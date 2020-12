PFIZER: Hvis den blir EU-godkjent, kan vaksinen sendes ut i Norge allerede over nyttår i spesiallagde frysebokser. Det krever mye planlegging. Foto: DADO RUVIC / X02714

Pfizer-vaksinen har kort levetid – FHI ber kommunene forberede reserveliste

Mange scenarioer må tenkes ut for å unngå at Pfizer-vaksinen går til spille. Derfor har FHI nå sendt ut en svært detaljert vaksineplan til kommunene.

Mye skal stemme når de første vaksinedosene settes, spesielt med Pfizer-vaksinen som har fem dagers holdbarhet etter at den har kommet ut av fryseboksene.

Derfor har FHI kommet med en egen veileder for Pfizer-vaksinen der de beskriver de i detalj hva kommunene må planlegge for.

Denne planen må kommunene ha klar innen 18. desember.

Pfizer-vaksinen ligger lengst fremme i kappløpet for å bli godkjent i EU og Norge. Det er forventet at den kan bli tilgjengelig i Norge før nyttår, avhengig av om EU godkjenner den 21. desember.

Denne datoen var opprinnelig 29. desember, men ble tirsdag fremskyndet.

De vaksinerte blir beskyttet rundt syv dager etter andre dose, skriver FHI i veilederen.

Kort tid på seg

Antallet doser er beregnet ut fra antall mennesker i gruppene som skal ha vaksinen. I første omgang er det sykehjemsbeboere og eldre over 85 år (se faktaboks under)

Kommunene vil få minimum 5 dager fra varsling av antall doser som er fordelt til kommunen og til levering av disse.

Disse vil få vaksinen først:

Beboere i sykehjem og omsorgsboliger Eldre over 85 år Eldre over 75 år Eldre over 65 år Personer 18-64 med en eller flere underliggende sykdommer.

FHI ber kommunene allerede nå begynne arbeidet med å identifisere pasienter i sykehjem som er aktuelle for vaksinasjon.

Under kan du lese hvordan FHI mener kommunene må legge opp løpet i lys av Pfizer-vaksinens korte holdbarhetstid:

Innkalling og plan for hvem som skal vaksineres

Vaksinasjonstidspunkt settes opp for alle som skal vaksineres før vaksinen ankommer kommunen.

Det må etableres sjekklister før vaksinering for å sikre at:

De som møter til vaksinasjon er skikket til å la seg vaksinere

Ikke har pågående infeksjon,

Ikke sitter i karantene

Ikke allerede er vaksinert annet sted

Ikke har allergier og kontraindikasjoner mot vaksinasjon

Lage reservelister

Kommunene må også ha en reserveliste over innbyggere som er tilgjengelig for vaksinasjon hvis noen ikke møter opp. Personer på reserveliste må så langt det er mulig også være i henhold til den sentrale føringen om prioritering av grupper for vaksinasjon.

Det kan være nødvendig med avvik fra prioriteringsrekkefølgen for å unngå kast av doser, skriver FHI.

Dette gjør Pfizer-vaksinen spesiell Må lagres på 75 minusgrader

Når opptint, har den en holdbarhet på 5 døgn

Vaksinasjonen består av 2 doser med intervall på minimum 21 dager mellom 1. og 2. dose. Dette krever god registrering og rutiner for å sørge for å innkalle og

avtale time med samme pasient til andre dose i riktig intervall. Vis mer

Vaksinatører og vaksinasjonssteder

Det kreves det en god organisering av det enkelte vaksinasjonssted. I de fleste kommuner vil dette bety en sentralisert løsning med ett eller få steder hvor vaksinasjonen foregår. Det kan for eksempel være et legekontor eller et stort sted som en idrettshall.

FHI ber kommunene planlegge for å vaksinere på kveldstid og i helg for å få utnyttet vaksinene fullt ut på de fire-fem dagene de har til rådighet.

Ved massevaksinering, for eksempel i en gymsal, er FHI veldig spesifikke på hvordan de ser det for seg: