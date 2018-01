Tre menn tiltalt for drapsforsøk: Skjøt offeret i ansiktet med pistol

Publisert: 15.01.18 12:21

Politiet mener de tre unge mennene dro hjem til offeret (24) i Larvik og holdt døren inn til hybelen hans – før det ble løsnet et skudd som gikk gjennom 24-åringens munn, kinn og skulder.

Nå er de tre unge mennene på henholdsvis 22, 21 og 24 år tiltalt for blant annet drapsforsøk.

Det var natt til 6. juni i fjor at de tre mennene skal ha oppsøkt hybelen til offeret (24) i Larvik sentrum i Vestfold.

Ifølge tiltalen åpnet offeret døren for de tre unge mennene. 24-åringen maktet ikke å lukke den igjen, siden 21-åringen sørget for å holde den åpen. Den aktuelle 21-åringen skal ha vært utstyrt med kniv.

Mens døren inn til hybelen ble holdt åpen, skal den tiltalte 22-åringen ha tatt frem en pistol og rettet den mot offerets hode. Den tredje tiltalte (24) ropte flere ganger at 22-åringen skulle skyte offeret, ifølge tiltalen.

Til alt hell klarte offeret å skyve bort pistolen før skuddet ble avfyrt , slik at kulen gikk gjennom munnen, kinnet og skulderen – istedenfor tvers gjennom hodet, ifølge tiltalen.

Risikerer forvaring

Politiet har pekt ut den drapssiktede 22-åringen som hovedmann i saken, hovedsakelig på grunn av at de mener at det var han som skaffet pistolen, en Colt 45, og minst 30 patroner i forkant av besøket hos offeret. I tillegg mener politiet at de kan bevise at det var 22-åringen som avfyrte skuddet.

Statsadvokaten har allerede nedlagt påstand om ni års forvaring mot 22-åringen.

– Han erkjenner ikke straffskyld og motsetter seg forvaring, sier 22-åringens forsvarer, advokat Nils Christian Nordhus, til VG.

Den tiltalte 22-åringen skal også ha oppsøkt offeret på hybelen en uke før drapsforsøket. Da skal han banket hardt på døren, ropt og fremsatt trusler. Denne natten skal han ha fått beskjed av politiet om å holde seg rolig og ikke oppsøke offeret de neste 24 timene – noe 22-åringen ikke lyttet til, ifølge tiltalen.

Tiltalen: Ruset seg før hybelbesøk

Statsadvokaten mener de tre mennene var psykotiske under drapsforsøket. Ifølge tiltalen, tok de tre tiltalte mennene blant annet hasj, amfetamin, ecstasy og tabletter som inneholdt de narkotiske stoffene diazepam og pregabalin før de oppsøkte offeret natt til 6. juni i fjor.

Ifølge tiltalen vil statsadvokaten legge ned påstand om tvungent psykisk helsevern for den tiltalte 24-åringen.

Statsadvokaten har også lagt ned påstand om inndragning av en Colt 45 og ammunisjon, en kniv, et hagleløp og en luftpistol.

Alle de tre tiltalte mennene vil bli idømt såkalt fellesstraff dersom de domfellelses i denne saken.

Årsaken skyldes tidligere forhold som ikke er rettskraftig avgjort. I tillegg er de tre tidligere domfelt for lignende forhold, noe som kan virke inn på lengstestraffen.

– Han nekter straffskyld, sier 24-åringens forsvarer, advokat Kåre Jølberg, til VG.

Den tiltalte 21-åringen var løslatt på prøve da han skal ha deltatt i drapsforsøket, og statsadvokaten mener at han har brutt et eller flere vilkår som fulgte med løslatelsen.

Det er derfor lagt ned påstand om at den gamle dommen fullbyrdes.

– Han nekter straffskyld, sier 21-åringens forsvarer, advokat Jon Anders Hasle, til VG.

