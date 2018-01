Politiet stoppet bil med ti personer inni - og enda to i bagasjen

Publisert: 21.01.18 01:30

En politipatrulje i Oslo fattet mistanke til en bil på Østre Aker - og fant mer enn de hadde regnet med.

I personbilen, en Toyota Auris, viste det seg nemlig at det satt ikke mindre enn ti personer. Sjåføren måtte også gjennomføre en blåseprøve, som viste at han hadde langt over lovlig mengde alkohol i blodet.

– Etter blåseprøven sjekket vi bagasjerommet på bilen, og der fant vi ytterligere to personer, forteller operasjonsleder ved Oslo politidistrikt, Rune Hekkelstrand, til VG.

– Vi har måtte dobbeltsjekke med patruljen på stedet flere ganger, og de bekrefter at det totalt var 12 personer i bilen, sier Hekkelstrand.

Bilen ble stoppet ved 01-tiden natt til søndag, og en halvtime senere understreker Hekkelstrand at flere politipatruljer fremdeles jobber på stedet.

– Bilen vil bli tauet fra stedet, og sjåføren har en del han må svare for, sier Hekkelstrand.