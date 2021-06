– UENDELIG MYE VIKTIGERE: Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) mener at å fjerne kontantstøtten vil være uendelig mye viktigere for integreringen i Groruddalen enn å plassere NRK der. Foto: Jil Yngland

Ap-Raymond til frontalangrep på Sp-Trygve

GRORUD STASJON (VG) Ap og Sp planlegger å gå i regjering sammen til høsten. Det er vanskelig å forstå når en ser på denne duellen:

Av Bjørn Haugan og Jil Yngland (foto)

Publisert: Nå nettopp

Aps byrådsleder Raymond Johansen tar et kraftfullt oppgjør med Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum.

Johansen angriper Vedum for å være lettvint og sier han bidrar til å flytte arbeidsplasser ut av Oslo.

Vedum svarer med å be Johansen puste med magen og ikke være så sinna.

Årsaken til Johansens oppgjør er et intervju med Vedum i VG, hvor han fortalte om sin plan for Oslo, hvor flytting av NRK til Groruddalen var et sentralt element.

– Legges NRK til Grorud stasjon, vil vi endre hele samfunnsstrukturen i Groruddalen, sa Vedum og lovet omkamp om vedtaket om å legge NRKs nybygg til Ensjø, hvor det er avtalt en pris på tomten for 800 millioner kroner.

Fyrer løs

– Det er spesielt at Vedum kommer med et så lettvint utspill. Hva er det han vet som ikke NRK vet? Vi har jobbet i flere år sammen med NRK med ønske om å lande en tomt for dem i Oslo, sier Johansen og fortsetter:

– Jeg spør meg om han vil være så lemfeldig som eventuell statsminister, slik partiet hans har vært i saken om plasseringen av NRK, sier Johansen:

– Før han kraftfullt krevde at kontrakten til NRK skal vrakes, har han hatt kontakt med Oslo kommune, med NRK, sett på kontraktene, sett på prisen, sett på om det faktisk er et ledig areal, hvem som eier tomten, hvilken betydning det vil ha for NRK, spør Johansen og legger til:

– Hvis du er seriøs så har du undersøkt slikt, før du stiller deg opp og si at her skal vi bygge noe. Det har vært mer enn hundre forslag til lokalisering og det forslaget som Vedum har kommet med, er gjennom den flere års lange prosessen ikke fremmet av noen.

– Helt illusorisk

– Vedum sier det blir omkamp i en eventuell rødgrønn regjering?

– Dette er bare utspillpolitikk uten noen realitet. Det er helt illusorisk at man skal sitte i en regjeringsforhandling og forhandle om å gå bort fra den avtalen og utsette flyttingen med flere år. Det eneste Vedum kan oppnå - og det er trolig det etterlatte inntrykket han ønsker å å spre; at «jeg kjempet en kamp for Groruddalen, men tapte».

NRK HER?: Raymond Johansen møtte VG på Grorud stasjon torsdag, stedet hvor Trygve Slagsvold Vedum vil flytte NRK. Foto: Jil Yngland

Johansen gir seg ikke:

– Det som er bra, er at Sp går inn for at en institusjon skal ligge i Oslo. Det er vi ikke vant til, sier han:

– Sp har som uttalt politikk at de skal flytte 5000 statlige arbeidsplasser ut av Oslo. De vil blant annet flytte ut Oljefondet, Garantiinstituttet for eksportkreditt (GIEK) og Miljødirektoratet. Og i sitt forslag til statsbudsjett kuttet de storbytilskuddet til Oslo på 130 millioner kroner. Det rimer dårlig med at Vedum skal satse på denne byen her, sier Johansen.

– Ledighetskrisen i Norge er størst i Groruddalen

Oslos byrådsleder sier at å fjerne arbeidsplasser fra Oslo er galskap.

– Ja, det er det. Ledighetskrisen i Norge er størst i Groruddalen og har vært på et høyere nivå enn den var på Sør- og Vestlandet under oljekrisen i 2015. Derfor går Ap til valg på en egen vekstplan for å skape flere private og statlige arbeidsplasser i Groruddalen.

Vi møter ham ved Grorud stasjon, hvor Vedum vil flytte NRK.

– Det jeg er redd for gjennom den kommende valgkampen, er at man skal bruke Groruddalen og Søndre Nordstrand som en kulisse for å få fremheve seg selv, fremfor å gå inn i materien.

– Vedum setter satsing på Oslo og Groruddalen på dagsordenen?

– Byrådet foreslo å flytte NRK til Økern i Groruddalen for flere år siden, og tilbød NRK en av våre tomter der. Men nå har NRK bestemt seg etter en grundig prosess.

– Fullstendig urealistisk

Han legger til:

– Vi mener flytting av NRK til Grorud stasjon er fullstendig urealistisk å få til dersom Vedum ikke også er villig til å bla opp den store summen det koster.

KONTANT AVVISNING: Raymond Johansen sier avvikling av kontantstøtten er langt viktigere integreringstiltak enn å flytte NRK hit til Grorud stasjon. Foto: Jil Yngland

Han utfordrer også Vedum om kontantstøtten.

– En av de tingene vi vet, er at kontantstøtten er et dårlig integreringstiltak. Vi vet at kontantstøtten gjør at barn ikke lærer seg godt nok norsk og at mange innvandrere kommer lenger unna arbeidslivet, sier han og viser til tall som forteller at mottakere av kontantstøtte har gått kraftig ned i Oslo:

– Kontantstøttebruken er nær halvert i Oslo siden vi tok over styringen i 2015: 2483 barnefamilier mottok kontantstøtte ved utgangen av 2015. Ved utgangen av 2020 var antallet redusert til 1.384, en nedgang på 44 prosent.

– Aldri har det vært så få som mottar kontantstøtte

Han legger til at siden kontantstøtte ble innført i 1998, har det blitt betalt ut over seks milliarder kroner i kontantstøtte i Oslo.

– Aldri har det vært så få som mottar kontantstøtte i Oslo som nå, blant annet fordi vi har bygget mange nye barnehager og gjort det billigere å ha ungene i barnehage.

Han viser også til at de har innført gratis aktivitetsskole på trinn 1. til 4. på alle skoler i Groruddalen.

– Ved Furuset skole gikk en tredjedel av barna i aktivitetsskolen etter skoletid da vi overtok i 2015. Nå går så godt som alle barn på aktivitetsskolen både på Furuset og på resten av skolene i Groruddalen.

Han viser også til at «barnehageutbyggingen har bidratt til at andelen barn med minoritetsbakgrunn som går i barnehage «har økt fra 78,3 prosent i 2015 til 90,4 prosent i 2020».

– Uendelig mye viktigere

Johansen sier fjerning av kontantstøtten er en veldig viktig kamp og setter det opp mot flytting av NRK.

ENSJØ IKKE GRORUD: Kulturminister Abid Raja og kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen under pressemøtet i mai om flyttingen av NRKs hovedkontor fra Marienlyst til Ensjø nordøst for Oslo sentrum. Foto: Terje Pedersen

– Å styrke likestilling og integrering i Groruddalen er veldig viktig og å fjerne kontantstøtten vil være uendelig mye viktigere enn å plassere et bygg der.

Vedum tok også til orde for å beholde Ullevål sykehus.

– Det er en utfordring for partiet ditt, hvor Oslo Ap vil beholde Ullevål, mens Ap sentralt vil legge ned og bygge et stort nytt sykehus på Gaustad?

– Folk i Groruddalen sokner til Ahus, ikke UIlevål sykehus. Det viktigste for Groruddalen er å få bygd nytt sykehus i Groruddalen.

– Pust med magen

Vedum ber Johansen slappe av.

– Jeg tror jeg må be Raymond om å puste med magen, sier Vedum til kritikken:

– Og se det positive i at det er engasjement for Oslo og se hvordan dette kan bidra i arbeidet med å bedre integreringen. Jeg er bekymret for utviklingen i deler av Groruddalen – og ser de utfordringene mange sliter med knyttet til rus, ungdomsproblemer og språk. Jeg mener det er et nasjonalt spørsmål som det er viktig for Norge å løse.

Vedum viser til flyttetallene som viser at nordmenn flytter ut av Groruddalen og folk med innvandrerbakgrunn ut.

– Byen kan bli delt og det vil jeg gjøre noe med.

– Han sier at å fjerne kontantstøtten er viktigere enn å få NRK til Groruddalen?

– Det må han få lov til å mene. Vi mener kontantstøtten kan være bra for de minste barna når foreldrene mener dette er riktig for deres familie.

– Raymond er av en eller annen grunn hissig på meg

Han gir ham et stikk.

– Jeg kan forstå at Raymond går sammen med NRK-sjefen; de er venner og gamle kollegaer i SV. Mitt poeng er at det ikke har vært noe politisk diskusjon om lokaliseringen:

– Jeg står på at det er viktig å lage store samfunnsmessige endringer over tid, slik som skjedde da Gardermoen til slutt fikk hovedflyplass og Bjørvika fikk operaen – sistnevnte etter at Kulturdepartementet flere ganger hadde anbefalt Vestbanen.

SIER JOHANSEN ER SINT: Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum har provosert byrådsleder Raymond Johansen etter at Vedum lot seg intervjue av VG foran denne høyblokken på Ammerud i Groruddalen. Foto: Gabriel Aas Skålevik

– Han levner deg liten sjanse til omkamp i regjering?

– Det er det ikke han som bestemmer. Han er byrådsleder i Oslo.

Vedum legger til:

– Raymond er av en eller annen grunn hissig på meg, uansett hva jeg sier eller gjør. Eksempelvis da jeg sa at det blir gæærnt å forby dieselbil i Oslo sentrum. Da ble han veldig hissig. Når jeg treffer ham, virker han som en trivelig kar, men når han uttaler seg i media, er det mye sinne. Sånn er det.