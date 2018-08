SØRENGA: Mange kjøler seg ned i det populære sjøbadet på Sørenga i Oslo om sommeren. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Årets julimåned tangerer rekorden fra 2014 som tidenes varmeste

Publisert: 01.08.18 10:50 Oppdatert: 01.08.18 11:19

INNENRIKS 2018-08-01T08:50:19Z

Årets julimåned er, sammen med juli måned i 2014, den varmeste og nest tørreste som noensinne har blitt målt i Norge. Månedstemperaturen for hele landet lå 4,3 grader over normalen.

Juli i år er på delt førsteplass med samme måned i 2014.

Det viser Meteorologisk institutts beregninger, som går tilbake til 1900.

– Selv om ikke ett år kan knyttes direkte til klimaendringer, ser vi en trend hvor temperaturene stiger. Det er større sannsynlighet før høye temperaturer og økt risiko for tørke nå, enn hva det var for noen tiår siden, sier klimaforsker Reidun Gangstø Skaland til VG.

Det vil likevel fortsette å være store, lokale variasjoner, påpeker hun.

– Temperaturene går opp og ned fra år til år, så det er umulig å fastslå om neste sommer blir like varm som denne. Men vi vil nok få flere varme somre enn tidligere.

Flere varmerekorder

Årets julimåned, som er like varm som juli 2014, har bydd på varmerekorder i syv fylker .

Fem av rekordene ble satt fredag forrige uke, en av årets varmeste dager:

Troms: 33,5 grader, Bardufoss, 18. juli

Vestfold: 34,1 grader, Nøtterøy, 27. juli

Hordaland: 34,4 grader, Etne, 27. juli

Østfold: 34,5 grader, Rygge, 27. juli

Rogaland: 34,4 grader, Stavanger–Våland, 27. juli

Sogn og Fjordane: 33,4 grader, Lærdal, 27. juli

Møre og Romsdal: 34,7 grader, Åndalsnes, 28 juli

Skaland opplyser at over 40 stasjoner har satt ny rekord for maksimumstemperatur på ett døgn i juli måned. Over 40 stasjoner har også fått ny rekord for høyeste gjennomsnittlige temperatur.

Nedbør

Når kommer til nedbør i juli, har 35 stasjoner satt ny rekord for lav gjennomsnittlig månedsnedbør.

– Fem stasjoner har satt ny rekord for maksimum nedbør på ett døgn. Én stasjon, Svalbard, har satt ny rekord for største julinedbør, sier Skaland.