KALLER INN: Unge Høyres leder Sandra Bruflot sier organisasjonens fylkesledere møtes lørdag. Foto: Terje Pedersen, NTB Scanpix

Unge Høyre har hastemøte om Tonning Riise-saken

Publisert: 13.01.18 12:02

INNENRIKS 2018-01-13T11:02:03Z

Fredag la Høyre og Unge Høyre seg flate for håndteringen av varsler om tidligere Unge Høyre-leder Kristian Tonning Riise. Nå skal ungdomspartiet ha hastemøte om saken.

– Vi har mange medlemmer som naturlig nok kan ha behov for å snakke noen. Det er vårt ansvar å sørge for at de blir ivaretatt. Derfor samler vi fylkeslederne, svarer Unge Høyre-leder Sandra Bruflot i en tekstmelding til VG, på spørsmål om det blir krisemøte i Unge Høyre lørdag.

Fredag ble det kjent at det har kommet flere nye varsler om Tonning Riise etter at han trakk seg som leder i Unge Høyre på onsdag. Statsminister Erna Solberg erkjente at «Høyre har gjort en for dårlig jobb».

– Vi ber også om forståelse og respekt for at dette er unge mennesker som ikke er profesjonelle aktører overfor pressen, og at pressen tar hensyn til det, skriver Bruflot, som tok over etter Tonning Riise.

Derfor ber Unge Høyre-lederen om at henvendelser rettes til henne.

Møtet finner sted på OsloMet Storbyuniversitetet og startet klokken 12, melder NTB.

Alvorlig svikt

– Det har vært en alvorlig svikt, sa generalsekretær John-Ragnar Aarset på en pressekonferanse på Høyres Hus fredag om håndteringen av varslene.

Senere på kvelden meldte Aftenposten at Unge Høyre ble varslet om at Tonning Riise hadde seksuell omgang med en svært beruset 16-åring, men at varslet ikke ble fulgt opp.

Hendelsen fant sted i 2014, tre måneder før Tonning Riise ble valgt som leder i Unge Høyre.

Kom flere varsler

– Metoo-kampanjen har gitt grunnlag for refleksjon, og jeg er blitt konfrontert med at medlemmer i Unge Høyre ved flere anledninger har reagert på min atferd, skrev Tonning Riise i et innlegg på Facebook da han gikk av sent på onsdag.

Da understreket han samtidig at det ikke var kommet noen varsler om hans oppførsel, noe generalsekretær Maria Sanner gjentok morgenen etterpå.

Siden har det vist seg at Unge Høyre fikk flere varsler om Tonning Riise, uten at de ble fulgt opp. Dette har Sanner beklaget.

– Disse sakene avslører en alvorlig svikt i hvordan Unge Høyre har håndtert slike saker, sa hun til Aftenposten tidligere i uken.