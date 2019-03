KJØTTPÅLEGG: Kjøttpålegg er en selvsagt del av menyen for Esther Margrethe Gjertsen og de andre beboerne på Majorstutunet i Oslo. Foto: Trond Solberg, VG

MDG snur om kjøtt-kutt til eldre - får ros av beboer Esther (87)

Det opprinnelige MDG-forslaget om å love en 80 prosent reduksjon i kjøttforbruket i Oslos kantiner og institusjoner, er redusert til «et mål om» å halvere kjøttforbruket.

Publisert: 02.03.19 11:57 Oppdatert: 02.03.19 12:12







Det omstridte kjøtt-kuttet, som er tenkt innført i løpet av de neste fire årene, skal gjelde for Oslo kommunes mange kantiner, eldreinstitusjoner og kjøkken, foreslår en samlet programkomité i partiet.

– Plantebasert mat er et inkluderende alternativ som er både kosher og halal, og et klima og helsetiltak. Vi vil sørge for at alle kommunens kantiner alltid har et fullverdig vegansk alternativ, og ha som mål å halvere kjøttforbruket i kommunale kantiner og institusjoner innen 2023, skriver komitéen.

les også De Grønne: Vil kutte kjøttforbruket på sykehjem

Den kraftige ambisjonen om «å sørge for» en reduksjon på 80 prosent kjøttforbruk, som ble omtalt i VG før jul, er redusert til en målsetting om en halvering av kjøttforbruket, skriver programkomitéen i Oslo-partiet.

les også Måling: MDG over 10 prosent i Oslo

– Mer realistisk

– Det er fortsatt svært ambisiøst, men mer realistisk. Å sette halvering som et mål, ikke noe vi skal, myker opp tiltaket, og understreker at vi skal nå målet med positive virkemidler, skriver programkomitéen i Miljøpartiet De Grønnes mest toneangivende lokallag, Oslo MDG.

MDG-TOPPER: Torkil Vederhus (til venstre) er leder i programkomitéen i Oslo MDG. Her står han sammen med partitoppene Lan Marie Nguyen Berg og Hanna E. Marcussen ved Oslo rådhus. Foto: Frode Hansen, VG

Som kjent har partiet hatt byrådsmakt i hovedstaden sammen med Ap og SV siden høsten 2015.

I en sak i VG fra 22. desember i fjor, sa forslagsstiller Sirin Stav i Oslo MDG til VG at vi spiser altfor mye kjøtt, særlig behandlet kjøtt, noe som er skadelig for folkehelsen.

les også MDG: Dropp bilen - få gratis månedskort

– En ting er hva du og jeg lager på kjøkkenet hjemme, men de offentlige institusjonene bør følge de offentlige helserådene, og de er tydelige på at vi bør spise mer fisk og grønt, og mindre usunt kjøtt, sa Stav.

les også Charlotte Kallas gulloppskrift: Slik spiser langrennsstjernen

– Ikke så drastisk

Hun er medlem i MDG Oslos programkomité og unngår selv å spise kjøtt. Men hennes eget standpunkt spiller ikke noen rolle for programforslaget, forsikret hun.

Både daværende matminister Bård Hoksrud (Frp og Oslos egen eldrebyråd, Tone Tellevik Dahl (Ap), uttrykte overfor VG at de synes et kjøttkutt på 80 prosent, var i meste laget.

Bestyrer Holger Olsen på Majorstutunet bo- og behandlingssenter i Oslo, synes det modererte forslaget om kjøttkutt, er mer fornuftig.

les også Helsedirektoratet vil utrede pappvin-forbud

– Det er ikke så drastisk som det opprinnelige forslaget om å kutte kjøttforbruket med 80 prosent. Når folk er kommet i den alderen som våre beboere er, så vil de gjerne bestemme selv hva de vil spise, sier Olsen til VG.

– Vel radikalt

Beboer Esther Margrethe Gjertsen (87) på kommunale Majorstutunet bo- og behandlingssenter, syntes også forslaget om 80 prosent kjøttkutt var vel radikalt.

– Husk på at det er veldig gamle mennesker som bor på institusjoner som dette. Det skal veldig mye til å endre matvanene så radikalt som dette forslaget innebærer, sa Gjertsen da VG kom på besøk like før jul.

Nå er hun mer positivt innstilt.

les også Ut mot EAT-rapport: – Ha et variert kosthold, med kjøtt!

– Vi må nok legge oss til andre spisevaner både av helsemessige hensyn og miljøhensyn. En halvering av kjøttforrbuket er nok også mer gjennomførbart enn å ta bort åtte av ti kjøttmiddager, sier Esther Margrethe til VG i dag.

Hun gleder seg til den faste risengrynsgrøten som står på menyen på Majorstutunet hver lørdag. Like sikkert som det er kjøttmiddag på søndag.

les også Kjøttbransje-topper reagerer på ny kostholds-rapport: – Ikke mulig

Leder Torkil Vederhus i Oslo MDGs programkomité, minner om at forslaget som etter alt å dømme blir vedtatt på partiets årsmøte søndag, også vil inneholde formuleringer om at eldres eget matvalg og behov skal tas hensyn til.

«Begrens mengden rødt kjøtt» * Velg magert kjøtt og magre kjøttprodukter. Begrens mengden bearbeidet kjøtt og rødt kjøtt. Det er lurt å tenke over hva slags kjøtt du velger, hvor mye og hvor ofte du spiser det. Rene råvarer er et bedre valg enn bearbeidet kjøtt. Velg hvitt kjøtt, rent kjøtt og magre kjøttprodukter med lite salt.

Begrens mengden av bearbeidede kjøttprodukter som er røkt,

saltet eller konservert med nitrat eller nitritt, som for eksempel bacon eller spekepølse.

saltet eller konservert med nitrat eller nitritt, som for eksempel bacon eller spekepølse. Begrens mengden rødt kjøtt og bearbeidede produkter av rødt kjøtt til 500 gram per uke. Dette tilsvarer to til tre middager og litt kjøttpålegg. Rødt kjøtt er kjøtt fra svin, storfe, sau og geit.

Velg fortrinnsvis nøkkelhullsmerket kjøtt og kjøttprodukter.

(Kilde: Helsedirektoratets kostråd) Vis mer vg-expand-down

– Det er riktig at det opprinnelige forslaget om reduksjon av kjøttforbruk er moderert. Ettersom helsemyndighetene i sine kostholdsråd anbefaler en vesentlig reduksjon i forbruket av rødt kjøtt, så har vi lagt oss på en halvering, sier Vederhus til VG.

Dette sa Esther Gjertsen til VGTV da MDG lanserte sitt opprinnelige forslag: