Erna Solberg og familien brøt smittevern­reglene: − Tabbet meg skikkelig ut

Statsminister Erna Solberg og 13 familiemedlemmer spiste sushi i leiligheten på Geilo i vinterferien. Nå legger hun seg flat.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Nå har jeg tabbet meg skikkelig ut. Dette skulle vi aldri gjort, sier en angrende Solberg til VG.

– Hvis statsministeren ikke klare å følge med på reglene, hvordan kan du forvente at det norske folk skal klare det?

– Det verste med dette er at jeg er et dårlig eksempel overfor alle andre. Jeg skjønner at folk reagerer, blir sint, og frustrert når de ser at ikke engang statsministeren har oversikt over reglene, sier Solberg til VG og legger til:

– Dette er ingen unnskyldning. Det er en beklagelse.

Torsdag kveld fortalte statsministeren selv om bruddene hvor familien hennes samlet flere enn ti stykker for å spise middag sammen to kvelder på rad på Geilo:

Fredag kveld hadde Solberg-familien bestilt bord på restauranten Hallingstuene. Til sammen 13 personer var til stede. Ifølge statsministeren selv var de fordelt på tre ulike bord, og satt med god avstand. «Vi trodde at denne middagen var innenfor regelverket, men det var det ikke», skriver statsministeren, som ikke selv var til stede på denne middagen fordi hun var på Ullevål sykehus.

Lørdag kveld var Erna Solberg og 13 familiemedlemmer (totalt 14) samlet i en leilighet for å spise sushi. «Planen var at alle skulle komme og forsyne seg, og så fordele seg på de to leilighetene igjen. Men istedenfor ble alle værende i vår leilighet», skriver statsministeren.

– Hvilke signaler gir det at selv statsministeren bryter coronareglene?

– Jeg burde selvfølgelig være mer bevisst. Vi skulle gå ut og spise og mente at smittevernreglene var oppfylt. Men vi tenkte ikke på at de ble et arrangement da vi var mer enn ti personer. Det var en kardinalfeil.

– Det var to middager. Hva var planen for de to dagene?

– Vi skulle gå på ski og kose oss. Det var bare planlagt for et selskap; at vi skulle ut på restaurant å spise på kvelden. Jeg fikk infeksjon på hornhinnen og var først til lokal lege, men måtte til Ullevål sykehus. Jeg reiste hjem den kvelden og spiste frossenpizza i statsministerboligen.

Hun legger til:

– Hadde jeg vært frisk, hadde jeg også vært på den restauranten.

Lørdagen var hun bedre og dro opp igjen til fjells.

– Hva er lærdommen?

– At vi alle skal være ekstra på vakt og sørge for at vi følger de reglene som gjelder der du er, sier hun til VG.

PÅ FERIE: Erna Solberg og Sindre Finnes på Geilo. Bilde hentet fra hennes Instagram. Foto: Privat Foto: Privat

De nasjonale smittevernreglene for februar tilsa at man ikke kunne være flere enn ti personer samlet i et privat arrangement på en restaurant. Slik var også de lokale reglene i Hol kommune hvor Geilo ligger da Solberg og familien besøkte kommunen.

Det var NRK som omtalte saken først, og i et lengre Facebook-innlegg skriver Erna Solberg selv om feilene hun begikk på fjellet, blant annet da de var 14 familiemedlemmer i én leilighet.

– Det er fire for mange. Vi skulle ikke hatt det sånn, og jeg burde stoppet det. Jeg gjorde ikke det, og kan bare si beklager.

Hun skriver videre at hun som statsminister «har et spesielt ansvar for å følge de reglene og anbefalingene som gjelder».

– Jeg har selv vært med på å vedta disse reglene og anbefalingene og burde derfor kjenne til alle detaljene. Dersom besøket på restauranten blir fulgt opp med bøter, skal vi selvsagt gjøre opp for oss som alle andre.

Hun kommer videre med en beklagelse:

– Jeg beklager at familien min og jeg har brutt korona-regelverket, det skulle aldri ha skjedd. Vi burde selvsagt også ha fulgt alle anbefalingene, slik jeg har bedt dere om å gjøre. Jeg tenker særlig på alle de som har måttet avlyse ting som de har gledet seg til, en bursdag med klassekamerater, en feiring med venner eller annet som er viktig. Jeg forstår de som blir sinte og skuffet over dette. Jeg har gjort feil, og for det vil jeg si unnskyld. Jeg er veldig lei meg for det som har skjedd.

Samme helg som Solberg var på Geilo-ferie, vekket det stor oppsikt da Høyre-ordfører Torger Dahl i Molde gikk hardt ut mot Oslos håndtering av smittesituasjonen. Saken skapte stor oppsikt da det viste seg at Dahl hadde hatt fire telefonsamtaler med Statministerens kontor samme helg.

Forventer politisak

Professor Hans Fredrik Marthinussen ved Universitetet i Bergen er ikke nådig i sin juridiske vurdering av statsminister Erna Solbergs samlinger under en hyttetur i vinterferien.

Det mener Marthinussen er et soleklart brudd på covid-19-forskriftens paragraf 13a.

– Dette er covid-forskriften, ikke noe Hol kommune har gjort eller som er nytt og uklart, dette har vært regelen lenge og det er hennes regjeringen som har vedtatt den. Det er helt sjokkerende, sier professoren til VG.

SJOKKERT: Jusprofessor Hans Fredrik Marthinussen reagerer kraftig på statsministerens private samling. Foto: Rune Sævig

Han peker på at samlingen lørdag kveld, der statsministeren og 13 familiemedlemmer spiste middag sammen i en leid leilighet er ulovlig i henhold til forskriften.

Paragraf 13 slår fast at private sammenkomster, sammenkomster for familie, venner og bekjente som finner sted i leide eller lånte lokaler reguleres som arrangementer. Paragraf 13a regulerer hvor mange som kan være samlet ved arrangementer, hvor maksgrensen innendørs er ti.

– Dette er helt grunnleggende regler som vi har hatt veldig lenge, og det er helt uforståelig for meg at hun ikke visste hvordan dette fungerer. Jeg forventer at det blir en politisak, sier Marthinussen.

VG har torsdag kveld snakket med politiet i Sør-Øst for å høre hva de foretar seg i forbindelse med smittevernbruddet.

– Det er naturlig at politiet vurder en sak når den kommer i mediene, men det gjør vi ikke torsdag kveld – fordi det ikke er et akutt oppdrag, og vi ikke har en anmeldelse på det, sier operasjonsleder Marius Knudsen

– Men politiet har opprettet sak og anmeldelse for flere andre som har brutt smittevernreglene det siste året – hva er grunnen til ikke å gjøre det her?

– Politiet kan opprette sak, men nå håndterer vi de akutte oppdragene, og vi gjør ikke noe på det i kveld, legger han til.