Det vil i så fall gi varmt vær.

Men tiden er i ferd med å renne ut for den muligheten. For det varme innlandsværet i Øst-Europa som gir oss disse gode høytrykkene om sommeren vil etter hvert erstattes med en mye kaldere værtype. For der er overgangen mellom sommer og vinter relativt kort, ifølge Ynnesdal.

– Kan vi forvente oss at vinteren kommer kjapt? Slik vi hadde en rask overgang i år fra vinter til sommer?

– Det er det vanskelig å si nå. Det siste månedsvarselet viser ikke at det er kulde på vei. Det blir normalvær med en kombinasjon av vått og tørt og varme og kaldere vær fremover, sier hun.

Slik blir været i starten av neste uke

Dette er varselet fra Meteorologisk institutt.

Østlandet og Telemark: Økning til sør og sørøst periodevis stiv kuling på kysten, mandag kveld skiftende bris. Regn fra sør.

Agder: Sørøstlig periodevis stiv kuling på kysten, fra ettermiddagen sørvestlig liten kuling. Regn.

Fjellet i Sør-Norge: Øst og sørøst frisk bris utsatte steder. Regn fra sør, snø i høyfjellet.

Vestlandet sør for Stad: Sørøstlig liten kuling på kysten, dreiende østlig. Mandag kveld nordvestlig bris. Skyet. Regn, vesentlig sør for Bergen. Om kvelden lettere vær.

Møre og Romsdal og Trøndelag: Sørøstlig bris, fra mandag ettermiddag nordøstlig frisk bris på kysten. Skiftende skydekke. Enkelte regnbyger i ytre strøk først på dagen. Utover ettermiddagen regn i indre strøk.

Nordland: Sørvestlig liten og periodevis stiv kuling på kysten nord for Bodø, sør for Bodø bris av skiftende retning. Enkelte regnbyger. Perioder med sol.

Troms: Sør eller sørvest bris, periodevis liten kuling på kysten. Enkelte regnbyger i ytre strøk, ellers opphold og perioder med sol.

Finnmark: Skiftende bris, kan hende sørvestlig liten kuling på kysten lengst vest. Spredte regnbyger, vesentlig i øst.

Spitsbergen: Skiftende bris, natt til mandag nordlig liten kuling utsatte steder i nord. For det meste skyet. Spredt regn eller sludd, snø i høyden.