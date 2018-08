RØMMER FRA VANNET: Vannmassene har ført tusenvis av mennesker på flukt. Foto: – / AFP

Venter mer regn: Hundrevis omkommet i flommen i India

Minst 324 mennesker har mistet livet i den voldsomme flommen som har herjet den sørindiske staten Kerala den siste uken. Nå ventes det enda mer.

Det melder nyhetsbyrået AFP.

Flommen beskrives av myndighetene som den verste som har rammet landet på nesten hundre år.

– Vi opplever noe som aldri tidligere har skjedd i Kerala historie. Nesten alle demninger er nå åpnet. Mesteparten av kloakkanleggene er oversvømt, sier leder for myndighetene i delstaten Kerala, Pinarayi Vijayan, ifølge BBC .

Han beskriver situasjonen som «ekstremt alvorlig».

Hundretusener hjemløse

– Rundt 100 mennesker har mistet livet i løpet av de siste 36 timene alene, fortalte en talsperson for myndighetene tidligere fredag, ifølge The Guardian .

Delstaten Kerala , med sine 14 distrikter og 33 millioner innbyggere, har vært rammet av kraftig regn siden 8. august. Vannmassene har forårsaket store ødeleggelser og om lag 220.000 mennesker har mistet hjemmene sine, skriver NTB.

Titusener av boliger står under vann, og veinettet er ufremkommelig over store avstander.

Det er ventet mer regn i området, og myndighetene har fredag sendt ut rødt farevarsel.

Desperate rop om hjelp

Bare i området Idukki, et skogsområde sentralt i Kerala, har det kommet 3,2 meter med nedbør.

I takt med at flomnivået har steget har folk fra alle kanter av delstaten publisert nødmeldinger på sosiale medier, så lenge nettet var oppe, skriver NTB.

Desperate etter hjelp har mange postet GPS-koordinater i håp om å bli evakuert.

– Min familie og nabofamilier er i trøbbel i flommen i Pandanad nakkada- området i Alappuzha, sier Ajo Varghese i en Facebook-post, ifølge The Guardian.

– Vi har ikke mat og drikke. Ingen muligheter for kommunikasjon fra kvelden. Mobiltelefonene er utenfor rekkevidde og avslått. Vær så snill og hjelp. Ingen redning er tilgjengelig, skriver han videre.

En annen mann desperat etter hjelp postet en video han håpet kunne redde ham.

Med vann som når han til halsen filmer mannen fra innsiden av hjemmet sitt.

– Det ser ut til at vannet stiger til andre etasje. Jeg håper dere kan se dette. Vær så snill å be for oss, sier han i videoen.

Vanskelig evakuering

Det er anslått at 6.000 mennesker venter på å bli fraktet til trygge områder, og et 30-talls helikoptre er satt inn i arbeidet på de mest utsatte stedene. I tillegg bidrar 320 båter, mange av dem fiskebåter, i redningsarbeidet rundt om i delstaten.

– I noen områder er luftevakuering den eneste muligheten. Tusener er fortsatt værfast, forteller Vijayan til Reuters India .

Et vitne som hadde vært om bord i et av redningshelikoptrene fortalte til nyhetsbyrået at mennesker strandet på hustak hadde desperat hadde veivet med armene mot helikopteret.

Torsdag ble det meldt at myndighetene har opprettet 1.330 leirer for å forsøke å huse menneskene som har mistet hjemmene sine. I tillegg trapper hæren og marinen opp sin innsats.

Både fly- og togtrafikk samt T-baner er stanset.