TREKKER SEG: Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen flytter til USA med kona. Foto: Trond Solberg

Solvik-Olsen og Søviknes går ut av regjeringen

INNENRIKS 2018-08-30T09:10:22Z

Ketil Solvik-Olsen (Frp) trekker seg som samferdselsminister og flytter til USA. Også olje- og energiminister Terje Søviknes (Frp) forlater regjeringen.

Publisert: 30.08.18 11:10 Oppdatert: 30.08.18 12:14

Solvik-Olsen blir erstattet av landbruksminister Jon Georg Dale , som utnevnes i statsråd fredag. Bård Hoksrud (Frp) tar da over etter Dale som landbruksminister, får VG bekreftet.

– Familien vår flytter til USA for et år. Kona mi har fått tilbud om en legestilling ved et stort barnesykehus i Birmingham Alabama. Da denne fantastiske muligheten dukket opp, var det bare å gripe den, sier Ketil Solvik-Olsen til Dagbladet, som først omtalte saken.

Han er innstilt på å fortsette som nestleder i Frp, men vil lytte til partiet om hvordan rollen kan fylles og hva som gagner partiet best, sier en regjeringskilde: Det blir en sak som skal diskuteres på sentralstyremøtet i Frp førstkommende mandag.

Solvik-Olsen har vært samferdselsminister i regjeringen til Erna Solberg helt siden regjeringen tiltrådte i 2013. Han er også nestleder i Frp.

En kilde VG er i kontakt med mener at Søviknes trekker seg for å komme nærmere familien og et ønske om å satse på politikk lokalt.

– Du skal ikke se bort ifra at han blir sentral i ledelsen av det nye Vestlandet, sier han.

– Men Solvik-Olsen kommer nok tilbake: Han er bare ute på toalettet en liten tur, legger han til.

Ny olje- og energiminister

Også Terje Søviknes (Frp) går av som olje- og energiminister. Kjell-Børge Freiberg blir ny olje- og energiminister, får VG bekreftet.

Søviknes tok over som olje- og energiminister etter Tord Lien (Frp) mot slutten av 2016. Det var Dagens Næringsliv som først meldte om Søviknes avgang.

Kjell-Børge Freiberg (Frp) var ordfører i Hadsel kommune fra 2007 til 2015. Han var den første ordføreren fra Frp i Nordland. Han var Frps førstekandidat i Nordland i stortingsvalget 2017.

Han har vært statssekretær i Olje- og energidepartementet fra 2015, og er i dag medlem i næringskomiteen på Stortinget.