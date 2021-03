SPANDERBUKSER PÅ: Bent Høie håper at han kan gi bort nødrespiratorene til land i bistand. Foto: Helge Mikalsen

Høie vil sende nødrespiratorene til utlandet

Bent Høie bekrefter at regjeringens nødrespiratorer aldri vil bli brukt i Norge, men vet ennå ikke hvilke land han vil sende dem til.

Av Eirik Røsvik

Publisert: Nå nettopp

Regjeringen bestilte i mars i fjor 1000 nødrespiratorer for å bekjempe coronaviruset, men nesten ett år senere har de fortsatt ikke hentet nødrespiratorene på fabrikken.

I løpet av mars kan de ifølge produsentene hentes på fabrikken, men myndighetene krever at de kvalitetsmerkes først.

– Vil nødrespiratorene bli brukt i Norge under pandemien?

– Nei, vi er nå i en situasjon der vi har anskaffet så mange ordinære respiratorer at det ikke er behov for nødrespiratorer, slik jeg ser det, sier helseminister Bent Høie (H) til VG.

NØDRESPIRATOR: Regjeringens 1000 nødrespiratorer er laget av Laerdal Medical og Servi Group AS. Foto: Bernt-Erik Rossavik/Laerdal Medical

Respiratorkapasiteten er ifølge Høie betraktelig høyere enn i mars/april, fra i underkant av 700 til i underkant av 1100 nye, ordinære respiratorer.

– Flere sykehus sliter nå med intensivkapasiteten. Har den største svakheten vært utstyr eller personell?

– Det vanskeligste har hele tiden vært personell. Men dyktig personell trenger også utstyr. Det var aldri slik at vi prioriterte det ene foran det andre.

Kontakt med WHO

Høie sier at nødrespiratorene kan være et verktøy og alternativ til de landene som i dag bruker håndholdte pumper for pustehjelp.

– Vi jobber videre med å se på hvordan disse kan brukes i andre land som nå vil ha større nytte av dem. Ikke bare under pandemien, men også ellers. Mange land har liten tilgang på avanserte respiratorer, sier Høie og legger til:

– Vi har kontakt med Verdens helseorganisasjon (WHO), som er positive til nødrespiratorene. Nå avventer vi CE-merkingen og så vil et WHO-panel gå gjennom dokumentasjonen og se på hvilken bruk og hvilke samarbeidsland som er aktuelle.

– Hvilke land er det snakk om?

– Vi har ikke kommet til det stadiet enda. Det er blant annet det vi vil kunne få råd fra WHO på, sier han.

Medisinsk utstyr, som nødrespiratorene er, skal som hovedregel være CE-merket for å kunne tas i bruk av helsevesenet.

CE-merking betyr at produktene fritt kan sirkulere i EUs indre marked.

– Vil disse landene betale for nødrespiratorene eller få dem gratis?

– Det må vi komme tilbake til. Jeg regner med at hvis vi går videre med WHO, så vil det sannsynligvis bli som en del av en bistandshjelp fra Norge til mottagerlandene, sier han.

Store forsinkelser

Nødrespiratorene skulle etter planen distribueres til norske sykehus innen mai i fjor.

Produsentene peker på at myndighetene kom med et tilleggskrav om CE-merking midt i mai i fjor når de forklarer forsinkelsene.

– Hvorfor la dere til et krav om CE-merking i bestillingen?

– Det er fordi vi var kommet i en fase som heldigvis ikke var så kritisk. Vi hadde snudd smittebølgen, så vi hadde bedre tid. Da trengte vi ikke å bruke den typen nødløsning med produkter som ikke er CE-merket. Vi ønsket å se om vi hadde mulighet til å bruke det enten i Norge eller internasjonalt. For å utvikle produktet videre var CE-merking en forutsetning, sier Høie.

Ifølge Laerdal Medical tar CE-merking på slike produkter vanligvis mellom 18 og 24 måneder.

– Vil nødrespiratorene bli tatt i bruk før pandemien er over?

– Det er et vanskelig spørsmål. Vi vet ikke når de blir CE-godkjent og vi vet heller ikke hvordan pandemien utvikler seg. Men vi ser at det er land hvor de leve med pandemi betydelig lenger enn Norge, så det er ikke utenkelig at de blir brukt i andre land enn Norge i løpet av pandemien.

INNSALGET: 31. mars i fjor fortalte statsminister Erna Solberg at hun hadde en god nyhet. De hadde bestilt 1000 nødrespiratorer og det lå ifølge henne en stor trygghet i dette for den nasjonale helseberedskapen. Foto: Lise Åserud

– Uvesentlig poeng

Statsminister Erna Solberg (H) sa i august til podkasten «Nokon må gå» i Bergens Tidende at hun i dag kanskje ikke ville solgt inn nødrespiratorene så høyt som hun gjorde 31. mars i fjor.

VG har tidligere vist at det var en nøye planlagt kommunikasjonsstrategi som lå bak.

– Det er klart at det at de ble løftet frem av statsministeren ga dem mye oppmerksomhet. Det førte også til en motreaksjon, sier Høie.

– Angrer du på noe?

– Jeg angrer ikke på at vi satte i gang dette arbeidet, sier han, og legger til at han tror det vil ha viktig betydning i land med mindre utbygd helsevesen.

– Men angrer du på innsalget?

– Jeg synes det er et helt uvesentlig poeng i denne sammenhengen.