Den avdøde i juleborddrapssaken var en mann i 50-årene

Mannen som natt til lørdag ble drept under et julebord på Holmenkollen var en mann i 50-årene med polsk statsborgerskap, bekrefter politiet.

Publisert: 16.12.18 11:09 Oppdatert: 16.12.18 12:07

Det var under et julebord i et av Skiforeningens lokaler på Holmenkollen at en polsk mann i 50-årene ble knivdrept. En kollega i 30-årene er siktet for drap.

Den siktedes advokat, John Christian Elden, har sagt til VG at en krangel som oppsto mot slutten av julebordet var foranledning for hendelsen.

Leder av seksjon for alvorlige voldssaker, Anne Alræk Solem, bekrefter nå overfor VG at den avdødes pårørende er varslet.

– Jeg kan bekrefte at den avdøde er en mann i 50-årene med polsk statsborgerskap. De pårørende ble varslet i går, sier hun til VG.

Tidligere dømt

Den antatte gjerningsmannen ble pågrepet kort tid etter hendelsen, og politiet fikk kontroll på det antatte drapsvåpenet, som er en kniv.

Mannen som nå er siktet for drap, ble dømt til 21 dager fengsel for knivtrusler i fjor .

I dommen fra Oslo tingrett kommer det frem hvordan mannen i august i fjor skal ha løftet en kniv mot et ungt par som befant seg i nærheten av leiligheten hans. Han skal ha hatt blikket festet på mannen, som var den fornærmede, mens kona forsøkte å beskytte ham.

Ifølge NRK erkjenner den siktede å ha knivstukket kollegaen.

– Han har forklart seg om knivepisoden så langt han kan huske den. Dette er noe som skjedde på et julebord, også under påvirkning av alkohol, og da er en kniv veldig dårlig våpen å ha der, sier forsvarer John Christian Elden til NRK.