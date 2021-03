Foto: Krister Sørbø

Statsminister Erna Solberg og familien brøt smittevernreglene

– Jeg burde visst bedre, sier statsministeren til NRK.

Av Elise Rønnevig Andersen

Publisert: Nå nettopp

Det er NRK som melder at statsminister Erna Solberg og hennes familie brøt smittevernreglene under vinterferien på Geilo.

Familien samlet seg to kvelder på rad og var flere enn ti stykker da de spiste middag sammen.

De nasjonale smittevernreglene for februar tilsa at man ikke kunne være flere enn 10 personer samlet i et privat arrangement på en restaurant.

Slik var også de lokale reglene i Hol kommune hvor Geilo ligger da Solberg og familien besøkte kommunen.

Solberg og familien reiste til Geilo i vinterferien.