Brøt sammen på markering etter dobbeltdrapet: – De skulle ha feiret jul

INNENRIKS 2018-12-22T12:53:41Z

Maria Adan (42) var en av norskmarokkanerne som møtte opp for å legge ned blomster ved domkirken i Oslo lørdag. Hun brøt sammen og besvimte. Hun følte på mye smerte.

Publisert: 22.12.18 13:53

Lørdag ble det lagt ned blomster, lys og bilder av norske Maren Ueland og danske Louisa Vesterager Jespersen utenfor Oslo domkirke på Stortorvet.

På en lapp lagt ned på brosteinen står det under overskriften «Kjære alle etterlatte»:

«Beklager!! Som fleire marokkanere allerede har sagt: JA, vi føler skyld. Kvifor? Jo, fordi dette representerer ikkje Marokko eller marokkanere. (...) Ikke la dette spre hat og frykt. (...) La oss stå sammen og vise kjærlighet»

Et titalls norskmarokkanere hadde møtt opp for å vise medfølelse overfor ofrene, og avsky overfor de angivelige gjerningsmennene.

Brøt sammen

En av dem var Maria Adan (42), som etter å ha lagt ned blomster utenfor kirken, brøt sammen i gråt.

– De jentene skulle ha vært og feiret jul med sine foreldre, sier hun og gråter.

– Våre tanker går til de familiene, sier læreren fra Oslo.

Hun falt sammen og besvimte, forteller hun selv.

– Det er så mye smerte. Hvis man ikke kjenner på den smerten er det ikke noe vits i å dra hit. Jeg ville vise at det som har skjedd, ikke er riktig, uansett hvilket mål, navn eller religion. Drap og vold kan ikke rettferdiggjøres. Men jeg er både sint og skuffet over at det er bare noen få marokkanere som står her. I dag skulle vi stå samlet fra alle nasjoner og vise at dette ikke er riktig. Ikke noe religiøst, ikke noe guddommelig, ikke noe mystisk, ikke noe terroristisk, ingenting skal rettferdiggjøre vold og drap, sier hun til VG.

– Tragisk

Marokkanske myndigheter etterforsker dobbeltdrapet som terror. I en video publisert på sosiale medier sverger de fire pågrepne troskap til terrorgruppen IS.

I en annen video, som angivelig skal vise drapet på en av kvinnene, kan man se brutaliteten bak drapene som fant sted i Atlas-fjellene i Marokko . Fredag ble ytterligere ni personer pågrepet for deres angivelige bånd til de fire mistenkte mennene .

– Dette er så tragisk. Marokko er egentlig et stabilt land. Dette ødelegger så mye, sier Amin Saoudi (60) fra Oslo.

Far og datter, Nadia Elabdellaoui (42) og Abderhmane Elabdellaoui (74), ville vise medfølelse overfor ofrene og deres familier.

– Det er veldig fælt det som har skjedd. Jeg har ikke ord. Jeg kommer fra Marokko, og det er til vanlig et veldig trygt sted. Det som er skjedd, er tragisk for hele befolkningen i Marokko, sier Nadia.

– Vi håper på dødsstraff. Det skjedde sist gang i 1993, men jeg håper disse får det, sier Abderhmane.

– Ubegripelig

Abdelouahab El Atiaoui, hadde møtt opp sammen med sine to sønner Omar (10) og Ismail (9), sammen med Azouagh Mohamed. Han sier Marokko til vanlig er et av de tryggeste landene i Afrika.

– Marokkanere representerer ikke disse monstrene. Vi er mot terror og for fred. Det som har skjedd er ubegripelig, sier Abdelouahab.

Hjemme har de snakket om angrepet med barna.

– Vi lærer dem å være medmennesker. Det er viktig å snakke om terror, uten å skremme dem. Fortelle dem at vi tar sterk motstand fra dette. Vår religion maner ikke til terror, sier Abdelouahab.

Fakkeltog

Nærmere 500 personer samlet seg fredag kveld i fakkeltog på Bryne for å markere avstand til dobbeltdrapet på Maren Ueland (28) og Louisa Vesterager Jespersen (24). Det er også arrangert flere markeringer i Marokko. På åstedet i Atlas-fjellene er det nå lagt ned blomster og minneord. Familien til Maren Ueland deltok også på markeringen på Bryne.

– De ønsket å delta fordi de setter pris på omsorgen som er uttrykt både her på Bryne, nasjonalt og internasjonalt. De setter stor pris på det, sa familiens bistandsadvokat Ragnar Falck Paulsen til NRK.