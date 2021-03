TREKKER FORSLAG: SV-nestleder Torgeir Knag Fylkesnes. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

SV-nestleder trekker omstridte forslag

SV-nestleder Torgeir Knag Fylkesnes ville åpne for å ekskludere medlemmer – og gjøre det vanskeligere for de som melder seg ut av partiet å bli med igjen. Nå trekker han begge forslagene.

– Det har vært et par VG-oppslag de to siste dagene hvor tre av mine forslag til endringer av SVs vedtekter har blitt diskutert. Det var tre forslag, nå trekker jeg to av dem, skriver SV-nestleder Torgeir Knag Fylkesnes.

Fylkesnes lanserte de tre forslagene i VG onsdag.

Han foreslo å endre SVs vedtekter slik at medlemmer som brøt med partiets linje skulle kunne ekskluderes. Fylkesnes ville også innføre hard justis for utmeldte medlemmer som ønsket å tre inn i partiet igjen, slik at de måtte søke til sentralstyre om å få bli medlemmer igjen.

Forslagene kom i etterkant av opprivende konflikter og utmeldelser i partiet i særlig Finnmark og Akershus.

– Det motsatte av hva jeg ønsket

Forslagene ble blant annet kalt «dikatorisk» av andre SV-tillitsvalgte. Nå trekker Fylkesnes begge forslagene.

Målet var å lage forpliktende retningslinjer, der åpenbare og grove brudd får konsekvenser, skriver han.

– Så vidt jeg vet har alle norske partier dette, men SV har klart seg uten. Jeg tenkte at tiden var inne nå, skriver Fylkesnes.

Han ombestemte seg etter «et par gode samtaler med et par personer som har stått i noen tøffe konflikter», fordi han skjønte at forslagene kunne tolkes annerledes enn det han hadde ment, skriver SV-nestlederen.

– Spesielt når folk som hadde trengt vern og regler oppfatter dette som et angrep, da har jeg oppnådd det motsatte av hva jeg ønsket, skriver han.

Fylkesnes mener at forslagene nå står i veien for en viktig diskusjon i SV.

– Så selv om debatten i SV-kretser generelt går saklig rundt forslagene, er det nettopp av hensyn til dem jeg vil fjerne enhver tvil: jeg trekker forslag om eksklusjon og at aktivt utmeldte må søke om medlemskap, skriver han.

Han opprettholder ett forslag: At det bør etableres felles retningslinjer for partikultur i SV. Det mener Fylkesnes fremdeles at er nødvendig.

– Her vil nettopp regler knyttet til håndtering av konflikter kunne nedfelles, slik at dersom noe skulle skje så har vi systemer som gjør at folk ikke blir alene og maktesløse. SVs partikultur er sterk og god, men vi er et parti, med mange ulike meninger og personer som brynes mot hverandre, og da kan det regler forebygge negative opplevelser.