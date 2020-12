Hurtigruten rammet av omfattende dataangrep

Det opplyser selskapet mandag ettermiddag.

En rekke av Hurtigrutens systemer er nede etter at selskapet avdekket et omfattende dataangrep natt til mandag, skriver de i en pressemelding.

Mandag ettermiddag er det ikke mulig å komme inn på nettsiden til Hurtigruten.

– Akkurat nå arbeider vi med å få en oversikt over hva som har skjedd, sier pressevakt Øystein Knoph til VG.

Utover dette ønsker han ikke å kommentere saken ytterligere.

– Dette er et alvorlig angrep. Hele Hurtigrutens globale IT-infrastruktur ser ut til å være påvirket, sier konserndirektør for IT i Hurtigturen, Ole-Marius Moe-Helgesen, og legger til:

– Hurtigruten har iverksatt omfattende tiltak for å begrense skadeomfanget av angrepet.

Selskapet jobber nå med myndighetene og samarbeidspartnere for å få oversikt, samt begrense spredningen og skadene av angrepet.

– Vår fremste prioritet nå, er å sikre trygg og god drift for alle gjester og ansatte. Vi jobber med alle tilgjengelige ressurser for å isolere effektene av angrepet og begrense skadene det kan gjøre, sier Moe-Helgesen.

Vi kjenner til saken. Ut over det henviser vi til Hurtigruten for mer informasjon.

