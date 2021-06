BAR VÅPEN UNDER FOREDRAG: Tiendeklasseelev Tia Dilara Lona Altinpinar (15) tok bilde av politibetjenten som stilte bevæpnet under et foredrag for klassen hennes. Foto: Privat

Bevæpnet politi holdt «hjemmesnekret» narkotika-presentasjon – legger seg flate

En bevæpnet politibetjent advarte klassen til Tia (15) om straff for hasjbruk. Ubehagelig, synes 15-åringen. Nå beklager politiet både bevæpningen og innholdet i presentasjonen.

– Jeg ble veldig ukomfortabel med en gang jeg så pistolen. Det er ikke noen grunn til å ta den med inn i klasserommet til en tiendeklasse, sier Tia Dilara Lona Altinpinar (15) til VG.

Fredag 4. juni holdt politiet et foredrag på skolen hennes i Osterøy kommune. 15-åringen forteller at hun og flere av medelevene reagerte på at politibetjenten hadde en håndpistol i beltet.

– Vi spurte henne hvorfor, og da sa hun at de var pålagt å ha den.

Bildet hun tok av politibetjenten, har det siste døgnet spredt seg som ild i tørt gress på Twitter.

I etterkant snakket Tia med moren om det som hadde skjedd.

– Jeg stiller jo spørsmål ved hvorfor de tenker at det er naturlig å være bevæpnet der. Kunne de ikke ha lagt igjen våpenet i bilen? Måtte de virkelig ha den med seg i klassen, spør mor Elin Hege Lona.

Selv sier Ivar Sindre Hellene, politistasjonssjef på Osterøy, at politiet ved foredragsbesøk i skolen ikke bør bære våpen.

– Vi er lei for at tjenestemennene ved dette tilfellet bar våpen, og det vil vi ta lærdom av, skriver han i en e-post til VG.

POLITISTASJONSSJEF: På Osterøy, Ivar Sindre Hellene, ønsker ikke å kommentere innholdet i undervisningsmateriale politiet benyttet seg av. Han beklager imidlertid bruken av våpen i klasserommet. Foto: Hallgeir Vågenes

– Overdramatiserende bilder

Lona Altinpinar reagerte også på innholdet i foredraget til politiet. Ifølge 15-åringen skal politibetjenten ha snakket om hvor farlig motorsykler er, og om at hasj er «mye mer skadelig og farlig enn alkohol».

– Hun sa også at man kan bli veldig straffet hvis man bruker det, at man begynner å synke nedover mentalt og generelt, og at man til slutt vil måtte bruke sterkere rusmidler som ecstasy.

– Husker du om hun viste til forskning som bygget opp under det hun fortalte?

– Nei. Hun viste oss et før/etter-bilde av folk som hadde begynt med hasj. Først så de ganske sunne og normale ut, men så kom bildene av dem der det så ut som om de kom til å dø i morgen. Det var veldig overdramatiserende bilder.

MOR OG DATTER: Mor Elin Hege Lona reagerte da datteren Tia Dilara Lona Altinpinar (15) kom hjem fra skolen og fortalte om narkotika-undervisningen med bevæpnet politi. Foto: Privat

Mor Elin Hege Lona er kritisk til innholdet som ble presentert for elevene.

– Jeg jobber selv i rusomsorgen, og synes at den historien de ble presentert er veldig lite nyansert – kanskje ikke helt sann heller. Hvis man virkelig vil fremstille hasj som det livsfarlige og alkohol som uskyldig, har man ikke forstått mye av forskningen, sier hun.

– Jeg støtter selvfølgelig ikke at noen skal bruke rusmidler, men at de kommer med en så vrang fremstilling synes jeg er skremmende.

Politiet: Presentasjonen var klipp og lim

Her har de gjort en feil, og det er riktig at politistasjonssjefen beklager, sier Jan Ludvig Fosse. Han er geografisk driftsenhetsleder i Hordaland.

– De har ikke forholdt seg til gjeldende instruks, og det må vi lære av. Det er relativt sjelden vi er inne i klasserom, og noen har lite erfaring med det. Nå må vi sørge for at regelverket blir enda bedre bekjentgjort.

Fosse har fått opplyst at undervisningsmaterialet politiet brukte, besto av klipp- og lim-materiale som en politibetjent på egen hånd hadde komponert sammen til en presentasjon:

– Dette er ikke noe våre forebyggere normalt presenterer på noen som helst måte. Det må vi skjerpe inn.

GEOGRAFISK DRIFTSENHETSLEDER: Jan Ludvig Fosse beklager at det ble brukt feil undervisningsmateriale da politiet var på besøk hos skoleklassen. Foto: Politiet

– Hva er det her som ikke er i tråd med det dere vanligvis presenterer?

– Bildene med skrekkeksempler av rusavhengige er ikke noe vi driver med i forebyggende arbeid. Det må vi rette opp i, svarer Fosse.

Han understreker at han selv ikke har sett bildene som ble brukt, men har fått det gjengitt.

Viste logo til politisk interesseorganisasjon

På lysbildet i klasserommet kan man se logoen til den politiske interesseorganisasjonen Norsk Narkotikapolitiforening (NNPF), som blant annet har markert seg som en motstander av regjeringens rusreform.

De har tidligere fått kritikk for rolleblanding, blant annet fordi de brukte politiets kontaktinformasjon på sine hjemmesider.

SKAPTE SPØRSMÅL: På Twitter reagerte mange på bildet av den bevæpnede politibetjenten i et klasserom, men flere stilte også spørsmål ved NNPF-logoen øverst i høyre hjørne. Politiet svarer at de har plukket opp diverse undervisningsmateriale fra forskjellige steder. Foto: Privat

Talsperson for NNPF, Jan-Erik Bresil, sier at organisasjonen ikke har vært involvert i foredraget, og derfor ikke kan svare på hvilket undervisningsmateriell som ble brukt.

På spørsmål om hvorfor NNPF-logoen er synlig på materialet som ble presentert, svarer driftsenhetsleder Fosse:

– Det er feil å bruke den logoen i en slik sammenheng. Det er fint at folk sier fra om ting de reagerer på. Da kan vi ta det til læring og rydde opp, for her tyder det på at informasjon ikke er godt nok kjent.

Justisministeren: Har tillit til politiet

Justisminister Monica Mæland (H) ønsker heller ikke å kommentere innholdet i presentasjonen. I et skriftlig svar viser hun til at regjeringen har gitt tillatelse til at politiet midlertidig kan bevæpne seg på grunn av terrortrusselvurderingen til PST.

– Så er det politiet som til enhver tid må vurdere når de avvæpner seg, men det har jeg tillit til at politiet håndterer på en god måte, sier hun videre.

Lederen for politifagavdelingen i Politidirektoratet, Bjørn Vandvik, sier dette om saken:

– Politiet i Norge er midlertidig bevæpnet grunnet gjeldende trusselvurdering. Beslutningen om midlertidig bevæpning er ikke til hinder for at enkeltoppdrag etter en konkret vurdering kan løses ubevæpnet.

Vandvik viser videre til Vest politidistrikt.

Rektor: En del av det kriminalitetsforebyggende arbeidet

Rektor ved skolen, Hjørdis Østerbø, ønsker ikke å svare på hva hun mener om at politiet stilte bevæpnet.

VG har stilt henne flere spørsmål om både bevæpning og innholdet i undervisningen.

I et skriftlig svar sier hun at Osterøy ungdomsskole, i likhet med mange skoler i Norge, samarbeider med politiet om det kriminalitetsforebyggende arbeidet.

– Relevante tema for arbeidsgruppen er for eksempel rus, vold, trafikk- og vinningskriminalitet. Dette besøket var en del av det arbeidet. Vi har ikke mottatt negative tilbakemeldinger etter besøket sist uke, fra hverken elever foresatte eller ansatte. Tilbakemeldingene vi har fått, har vært utelukkende positive, skriver hun i en e-post.