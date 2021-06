STORE FORSKJELLER: Marit Myklevold (63) sier at det er psykisk belastende å vente på vaksine. Liv Holtan Sanderud (18) synes de unge fortjener å få sin dose nå. Foto: Privat og Mattis Sandblad, VG

I Oslo får Liv (18) vaksine – i Troms må Marit (63) vente

Mens friske 18-åringer i Oslo får sitt første stikk, vaksinerer andre kommuner fremdeles 60-åringer. Marit Myklevold (63) er bekymret for at hun skal bli smittet mens hun venter.

Tirsdag ettermiddag fikk Liv Holtan Sanderud (18) i bydel Bjerke i Oslo vaksinen.

– Jeg begynner nesten å grine, for corona har vært skikkelig, skikkelig kjipt. Jeg har veldig mange venner som har hatt det vondt og ikke fått ordentlig skole.

Nå har Oslo kommune kommet så langt i vaksineringen at friske 18-åringer kalles inn.

De er trist om noen synes at de fortjener vaksinen mindre enn andre, sier Holtan Sanderud:

– Vi er kanskje de som har gjort den største innsatsen. Det er fair at vi måtte vente litt, men nå synes jeg det er koselig at vi får den.

VAKSINERT: Liv Holtan Sanderud (18) i Oslo. Foto: MATTIS SANDBLAD

– Søringene tar vaksinene våre

I andre deler av Norge ser vaksine-situasjonen helt annerledes ut. En rekke kommuner jobber fremdeles med å vaksinere syke og personer som er i 60- og 70-årene.

I Tjeldsund har Marit Myklevold (63) fremdeles ikke peiling på når hun får sin første dose.

Nå er Myklevold frustrert:

– Jeg regner med at jeg ikke er ferdigvaksinert før langt ut på høsten.

Hun fyller snart 64 år, og er syk med astma, psoriasis og PTSD.

VENTER: Marit Myklevold (63) aner ikke når det er hennes tur i vaksinekøen. Foto: Privat

For at 24 kommuner på Østlandet som Oslo skal få 45 prosent flere vaksiner, må hundrevis av kommuner gi fra seg doser.

Myklevold, som jobber som lærer, har ikke sett barna eller barnebarna i Tromsø siden jul.

– Jeg vasser i unger på jobb. Samtidig er det helt forferdelig å ha barnebarn man ikke får se, fordi man er så redd for å bli smittet.

Hun sliter med nattesøvnen og kvier seg for å gå på jobb, forklarer 63-åringen.

– Det har vært beintøft. Det å skulle grue seg til å gå på jobb, inntil du har funnet ut at ingen nyser eller hoster, er en stor belastning.

At hennes kommune får færre vaksinedoser er problematisk og urettferdig, mener Myklevold.

– Jeg kunne ønske man tenkte etikk i dette, og ikke bare det rent smittevernfaglige.

– Kan oppleves urettferdig

Kommunen Myklevold bor i, Tjeldsund, vaksinerer fremdeles aldersgruppen 65 til 74 år.

Kommunalsjef helse i Tjeldsund, Merete Jankila, forklarer hvorfor til VG:

– Det er demografi og vaksinefordeling. Vi er en distriktskommune som har en eldre befolkning enn bykommunene, samtidig som at vi har avgitt vaksiner.

Tjeldsund stoler på vurderingene om skjevfordeling som har blitt tatt sentralt, sier Jankila.

– Det er veldig lite vi kan gjøre med dette, men vi har forståelse for at fordelingen kan oppleves urettferdig.

Foto: Helge Mikalsen

– Ventet i to måneder

En rekke kommuner har ikke kommet langt ned på prioriteringslisten over dem som skal vaksineres.

Kommuner som har vært nødt til å gi fra seg vaksiner, som Alta, Sola, Rakkestad og Ålesund, oppgir at de fremdeles vaksinerer personer mellom 55 og 64 år. I Molde og Kåfjord er de ennå ikke ferdig med å vaksinere de med underliggende sykdommer.

Tirsdag, samme dag som de første 18-åringene får vaksine i Oslo, får Shona Helen Fawcett (60) sin første dose i Askøy kommune.

– Jeg har ventet i to måneder siden jeg registrerte meg for å få vaksine. Nå har jeg mulighet til å gå ut igjen, sier Fawcett til VG.

ENDELIG VAKSINERT: Shona Helen Fawcett (60). Foto: Privat

FHI: Sparer liv

Det vil spare liv å prioritere byer som Oslo, har helsefaglige vurderinger vist.

En prioritering av Oslo vil føre til en reduksjon av antall dødsfall i Oslo, og totalt sett i Norge, men en økning i antall dødsfall i de andre fylkene, har FHI tidligere vurdert om skjevfordeling av vaksiner.

Det er på bakgrunn av anbefalingen fra helsemyndighetene at regjeringen besluttet om omfordele vaksinene, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) til VG.

– Det er fordi dette vil ha en positiv effekt for smittespredningen, og dermed være nyttig for hele landet. Vi ser heldigvis positive resultater på omfordelingen som vi har hatt til nå i fem kommuner. Det viser at en slik omfordeling er riktig.

HELSE- OG OMSORGSMINISTER: Bent Høie (H). Foto: Berit Roald

Høie: – Forstår at mange er utålmodige

Høie understreker at også kommuner som ikke er berørt av omfordelingen har ulik fremdrift i vaksineringen.

– Fremdriften avhenger også av hvor mange doser de har fordelt til helsepersonell, og praktiske forhold rundt forsendelser av antall hetteglass og hvor mange doser kommunene får ut av hetteglassene.

Fremover forventes det store vaksineleveranser, og tempoet vil øke i alle kommuner, sier Høie. Alle voksne over 18 år vil få tilbud om vaksine i løpet av sommeren.

– Jeg forstår veldig godt at mange er utålmodige for å få koronavaksine, og dermed kunne leve mer normalt, sier Høie.