Norsk juletre-gave døde

2018-12-14

I tradisjon tro har Sortland gitt et juletre til den britiske byen Grimsby i gave før hver jul. Denne gangen uten like mye hell – treet har nemlig dødd.

I begynnelsen av november ble et 13 meter høyt juletre fraktet fra Sortland til den lille britiske byen Grimsby for å trekke opp julestemningen.

Men – juletreet har ikke gitt den stemningen enkelte kanskje hadde håpet på. Lokalavisen Grimsby Telegraph skriver nemlig at treet ser bart og stusslig ut – og at det er døende.

Det har skapt reaksjoner i den lille byen.

– Mine første tanker var at de ikke kan være seriøse når de bruker det treet, sier Kelv Grant til avisen.

Se bildene av juletreet:











1 av 4 DØENDE: Juletreet var dødt da det ankom Grimsby, etter transporten på 1.900 kilometer fra Sortland. Grimsby Telegraph / BPM Media / Grimsby Telegraph / BPM Media

Han betegner treet som en mulighet til å bringe litt positivitet tilbake med et skikkelig fint tre og noen andre dekorasjoner for en gangs skyld.

– Men nå har vi fått noe som ser ut som om det er halvdødt, sier Grant.

I en video publisert av GrimsbyLive ser man at treet ikke akkurat ser ut som et juletre, men at manglende snø rundt også har noe av skylden for at det ikke ser spesielt koselig ut:

Skaffet nytt og sender beklagelse

– Det er skammelig å ha et så vakkert tre, og så dør det allerede, sier innbygger Victoria Powell.

Grimsby Telegraph skriver videre at et nytt juletre ankom byen i dag, torsdag. Det fikk de kjøpt fra en lokal handler.

I en artikkel publisert av GrimsbyLive innrømmer de at det kanskje var noen i den britiske byen som tok kverken på grantreet. Og beklager hvordan de først omtalte treet.

– Vi er bekymret for at det stolte folket på Sortland kan ha blitt fornærmet av vårt lite sensitive innslag om dette stikkende problemet, skriver nettavisen.

Nettavisen skriver at byrådet i Grimsby ikke var spesielt fornøyde med oppslaget, og at de skjønner at det ikke er helt enkelt å frakte et tre 1.900 kilometer.

– Som et tegn på respekt vil vi sende ordføreren en lite gave i form av noen øl fra vårt nye bryggeri, Dock Beers, skriver de.

– Ble liggende uten vann og lys

Grunnen til treets sjabre tilstand, er at det måtte klare seg altfor lenge uten lys og vann, ifølge ordfører Tove Mette Bjørkmo (Ap) i Sortland kommune.

– Det tar lang tid å sende et juletre fra Sortland til Grimsby, så det hadde ligget en stund i container da det kom frem. Sånn som jeg forsto det på dem som hadde ansvaret for treet i Grimsby, så ble det liggende i containeren uten lys og vann. De beklaget at de ikke skjønte at det måtte ha lys og vann, sier hun til VG.

Tradisjonen med å sende et juletre til England kom til for 15 år siden, etter en henvendelse til Sortland kommune fra Grimsby. Bjørkmo sier at de aldri før har fått tilbakemelding om at treet har vært i dårlig stand.

– Forhåpentligvis blir vi å sende et nytt tre neste år. Det avhenger av at vi finner et tre som er egnet, men vi gir ikke opp så lett. Det er hyggelig at vi kan være behjelpelig, så får vi håpe at vi lykkes bedre neste år, avslutter hun.