VARMT: Ordfører i Sunndal avbildet 2. januar i år. Da var det hele 19 grader i bygden. Foto: Tommy Rustad/Aura Avis / Tommy Rustad

Her kan det bli 17 grader på lørdag

Såkalt «fønvind» kan føre til ny varmerekord på Nordvestlandet i desember. Til neste uke blir det kaldere i Sør-Norge, men med dårlige sjanser for hvit jul.

Publisert: Nå nettopp

– Vi får det ene lavtrykket etter det andre. Fra onsdag neste uke legger det derimot om, og vi går mot en periode med minusgrader, sier vakthavende meteorolog Frode Hassel ved Meteorologisk institutt i Bergen.

Varmest blir det i Møre og Romsdal og sør i Trøndelag.

Møre og Romsdal satte også ved starten av året nye varmerekorder. I januar 2020 satte Sunndalsøra norsk varmerekord for måneden, med 19 grader 2. nyttårsdag.

Ordører i Sunndal kommune, Ståle Refslie (Ap), påpekte at de er godt vant med varmerekorder på Sunndalsøra.

– Jeg merket at jeg hadde kledd meg vel godt da jeg gikk tur med bikkja i dag tidlig. Jeg traff brøytemannskap ute som kommenterte at de går i t-skjorte i kaldere vær enn dette, sa Refslie til VG i januar.

Kan slå varmerekord

I førjulshelgen kan det bli ekstremt mildt på Nordvestlandet: Meteorologisk institutts prognoser viser at det lørdag kan bli opp mot 17 grader på Sunndalsøra.

Her ble forrige temperaturrekord for desember satt 1. desember 1998, da gradestokken viste 18,3 plussgrader, skriver Meteorolgisk institutt på Twitter.

– Det er langt i fra vanlig med så høye temperaturer i desember, men det skjer av og til, forklarer meteorolog Hassel til VG.

Årsaken er såkalt fønvind – varm, tørr vind som blåser over lavlandet, etter å ha passert et fjellområde. På Østlandet skjer dette gjerne når det blåser fra vest, mens det på Nordvestlandet er sønnavind som får fenomenet til å skje.

– Avhengig av vinden, kan vi få stedvis ganske høye temperaturer de neste dagene, sier meteorologen.

Vindfenomenet fører til store lokale temperaturforskjeller. Derfor kan det hende at noen av varmerekordene i Møre og Romsdal står for fall denne førjulstiden.

SNØ I HØYDEN: Lengre opp i terrenget blir snøen sannsynligvis liggende. Her fra Skeikampen i Gausdal i Innlandet. Foto: Geir Olsen / NTB

Ingen hvit jul i sør

De stedene i sør som allerede har fått snø, kan få hvit jul. Andre steder er dette derimot usannsynlig, mener Hassel.

– Samtidig som det på Østlandet blir kjøligere fra onsdag neste uke, stopper også nedbøren. Det blir vanskelig å få noen ny snø til jul, forklarer han.

Selv om det ikke blir mørketid i Sør-Norge, har mildt og grått vær gjort at det har vært svært for timer med sol flere steder i landet i desember:

Også på Vestlandet mener han det er liten sjanse for hvitt i lavlandet.

Nord for Stadt er det derimot større sjanse for hvit jul. Det betyr at Møre og Romsdal kanskje kan oppleve først et rekordvarmt mildvær i førjulshelgen, for så å få snøbyger til julaften.

Også i Trøndelag kan det være muligheter for hvit jul, da det er meldt en del nedbør til neste uke. Temperaturene skal også der bli litt kjøligere.

MØRKETID: I Tromsø er det gode sjanser for hvit jul i mørketiden. Bildet er fra januar i år. Foto: Rune Stoltz Bertinussen / NTB

– Enda lenger nord er sannsynligheten stor for hvit jul. I Bodø er det meldt noe nedbør, og temperaturer rundt null. I Tromsø er de stort sett på minussiden, og en hvit ul er nok allerede reddet der oppe, mener Hassel.

– Det gjelder også for Finnmark. Det er ingen grunn til å tro at den snøen som ligger der skal smelte vekk.

Enda mindre overraskende er spådommen om hvit jul på Svalbard. Longyearbyen skal i helgen ha temperaturer nede i lavere enn 15 minusgrader, men det blir litt mildere til julaften, opplyser meteorologen.

– Akkurat nå ligger det som er normale temperaturer for årstiden der oppe, slik det helst skal være.