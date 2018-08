FRYKTER ØKNING: Det er grunn til å tro at antall barn i lavinntektsfamilier vil fortsette med å øke, mener barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland (H). Foto: Hallgeir Vågenes, VG

Barneministeren frykter flere fattige barn

INNENRIKS 2018-08-26T14:12:42Z

Barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland (H) sier det er bekymringsfullt at flere barn vokser opp i familier med lav inntekt. Samtidig spår hun at tallet vil øke.

De siste femten årene har antall barn bosatt i familier med vedvarende lavinntekt tredoblet seg, ifølge Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir). Økningen gjelder for familier med og uten innvandrerbakgrunn.

Helsedirektoratet er blant dem som slår full alarm, ettersom de frykter at de økende økonomiske forskjellene vil føre til ulikhet på andre områder, som for eksempel ventet levealder.

Selv om det også har skjedd en økning i antall etnisk norske barn som vokser opp i familier med lav inntekt, er fortsatt barn i familier med innvandrerbakgrunn overrepresentert i denne gruppen.

Barne- og likestillingsministeren mener det er grunn til å tro at antall barn i lavinntektsfamilier vil fortsette med å øke, slik som det har gjort de siste årene.

– Når vi ser økningen blant barn som har innvandrerbakgrunn i lavinntektsgruppen, er det all grunn til å forvente at med flere flyktninger og asylsøkere til Norge vil vi se en ytterligere økning i antall barn i lavinntektsfamilier, sier statsråden og legger til:

– Arbeidet for bedre integrering er derfor avgjørende slik at foreldrene raskt får muligheten til å lære seg norsk og komme seg i arbeid.

Ap: – Høyre-politikken er det største problemet

Leder Jonas Gahr Støre i Arbeiderpartiet mener Høyre skal ta noe av skylden for de økende ulikhetene.

– Blant de årsakene vi kan gjøre noe med, er Høyre-politikken det største problemet. Med store skattekutt til de rikeste, kutt i tryggheten til utsatte grupper og dårligere regulering av arbeidslivet bidrar regjeringen sterkt til å øke forskjellene mellom folk, mener Ap-lederen.

Tidligere i år slo Faktisk.no fast at en gjennomsnittlig familie har fått rundt 10.000 kroner i skattelette med Frp i regjering. Det betyr nødvendigvis ikke at de har fått 10.000 kroner mer å rutte med, ifølge den samme faktasjekken.

– For mens skattene er blitt lavere, har avgiftene økt med 6,6 milliarder under samme regjering. Det finnes imidlertid ikke tall som viser hvor mye dette har å si for gjennomsnittsfamilien, heter det i artikkelen.

SV skylder på regjeringen

SV-leder Audun Lysbakken mener den sittende regjeringen har skylden for en av de viktigste årsakene til de økende forskjellene i Norge.

– Regjeringen har gitt flere milliarder i skattelettelse til de rikeste, samtidig som de har kuttet i støtten til de som har minst. Blant annet har de kuttet barnetillegget til uføre, sier Lysbakken.

– Denne regjeringen fører konsekvent en politikk for den økonomiske eliten, og ikke for «folk flest».

Lysbakken og finansministeren svarer imidlertid det samme når det kommer til hva som er det viktigste for å redusere barnefattigdom og ulikhet i Norge: Få foreldrene inn i arbeidslivet.

– Umiddelbart er det beste vi kan gjøre for de fattige familiene, å øke barnetrygden, mener han.

– Ikke et godt nok svar

Statsminister Erna Solberg (H) mener SV og AP reduserer debatten om fattigdom til et spørsmål om økt skatt og økte forventninger.

– Det gir ikke et godt nok svar på hvordan vi kan bevare et samfunn med små forskjeller. Vi har vært opptatte av å gi flere muligheten til å skape seg gode liv gjennom utdanning, deltagelse og målrettede tiltak. Det er grunnleggende for å skape et samfunn med like muligheter for alle, mener hun.

I likhet med barneministeren, mener også Solberg at det er bekymringsfullt at flere barn vokser opp i familier med lav inntekt.

– Det aller viktigste for å bekjempe det er å sørge for at foreldrene kommer inn i arbeidslivet.

Vil få flere i arbeid

Den nåværende regjeringen og opposisjonen er enige om hva som er det viktigste for å redusere antall barn som vokser opp i familier med lav inntekt: få foreldrene ut i arbeid.

– Får vi flere i jobb, er det flere som kan forsørge seg selv og færre som trenger velferdsordninger, sier finansminister Siv Jensen (Frp).

Ettersom familier med innvandrerbakgrunn er overrepresentert i statistikken, er finansministeren også opptatt av en styrket integrering i Norge.

– Barnefattigdommen øker også i etnisk norske familier?

– Den er uten tvil størst blant familier med minoritetsbakgrunn, men vi ser også at den øker noe blant enslige forsørgere. Men det handler også om at vi skal ha gode velferdsordninger. For å ha det, må flere jobbe, avslutter Jensen.