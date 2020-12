SAMME NIVÅ: Statsminister Erna Solberg talte til lederne i verden under klimatoppmøtet lørdag. Foto: Fredrik Solstad, VG

Solberg vil ikke love like kraftige utslippskutt som EU

På femårsdagen til Parisavtalen talte Erna Solberg under det digitale klimatoppmøtet arrangert av FN, Storbritannia og Frankrike.

Her lovet hun at Norge opprettholder målet om mellom 50 og 55 prosent nedgang i klimautslippene, men kom ikke med nye lovnader om at Norge vil strekke seg like langt som EU-landene nå gjør for å kutte utslipp.

Fredag ble det klart at EU skjerper klimamålene frem mot 2030. Innen da skal EU-landene kutte minst 55 prosent av klimagassutslippene.

Det ble vedtatt på toppmøtet i Brussel. Det nye målet er en betydelig skjerping fra det forrige målet om å kutte 40 prosent. Begge kuttene er basert på utslippsnivået i 1990.

Kuttet er en del av planen om å oppnå klimanøytralitet innen 2050, i tråd med Parisavtalen. Lederne i EU-landene ber nå de øvrige EU-institusjonene ta inn 55 prosentmålet i klimaloven til unionen.

Talen til Solberg under toppmøtet viser tilbake til da Norge oppjusterte målene i februar.

– Norge leverte forsterkede klimamål i februar, som et av de første landene. Vi vil kutte utslipp med minst 50 prosent innen 2030, med mål om å kutte opp til 55 prosent sammenlignet med 1990-nivåene. Vi ønsker å samarbeider med EU i å klare dette, sa statsministeren lørdag.

Under åpningen av klimatoppmøtet sa generalsekretær i FN, António Guterres, at lederne i verden nå må «erklære klimakrise» frem til «karbonnøytralitet er oppnådd»

Fakta om Parisavtalen * Global klimaavtale vedtatt i Paris 12. desember 2015. * Formålet er å holde den globale oppvarmingen under 2 grader og prøve å begrense temperaturøkningen til 1,5 grader. * Over 180 land har overlevert frivillige nasjonale utslippsmål til FN. I klimaavtalen står det at disse etter hvert skal skjerpes, og planen er å oppdatere dem hvert femte år. * I tillegg skal landene styrke sin evne til å tilpasse seg klimaendringene. Rike land skal etter planen skaffe til veie minst 100 milliarder dollar årlig til klimatiltak i fattige land. * Avtalen trådte formelt i kraft i november 2016. * I 2017 erklærte president Donald Trump at USA ville trekke seg fra avtalen. Beslutningen trådte i kraft 4. november 2020, dagen etter det amerikanske presidentvalget. * Påtroppende president Joe Biden har lovet at USA skal slutte seg til avtalen igjen så raskt som mulig. (Kilder: UNFCCC, NTB) Vis mer

UTSETTER: Statsråd Sveinung Rotevatn (V) i Klima- og miljødepartementet. Foto: Helge Mikalsen

Regjeringen utsetter klimaplanen

Den store klimaplanen til regjeringen for årene 2021–2030 skulle ha blitt lagt frem før jul, men har nå blitt utsatt til over nyttår.

Det opplyste statsråd Sveinung Rotevatn (V) i Klima- og miljødepartementet torsdag da han sendte et brev til Stortinget hvor han forklarte at planen først kommer noen uker på overtid.

– Vi har fortsatt enkelte politiske avklaringer som må bli landet, sa statsråden da.

Han ville ikke si noe til NTB om hvilke politiske områder regjeringspartiene må bli enige for at planen skal bli klar.

Naturvernforbundet sa fredag at de var svært glade for at EU økte klimamålene og kom samtidig med krav til regjeringen om å gjøre det samme.

– Regjeringen her hjemme har akkurat utsatt klimameldingen vi har ventet lenge på. Den må bli basert på det forsterkede EU-målet og levere utslippskutt i Norge på minst 55 prosent, sa leder Silje Ask Lundberg i Naturvernforbundet fredag.

EU-målene møter kritikk

Det har også kommet inn mer skeptiske reaksjoner det nye klimavedtaket til EU. Nivået er for lavt, og det åpner for smutthull, mener Verdens naturfond (WWF) i Sverige.

– Vi hadde ønsket oss et rent mål, med bare utslippsreduksjoner, sa klimaekspert Ola Hansén i fondet til TT.

WWF er blant flere som er skeptisk til at EU gikk for et såkalt nettomål. Det innebærer at man tar med effekten av drivhusgasser som bindes opp i tilbakeførte våtmarker og voksende skog.

I tillegg sa Hansén at forskningen tilsier at det trengs kutt på minst 65 prosent for å være på linje med målet i Parisavtalen. Også Greenpeace peker på behovet for å kutte 65 prosent.

– EU-regjeringen vil utvilsomt kalle det historisk, men denne avtalen er bare en liten forbedring av de kuttene EU allerede ligger an til å oppnå, sa klimarådgiver Sebastian Mang.

Publisert: 12.12.20 kl. 18:20

