SNUR: I 2015 stemte Arbeiderpartiet for å avskilte tidligere ferdig-utdannede lærere som ikke tilfredsstilte kravene til faglig påfyll av kompetanse. Nå har Ap og skoletalsmann Martin Henriksen snudd. Foto: Frank Ertesvåg, VG

Ap snur: Vil stoppe avskiltingen av lærere

Publisert: 16.01.18 00:54

Arbeiderpartiet snur og vil stoppe avskiltingen av lærere som er utdannet før 2014, og som ikke oppfyller nye kompetansekrav. Men KrF hindrer flertall på Stortinget selv om partiet er enig med Ap.

Det skapte rabalder på landets lærerværelser da regjeringen gikk inn for å kreve påfyll av kompetanse med tilbakevirkende kraft for lærere som ble ferdig utdannet før 2014.

Blant partiene som støttet kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H), var Arbeiderpartiet. Mens regjeringens støtteparti, KrF, talte Røe Isaksen midt imot.

Nå er situasjonen snudd trill rundt siden avstemningen på Stortinget i 2015.

Aps skolefraksjon på Stortinget er plutselig store tilhengere av å droppe å gi kompetansekravene tilbakevirkende kraft for lærer-veteranene. Mens KrF har bundet seg til masten ved å si ja til kompetansekravene som en del av budsjettavtalen med regjeringspartiene.

– Opp til KrF

– Det er nå et reelt flertall på Stortinget for å fjerne avskiltingen av utdannede og dyktige lærere. Det er opp til KrF når dette skal skje, sier Arbeiderpartiets utdanningspolitiske talsperson Martin Henriksen til VG.

– Er det ikke naivt å tro at KrF skal løpe fra en avtale med regjeringen som har ført frem til en norm for lærertetthet?

– KrF sitter i en nøkkelrolle i saken om avskilting av lærerne også. De har løftet frem sin motstand mot dette tidligere. Jeg vil be KrF seriøst om å stemme for det de egentlig er for, svarer Henriksen.

KrF: Uaktuelt

Men KrFs nye skoletalsperson på Stortinget, Hans Fredrik Grøvan, sier det er uaktuelt at partigruppen hans bryter budsjettavtalen med Høyre, Frp og Venstre.

– Vi har inngått et forlik med regjeringen der vi fikk gjennomslag for lærernormen med et maks-antall elever pr. lærer. Vi har ikke endret syn på at vi er mot kompetansekrav med tilbakevirkende kraft. Men her har vi måttet svelge én kamel mot å få gjennomslag for vår viktigste sak, begrunner Grøvan.

Leder Steffen Handal i lærernes største arbeidstagerorganisasjon, Utdanningsforbundet, er svært glad for at Ap har snudd i saken og sier nei til kravet om tilbakevirkende kompetansekrav.

Mye frustrasjon

– Over 30.000 lærere med en godkjent lærerutdanning er blitt pålagt å ta videreutdanning, uten at de samtidig er gitt en rett til å få den. Mange lærere kjenner i dag på stor usikkerhet, de vet ikke når de får studieplass og de er i realiteten uten mulighet til å bytte jobb. Regjeringens fremgangsmåte har uten tvil vært svært uheldig og har bidratt til enorm frustrasjon og demotiverte lærere, sier Handal.

Han mener det er paradoksalt at dette skjer i en situasjon der det er mangel på lærere.

Regjeringen er tidligere kritisert for at den nærmest styrer mot en lærerkrise. Handal minner om at den enorme satsingen på etterutdanning fører til at svært mange lærere som tar utdanning erstattes av ukvalifiserte vikarer.