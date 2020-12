PÅGÅENDE UTBRUDD: Det pågår for tiden et coronautbrudd i Lillehammer. Kommunen er blant dem som innfører hjemmeundervisning på alle skoler frem til jul. Foto: Geir Olsen, VG

Flere kommuner: Innfører full hjemmeskole frem til jul etter smitteutbrudd

Både i Lillehammer og Sør-Fron kommuner er det nå full hjemmeundervisning for grunnskolen frem til jul – men det er ikke smittevernhensyn som ligger til grunn.

Lillehammer innfører hjemmeundervisning frem til jul, opplyser rådmann Tord Buer Olsen til NRK.

– Det vil bli gitt hjemmeundervisning fra og med i morgen og frem til ferien. Samtidig vil det bli gitt et tilsynstilbud og et tilbud for barn med særskilte behov, presiserer han til VG.

Kommunen opplever for tiden et stort utbrudd, og hadde 32 nye smittede på ett døgn i går.

– Det er en totalvurdering av situasjonen. Vi skal inn i en høytid som er følelsesladet for mange og det oppleves utrygghet midt i et utbrudd. Da synes vi det er viktig å gjøre det så trygt som mulig, sier Buer Olsen.

Utbruddet har utspring i Lillehammer videregående skole og begynte 9. desember, skriver kommunen.

Avgrenset utbrudd

Siden 9. desember er det registrert 72 coronasmittede i Lillehammer. Det er en økning på mer enn 50 prosent. Kommunen har nå totalt 188 smittetilfeller, og to personer har dødd med coronavirus i Lillehammer kommune.

– Vi har et stort utbrudd på Lillehammer som har utviklet seg ganske raskt, sier kommuneoverlege Moren Bergkåsa til VG.

Han betegner likevel utbruddet som avgrenset, fordi det har skjedd innad i et miljø på en videregående skole. Det fleste har blitt smittet utenfor skoletid, i hjemmet eller på fritidsaktiviteter.

Kommuneoverlegen er derfor ikke blant dem som gikk inn for å stenge kommunens skoler.

– Jeg har ikke anbefalt å stenge skolene, sier han og legger til at han gjør en ny vurdering i ettermiddag.

Det er ikke påvist smitte blant beboere på kommunens institusjoner for eldre.

– Hvorfor har dere besluttet å gå mot kommuneoverlegens anbefaling?

– Vi har et samfunnsansvar og det er en bredere ansvar enn det kommuneoverlegen har, sier rådmannen.

På Hammartun barne- og ungdomsskole hadde de allerede besluttet å holde stengt med hjemmeundervisning tirsdag – før beskjeden kom for alle kommunens skoler.

Rektor Mads Furu forteller at de har ti smittede elever og én ansatt med påvist smitte.

– Stemningen er fattet. Vi har vært forberedt på dette, men når det først skjer er det ikke noe hyggelig. Det går fint med oss. Alle har taklet det veldig bra, sier han til VG.

OGSÅ STENGTE SKOLER: I Sør-Fron holder også skolene stengt frem til jul, men med hjemmeundervisning. Foto: Paul Kleiven

Sør-Fron holder også skolene fysisk stengt: – Driftshensyn er en viktig brikke

Også i Sør-Fron kommune lenger opp i Gudbrandsdalen er alle skolene fysisk stengt frem til ferien. De ble først stengt 9. desember, og mandag besluttet kommunenes kriseledelse å holde dem stengt ut skoleåret – med hjemmeundervisning. Håpet, ifølge ordfører Ole Tvete Muriteigen, er at færrest mulig av kommunens innbyggere skal slippe å tilbringe julen i karantene eller isolasjon.

Unntak gis for barn av personer i kritiske samfunnsfunksjoner.

Sør-Fron har hatt et stort smitteutbrudd den siste tiden, men opplever nå færre daglige smittetilfeller enn i forrige uke, og har greid å spore smitten, opplyser ordføreren. Også her understreker kommuneoverlege Anders Brabrand på kommunenes nettsider at skolene ikke stenges etter smittevernfaglige hensyn, og at det ikke har vært smitteføring på skolene som dermed betyr at det er trygt å være der.

– Det er ikke mange dager til jul nå. Driftshensyn er en viktig brikke i beslutningen. Det gjelder blant annet ansatte i karantene, sier ordfører Ole Tvete Muriteigen til VG.

HÅPER PÅ TRYGG JUL: Ordfører Ole Tvete Muriteigen i Sør-Fron kommune i Gudbrandsdalen. Foto: Paul Kleiven

– Utdanningsdirektoratet sier at terskelen for å stenge skoler skal være høy. Hvorfor har dere likevel valgt å gjøre dette?

– Det er også tatt med i vurderingen. Jeg vil understreke at vi har et godt opplegg for hjemmeundervisning. Hensynet til drift omfatter dessuten alt: Undervisningen og oppfølgingen av elevene, men også renhold og vaktmestertjeneste. Signaler fra tillitsvalgte og ansatte er også tatt med i vurderingen. Det var et sterkt ønske fra veldig mange om at det ble tatt en beslutning, fordi det blir vanskelig for foreldre å planlegge med dag-til-dag vurdering, sier Muriteigen.