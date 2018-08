Nye pågripelser i narkotikasak knyttet til gjengmiljøet i Oslo

INNENRIKS 2018-08-30T09:01:19Z

17 personer er nå siktet i narkotikasaken hvor Kripos har gjort flere store beslag av cannabis som de mener kan knyttes til gjengmiljøet i Oslo.

Publisert: 30.08.18 11:01

I slutten av juni offentliggjorde Kripos et beslag som nå er på over 2.2 tonn hasj , i en operasjon med navnet «Hubris».

I juli skrev VG at ni personer var siktet i Norge og én i Danmark. Nå sier politiadvokat i Kripos, Håvar Undeland, at totalt 17 personer er pågrepet i operasjon «Hubris».

Tirsdag ble en mann, siktet for oppbevaring av narkotika, varetektsfengslet i fire uker. Kripos mener har vært i mottagerleddet i narkotikanettverket. Retten festet ikke lit til siktedes forklaring om at han ikke hadde noen tilknytning til saken.

Tingretten skriver i fengslingskjennelsen at saken dreier seg om en etterforskning av et omfattende narkotikanettverk.

«Politiet er avhengig av å kunne få etterforske saken uten risiko for at siktede gir beskjeder, eller på annen måte kontakter impliserte for å varsle om at deler av nettverket er avslørt, eller for øvrig får gitt beskjeder ut som kan vanskeliggjøre bevissikring og etterforskning.» skriver tingretten.

Leter etter penger

Samlet beslag i operasjon «Hubris» er oppe i ca. 2,9 tonn hasj i Norge og Danmark.

– Vi ble overrasket da det viste seg å være 2,2 tonn hasj hos 70-åringen i Danmark. Jeg har jobbet med dette i 20 år og har ikke sett mengder som dette tidligere, sier Eivind Borge, leder på taktisk etterforskningsavdeling i Kripos.

Kripos satte de første etterforskere på saken ved påsketider, men den åpne fasen av etterforskningen ble startet i slutten av april 2018.

– Noen ganger får vi stang ut, men her traff vi godt på de objektene analysegruppen på Kripos hadde valgt ut som mål. I tillegg var vi heldig med at det var så mye stoff hos 70-åringen. Det er mye kontanter i disse sakene, så nå blir det viktig å finne pengene, sier Borge.

Gjengkobling

Politiet ønsker å få avklart hvilken rolle de ulike aktørene i nettverket har, og vil da foreta en rekke etterforskningsskritt, som ransakinger og tekniske undersøkelser. Dette med sikte på å foreta flere pågripelser både på leverandør- og mottagersiden.

Politiet knytter narkosaken til det kriminelle gjengmiljøet i hovedstaden. Kripos har tidligere opplyst at det har vært «ukentlige» leveranser av narkotika gjennom nettverket.

VG er kjent med at minst én av de «Hubris»-siktede – en 25 år gammel norskmarokkaner – har tette bånd til sentrale aktører i den kriminelle gjengen Young Bloods.

Politiet mener den kriminelle gjengen har tjent millioner på salg av hasj og marihuana , ifølge en hemmelig etterretningsrapport.