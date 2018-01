Ransaker Janne Jemtlands bolig

BRUMUNDDAL (VG) Politiet ransaker fredag formiddag Janne Jemtlands bolig. Samtidig gjør Kripos undersøkelser på et gjenvinningsanlegg like utenfor Hamar.

– Vi ransaker boligen fordi vi mener det er skjellig grunn til å mistenke at Janne Jemtland er utsatt for en kriminell handling, sier politiadvokat i Innlandet politidistrikt, Julie Dalsveen, til VG.

Politiet gjennomfører fredag en såkalt tredjemannsransaking av Janne Jemtlands bolig utenfor Brumunddal sentrum. En tredjemannsransking er en ransking hos noen som ikke er mistenkt i en sak, men hvor politiet tror det kan finnes bevis.

Politiadvokaten understreker at ingen foreløpig er siktet eller mistenkt i saken, og opplyser at de gjennomfører ransakingen fordi hjemmet er det siste stedet Janne Jemtland er observert.

Politiet har tidligere gjort flere undersøkelser rundt boligen, og politiet opplyser nå at de vil gjøre grundigere undersøkelser på tobarnsmorens eiendom.

– Hvorfor har dere ikke undersøkt boligen tidligere?

– Vi har fokusert undersøkelsene våre rundt blodfunnene til nå, men nå mente vi det var riktig å søke her. Bakgrunnen er fordi dette er siste sted Jemtland er observert. Det er viktig for politiet å lete etter spor og informasjon som bidrar til å finne Janne Jemtland og å finne ut hva som har skjedd.

Undersøker gjenvinningsanlegg

Like før klokken 10 fredag formiddag kjørte mannskap fra Kripos inn på Heggvin gjenvinningsstasjon.

VG får opplyst at Kripos tidligere har meldt fra til gjenvinningsstasjonen at de ville komme og gjennomføre undersøkelser i forbindelse med forsvinningen av tobarnsmor Janne Jemtland (36) i Brumunddal.

Politiet bekrefter at de fredag går gjennom avfall på gjenvinningsstasjonen som en del av etterforskningen.

Det har nå gått 14 dager siden Jemtland forsvant fra sitt hjem, og politiet har de siste dagene intensivert jakten på svar etter hva som har skjedd med Jemtland.

Til tross for det omfattende etterforskningsarbeidet, har politiet fremdeles ikke klart å utelukke eller bekrefte noen teorier om hvor hun er eller hva som har skjedd henne.

Søppel i området tømt torsdag

Helge Alm, driftssjef ved Heggvin gjenvinningsanlegg, bekrefter overfor VG at de ble varslet om Kripos’ ankomst torsdag ettermiddag.

Han opplyser at søppelet som ligger i området der Kripos nå arbeider, ikke er mer enn noen dager gammelt.

På spørsmål om noe av søppelet kan være mer enn en uke gammelt, svarer han tydelig:

– Nei, så gammelt er det ikke. Det er snakk om nærings- og husholdningsavfall.

Politiadvokaten opplyser til VG under en pressebrief at avfallet de leter etter ble hentet i det aktuelle området torsdag, og at det er derfor de gjennomfører søk på gjenvinningsanlegget først fredag.

19 etterforskere fra Kripos

Kripos har også trappet opp bistanden i forsvinningssaken betydelig, og VG får fredag formiddag opplyst at Kripos nå bistår politiet i Brumunddal med totalt 19 personer.

I Brumunddal bistår Kripos nå med fem taktiske etterforskere, fire teknikere og to analytikere. Det sitter også åtte personer hos Kripos sentralt. Disse bistår med ulik spisskompetanse.

Jemtland er fremdeles ikke funnet, og politiet etterforsker saken som en kriminalsak og frykter dermed at hun kan ha vært utsatt for en kriminell handling. De har tidligere uttalt til VG at håpet om å finne henne i live svinner bort.

Politiet holder alle dører åpne, og har tidligere sagt at de ikke utelukker at tobarnsmoren kan være drept.

VGs krimekspert, Øystein Milli, mener politiet nå kan lete etter gjenstander som kan knyttes til 36-åringens forsvinning.

– Sannsynligvis leter de etter et mulig drapsvåpen, eventuelt klær som en eller flere gjerningspersoner kan ha kastet. De kan også lete etter andre gjenstander, som for eksempel kan ha ligget i en bil, sier han.

