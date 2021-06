Slik blir gjenåpningen av Norge

Regjeringen innfører en rekke lettelser. Sjekk hvilke regler som gjelder nå.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Det er på tide å få fart på Norge. Min hovednyhet i dag er derfor at vi nå er klare for å gå til trinn tre, sier statsminister Erna Solberg på en pressekonferanse fredag.

Hun varsler flere lettelser enn det som opprinnelig var planlagt i trinn tre av gjenåpningen.

De nye reglene trer ikraft søndag 20. juni klokken 12, mens de nye anbefalingene innføres umiddelbart.

– Når vi nå åpner opp, er det viktig å ha med seg et bakteppe, sier Solberg.

Hun peker på smittesituasjonen med delta-varianten i England, som har bremset gjenåpningsplanen.

– Selv om vi nå åpner opp mer, må vi være klar over at gjenåpningen også er avhengig av at vi klarer å holde litt igjen på åpning over grensen, sier hun.

– Jeg forstår at det er frustrerende og vanskelig for folk som kommer, men det er nødvendig for at folk skal kunne komme tilbake i jobb og for at vi skal få mer frihet tilbake i Norge, understreker Solberg.

Disse lettelsene innføres

De nasjonale reglene:

På private arrangementer på offentlig sted, i for eksempel leide eller lånte lokaler, kan man være inntil 100 personer både inne og ute. Så nå kan man igjen ha større brylluper og fester.

På offentlige arrangementer inne, er antallsbegrensningen slik som dere ser på denne sliden: Uten faste, tilviste sitteplasser, kan man være inntil 400 personer fordelt på 2 kohorter. Med faste, tilviste sitteplasser, kan man være 1000 fordelt på 2 kohorter. Bruker man coronasertifikat og testing kan man være inntil 2500 personer.

På offentlige arrangementer ute er det antallsbegrensningen på denne sliden som gjelder. Som dere ser er grensene utendørs det dobbelte av det som gjelder innendørs. Her er det den samme logikken. Det er tillatt med flere personer hvis alle sitter på faste, tilviste plasser. Og enda flere hvis man bruker koronasertifikat og testing. Det betyr at man kan være inntil 5000 personer på Brann stadion fordelt i kohorter på 500.

Skjenkestoppen klokken 24 blir opphevet, men man kan fortsatt ikke slippe inn nye gjester etter midnatt. Det er fremdeles krav om registrering, servering av alkohol ved bordet, redusert antall gjester, sitteplasser til alle gjester og avstand.

Det åpnes nå helt opp for toppidretten. Det betyr at de seriene som foreløpig ikke har kunnet starte opp nå kan gjøre det, både utendørs og innendørs.

Regjeringen gjør flere lettelser for reiser i EØS, Schengen og Storbritannia. Det globale reiserådet oppheves fra 5. juli, men erstattes av egne reiseråd til spesielt rammede land.

Barne- og familieminsiter Kjell Ingolf Ropstad opplyser at det vil bli sommerleir og aktivitetstilbud for barn denne sommeren.

Kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby varsler at familie og kjærester i EØS, Schengen og Stobritannia nå får komme inn i Norge.

– Det vet vi mange har ventet på, sier hun.

Det stilles likevel flere krav før denne gruppen får komme inn i Norge.

De nasjonale anbefalingene:

Man kan ha opptil 20 gjester på besøk hjemme. Personer som er beskyttet regnes ikke med i dette antallet.

I breddeidretten åpner vi nå betydelig opp også for voksne over 20 år. Idretts-, kultur- og fritidsaktiviteter kan nå gjennomføres slik at deltakerne unntas anbefalingen om 1 meters avstand. Dette betyr at fotballspillere, håndballspillere, dansere og andre igjen kan trene som normalt.

Voksne i breddeidretten får nå også unntak fra 1-metersregelen ved deltakelse på idrettsarrangementer både utendørs og innendørs innenfor regionen eller kretsen. Det åpner for at det nå kan avholdes kamper og konkurranser igjen.

Også voksne ikke-profesjonelle utøvere får unntak fra 1-metersregelen på kulturarrangementer, dersom de ellers trener eller øver sammen.

Man kan nå være mer fysisk til stede på arbeidsplassen, men selvfølgelig bør alle fortsatt følge anbefalingene om smittevern.

Når det gjelder reiser innenlands, er det som på trinn to. Man kan reise rundt i Norge. Personer som ikke er beskyttet og som reiser til kommuner med mindre strenge tiltak, bør følge anbefalingene som gjelder i kommunen de reiser fra. Det er spesielt viktig at personer som er ubeskyttede og kommer fra kommuner med høyt smittetrykk er forsiktige. Disse bør heller ikke delta på arrangementer i andre kommuner.

Les de gjeldende nasjonale reglene og rådene her.

Nær 50 prosent vaskinerte

– Akkurat nå vaksinerer vi omtrent en prosent av befolkningen om dagen, sier Solberg.

I løpet av fredag eller en av de neste dagene, vil vi passere 50 prosent vaksinerte av den voksne befolkningen i Norge, understreker hun.

– Det er en viktig milepæl og en viktig grunn til at vi kan åpne mer i dag, sier Solberg.

Hun understreker at alle fortsatt må følge med på hvilke råd og regler som gjelder i kommunen man oppholder seg i.

– Det er også viktig at vi fortsatt holder fast ved de grunnleggende rådene. Holder avstand til hverandre, holder hendene rene og er hjemme hvis vi er syke, sier Solberg.