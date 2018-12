BEKLAGER INGENTING: Finansminister Siv Jensen, her tar hun imot VG til intervju på sitt møterom i Finansdepartementet fredag. Foto: Frode Hansen

Siv Jensen forsvarer hytteleie hos milliardær: – Også jeg har lov og rett til å leie en hytte

Finansminister Siv Jensen (Frp) avviser blankt at hennes rikingvenner er noe problem for henne som statsråd.

Fredag kunngjorde Kongen i statsråd at Jensen ikke kan være statsråd og ta avgjørelser i saker der milliardær Johan H. Andresen er involvert.

Begrunnelsen: Siv Jensen har «en tilknytning til Johan H. Andresen og Ferd AS som er egnet til å svekke tilliten til hennes upartiskhet» som finansminister. Bakgrunnen er at Jensen har inngått en avtale om leie av en hytte på Grimsøya i Oslofjorden med tilhørende båtplass for den nette sum av 40.000 kroner i året av Andresen.

– Det dreier seg om en helt ordinær privat avtale, som jeg har hatt full åpenhet om, sier hun til VG fredag ettermiddag.

Rent bortsett fra at det var Dagens Næringsliv som først omtalte den til da ukjente leieavtalen i høst.

Krever sin hytteleie-rett

– Tar du noe selvkritikk i saken om hytteleien fra Andresen?

– Nei, jeg har som andre mennesker lov og rett til å leie en hytte, så lenge det er åpenhet rundt det. Og det mener jeg at jeg har hatt. Det dukket opp en sak i august, hvor det fremkom at Ferd har en eierandel i NMI Fund IV KS, som har søkt om tillatelse til å drive finansieringsvirksomhet. Den har vært behandlet i departementet, sammen med Statsministerens kontor.

– Det arbeidet er nå ferdig og vi har kommet til at det kan være inhabiliserende for meg eller på grensen til det, så da har vi kommet til at jeg er inhabil i saken og saker som omhandler Andresen. Det skjer i full åpenhet og er uproblematisk.

Riking-venner

Det er ikke første gang Jensen må melde seg inhabil som statsråd som følge av sine private relasjoner til en av Norges aller rikeste menn.

Allerede tre måneder etter at hun ble finansminister i oktober 2013 måtte Jensen melde seg inhabil i alle saker som vedrører finansmannen Christen Sveaas.

– Er det uansett ikke en feilvurdering av deg å leie en hytte av en så rik samfunnsaktør?

– Nei, også jeg har lov og rett til å leie en hytte.

– Hvor nært er ditt forhold til Andresen?

– Jeg kjente ham rett og slett ikke før leieforholdet ble innledet. Jeg har truffet han i forbindelse med at jeg leier hytta, men ikke noe utover det. Men fordi jeg leier av ham, har vi kommet til at det er riktig å melde inhabilitet.

Lite inne i enkeltsaker

– Var det først da DN begynte å skrive om saken, at du forsto at det var et problem?

– Nei, det har ikke hatt noen innvirkning på vår vurdering. Jeg hadde dialog med Statsministerens kontor om denne avtalen allerede da den ble inngått.

– Hvorfor har du fått deg så mange venner i den økonomiske eliten i landet: Andresen, Stein Erik Hagen og Sveaas?

– Andresen kjente jeg som sagt ikke, Hagen har jeg ikke noe nært forhold til, men Sveaas kjenner jeg så godt at jeg har meldt inhabilitet, sier hun og legger til:

– Jeg opplever ikke dette som noe stort problem, fordi jeg i veldig liten grad er involvert i enkeltsaker, som gjør at habilitet må vurderes.