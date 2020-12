TREKKER SEG: Ketil Solvik-Olsen trekker seg fra nominasjonen til Frps stortingsliste i Rogaland av familiære årsaker. Foto: HELGE MIKALSEN/VG

Solvik-Olsen trekker seg som toppkandidat til stortinget

Ketil Solvik-Olsen trekker seg fra førsteplassen på nominasjonslisten til Rogaland Frp før stortingsvalget neste år.

Oppdatert nå nettopp

Artikkelen oppdateres

Det melder Stavanger Aftenblad.

Dette skjer bare dager før nominasjonsmøtet i Rogaland Frp. Solvik-Olsen annonserte tidligere i år at han ønsket seg inn på Stortinget etter en tid ute av rikspolitikken. Nå trekker han nominasjonen av familiære årsaker.

– Det viktigste er at familien fungerer. Da må det bli sånn denne gangen. Dette har ingenting å gjøre med partiet, politikk eller posisjoner. Det handler utelukkende om familiære hensyn, sier Solvik-Olsen til Aftenbladet.

Fortsetter sentralt i partiet

Beslutningen skal være tatt svært nylig, og han kommer fremdeles til å fortsette i sentralstyret i partiet.

– Det er trist at Ketil ikke ønsker å stille til førsteplassen på stortingslisten i Rogaland. Ketil er familiekjær og det er jeg også, dermed har jeg har ingen problemer med å forstå at dette har vært en veldig vanskelig avveining for ham, sier partileder i Frp Siv Jensen til VG.

– Samtidig stiller Ketil seg til disposisjon for partiet. Han er på ingen måte tapt for politikken eller for Rogaland. Han trenger nå å bruke litt mer tid med familien, det må vi respektere. Heldigvis har FrP masse flinke folk i Rogaland, sier hun.

les også Gjør Frp-comeback: Vil ha et mildere Frp som snakker med innestemme om innvandring

– Jeg synes det er trist at Ketil Solvik-Olsen trekker seg. Vi skulle gjerne hatt han med på laget her på Stortinget i kommende periode, sier Roy Steffensen til VG. Steffensen rykker etter alt å dømme opp til førsteplassen på Frp-listen i Rogaland under nominasjonsmøtet kommende helg etter Solvik Olsens fratreden som stortingskandidat.

Flyttet til USA

Etter å ha vært samferdselsminister fra 2013, valgte Solvik-Olsen i 2018 å tre av for å flytte sammen med familien til USA, hvor kona hadde fått jobb som barnelege.

Året etter valgte han også å gå av som nestleder i partiet, et verv han hadde hatt siden 2013. I sommer flyttet familien hjem igjen fra USA og Solvik-Olsen presenterte ønsket om comeback i rikspolitikken rett i forkant av Frps landsmøte.

– Utrolig trist

Bård Hoksrud har samarbeidet tett med Ketil Solvik Olsen, ikke minst som statssekretær i Samferdselsdepartementet da Solvik Olsen var samferdselsminister.

– Det er utrolig trist og synd at Ketil trekker seg. Men jeg forstår veldig godt at han begrunner det med familiære forhold. Vi hadde en herlig tid sammen i departementet, jeg hadde håpet vi kunne jobbet sammen på Stortinget i neste periode, sier Hoksrud til VG. Selv er han nominert til fornyet stortingsplass fra Telemark Frp.

Publisert: 09.12.20 kl. 11:01 Oppdatert: 09.12.20 kl. 11:24