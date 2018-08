TIL SALGS: Den norske kongefamiliens feriested Bloksberg, på øya Hankø i Østfold. Foto: Erik Johansen / NTB scanpix

Märtha Louise kvitter seg med ferieparadiset på Hankø

Publisert: 14.08.18 17:35 Oppdatert: 14.08.18 18:54

INNENRIKS 2018-08-14T15:35:37Z

Prinsesse Märtha Louise selger Bloksberg, som har vært kongefamiliens feriested i generasjoner, ifølge Se og Hør. Verdien anslås til 70 millioner.

Bloksberg har tilhørt kongefamilien helt siden daværende kronprins Olav kjøpte den i 1947. Da hadde han allerede leid den i årene før andre verdenskrig.

Ifølge Se og Hør har prinsesse Märtha Louise nå bestemt seg for å selge det 100 år gamle feriestedet på øya Hankø i Østfold, trolig fordi eiendommen er for stor og dyr.

Verdt flere titalls millioner

Etter at kong Olav gikk bort i 1991 arvet kong Harald feriestedet. Kong Harald skal allerede da ha bestemt at landstedet på Hankø en gang i fremtiden skulle tilfalle prinsessen.

Kongen engasjerte advokater for at datteren skulle overta millioneiendommen før utgangen av 2001, da den nye arveavgiften ble innført. Slik unngikk Märtha Louise millionkrav fra Staten.

Da hun tok over hytta ble den vurdert til en markedspris på rundt 20 millioner kroner.

Eiendomsmegler Miguel Sørholt anslår overfor Se og Hør at markedsverdien nå har steget til 70 millioner kroner.











1 av 4 FERIEIDYLL: Dronning Sonja på brygga ved seilbåtene på Hankø i 1984. Bjørn Aslaksen, VG

– Høy affeksjonsverdi

Etter det ukebladet erfarer, vil ikke feriehuset bli solgt på det åpne markedet, men i stedet bli behandlet skånsomt av meglere.

Andre eiendommer på ferieøya har blitt solgt for opptil 70 millioner kroner tidligere, og da eiendommen «Kariodden» ble solgt for tre år siden, uttalte megleren at bryggene alene var verdt 25 millioner kroner. Det skriver Fredriksstad Blad .

Eiendomsmegler Tormod Møller hos Møller & Partners sier til VG at Hankø er et populært sted å kjøpe bolig, men at det er vanskelig å anslå noen nøyaktig markedsverdi av hytta.

– Bloksberg har jo en affeksjonsverdi i tillegg til den gode beliggenheten og størrelsen. I dette tilfellet vil det også ha en betydning hvem som har eid boligen tidligere, sier han.

Hjemmefødsel, bursdagsfeiringer og sommerferier

Kongefamilien har brukt feriestedet flittig, og har tilbragt mye tid på hytta i kombinasjon med seilturer og andre vannaktiviteter.

Märtha Louise har brukt hytta nesten hver sommer sammen med familien, og i 2005 ble datteren Leah Isadora født på Bloksberg.

Både Märtha Louise og eksmannen Ari Behn har feiret bursdager på Bloksberg, sistnevnte arrangerte også festivalen «Føling i fjæra» på øya.

Prinsessens talsperson, Carina Cheelde Carlsen, sier til ukebladet at de ikke ønsker å kommentere saken. Hun har foreløpig ikke besvart VGs henvendelser.