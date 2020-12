Hva om jeg blir for full til jul? Maren Olava Ask Hütt Av Publisert 19. desember, kl. 14:39 Slå på lyd Neste side (2) Forrige side (0) VG-Peil-Logo

Hver fjerde nordmann har opplevd ubehagelige episoder med alkohol rundt barn i julen. Det kommer fram i en undersøkelse gjennomført høsten 2020 av Respons Analyse på oppdrag fra Av-og-til og Vinmonopolet.

Må man ha et alkoholproblem?

Må man ha et alkoholproblem for å bli den som er for full til jul? – Nei, der ligger det en utfordring, for sånn er det ikke. Vi vet at barn reagerer på ting vi voksne ikke reagerer på, og at lykkepromillen for deg oppleves helt annerledes for barn, svarer generalsekretær i Av-og-til, Randi Hagen Eriksrud. Av-og-til / Privat Neste side (5) Forrige side (3)

Har toleransen endret seg i år?

– Toleransen vår for alkohol fungerer sånn at den bygges opp når man drikker mye og svekkes når man drikker mindre. Hvis du har drukket mindre i år, så vil du bli fortere full, forklarer seniorforsker ved FHI, Geir Brunborg.

FHI / Privat Neste side (7) Forrige side (5)

Alkohol i julen: Hvor mye er greit?

– Drikkenormen i det norske samfunnet er veldig sterk, sier generalsekretær i Av-og-til, Randi Hagen Eriksrud.

– Det forventes at voksne drikker i ulike settinger, enten direkte ved at man bes om å ta en øl eller lignende, eller indirekte gjennom vinglass plassert ved plassen på bordet.

Journalist Maren Olava spør om hun kan være den som blir for full på julaften. Foto: Skjermdump/VG

– Det jeg lurer på er jo om det går an at jeg blir den tanten som er ubehagelig full?

– Ja, det er absolutt mulig. Det er riktig å stille seg selv spørsmålet om man drikker for mye. Alkohol er veldig avhengig av dagsformen, hvilken setting man er i og lignende. Det kan kanskje alle som har drukket alkohol kjenne seg igjen i. Derfor bør du ha tenkt gjennom på forhånd hvor mye alkohol du skal drikke, for når vi først har tatt et glass er det fort gjort å bli revet med.

– Jeg har egentlig tenkt at de som blir for fulle til jul og sånt har et alkoholproblem?

– Nei, der ligger det en utfordring, for sånn er det ikke. Vi vet at barn reagerer på ting vi voksne ikke reagerer på, og at lykkepromillen for deg oppleves helt annerledes for barn. Barn ønsker seg helst voksenpersoner som oppfører seg sånn som de pleier å gjøre. Man trenger ikke ha et alkoholproblem for å bli mer høylytt og le mer etter et par enheter, og selv disse små forandringene kan oppleves ubehagelig for barn.

Generalsekretær i Av-og-til svarer på journalist Maren Olavas spørsmål om alkohol i julen. Foto: Av-og-til / Privat

– Hvor mange enheter er liksom greit da?

– Det vil variere fra person til person, men det vi vet er at barn merker at du har drukket veldig fort. Når vi har spurt barn oppgir de fleste at mellom 0 og 2 glass er greit, men ikke mer.

Eriksrud legger til at det også er viktig å tenke på at man er et forbilde for de yngre rundt bordet. Når man fyller 18 og 20 år, og flyttes fra «barnebordet» til «voksenbordet» omdefineres også rollen man har overfor barna.

– Du kan bli den ubehagelig fulle tanten for det barnet, fordi du undervurderer den nye rollen din. Hvis man fra første stund som myndig velger alkohol fremfor for eksempel julebrus, sender man tydelige signaler overfor barna.

– Men kan det ikke være bra å vise fram et sunt forhold til alkohol også da?

– For noen er det helt riktig å vise at man kan ha et godt forhold til alkohol, og at man kan nyte litt alkohol uten at det blir trøbbel. For andre er det viktig å ikke drikke sammen med barna.

– Det varierer fra voksen til voksen, men også fra barn til barn. Hvis barn tidligere har stått i situasjoner som ble vanskelige på grunn av alkohol, bør man tenke på det, og kanskje unngå alkoholen helt. I tillegg er det viktig å ha i bakhodet at barn kan være sårbare av andre grunner. I år kan for eksempel påkjenningene av coronaviruset eller andre mentale faktorer påvirke hvordan barn opplever berusede familiemedlemmer, konkluderer Eriksrud.

Undersøkte hvor mye alkohol influencere deler

– Kjente influencere som Tone Damli og Caroline Berg Eriksen har gjentatte ganger blitt kritisert for å eksponere alkohol i sine kanaler, sier organisasjonen Actis.

De har fått gjennomført en analyse om alkohol i sosiale medier blant 20 av landets influencere, som til sammen har 5,9 millioner følgere. Analysen er gjennomført av medieovervåkingsbyrået Retriever.

Konklusjonen er at de publiserer en betydelig andel innhold der alkohol eksponeres og settes i en positiv sammenheng.

VG har ikke lykkes i å få en kommentar fra Damli eller Eriksen. Tone Damlis manager David Eriksen har tidligere svart følgende til Dagbladet:

– (...) Jeg vil påpeke at Tone er 31 år gammel, og hennes hovedmålgruppe på Instagram er mellom 18-44 år. Jeg mener hun ikke framstår som et dårlig forbilde, men er et normalt menneske på hennes alder. Tone gjør så godt hun kan for å ta vare på sine følgere, og tar hensyn.

Pernille Huseby, generalsekretær i Actis reagerer på alkoholeksponering. Foto: Lene Neverdal/Actis

Nesten fire tusen poster i året

Hovedfunnene fra analysen viser at influencerne som ble sjekket publiserte 329 poster eksponerte alkohol. Det vil si 11 alkoholposter i døgnet og 82 poster i uken, noe som vil utgjøre 3948 poster i året.

I tillegg resulterte analysen i disse funnene:

670 lagrede poster i Instagram-høydepunkter eksponerer alkohol.

8 % av publiserte poster eksponerer alkohol.

9 % av alkoholpostene eksponerer logo og merkenavn.

Alle postene eksponerer alkoholen i en positiv sammenheng, enten det er hygge, luksus eller fest.

– Bloggerne har en egen «Sunn Fornuft-plakat», en intern retningslinje for publisering. Vi mener alkohol bør inn på lista, sier generalsekretær i Actis Pernille Huseby.

Opplever stor eksponering av alkohol

I forbindelse med analysen har Retriever spurt unge mennesker (16-25 år) om opplevelsen av alkohol i sosiale medier. Denne viser at 35 % ikke liker å bli eksponert for alkohol, og at 28 % opplever i stor eller svært stor grad å bli eksponert for alkohol.

Tidligere i høst gjennomførte Norstat en undersøkelse for NRK. I den kom det fram at én av ti unge har tenkt at de selv drikker for ofte, mens hver tredje tenker at de har en venn som drikker for ofte.