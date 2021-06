MISTET LIVET: India Thewlis ble bare 14 år. Hun døde etter å ha falt i Herreelven på fredag. Foto: Privat

India (14) døde etter å ha falt i vannet: − Det umulige skjedde

To ganger på et halvt år måtte India Thewlis (14) reddes opp etter å ha falt i vannet i hjembygda Herre. Andre gangen gikk det galt: – Vi føler at vi fikk en ekstra sjanse med henne, sier moren.

I februar fikk 13 år gamle India Thewlis epilepsianfall mens hun satt på et svaberg alene ved Rafsnes i Bamble. Like før hun falt i vannet, hadde hun sendt et bilde av utsikten til moren, forteller mamma Queyhlee French Thewlis til VG.

Ifølge politiet var det en fisker som oppdaget henne, varslet nødetatene og fikk dratt henne i land.

Kroppstemperaturen på 26 grader tydet på at hun trolig hadde ligget i det iskalde vannet i over 25 minutter, sier moren.

I all hast ble datteren fløyet til Oslo universitetssykehus og lagt i kunstig koma. Til tross for dystre prognoser, var India tilbake til seg selv og hverdagen igjen etter bare ti dager.

FIKK LIVREDDENDE FØRSTEHJELP: India fikk livreddende førstehjelp etter at en fisker fikk henne på land i februar, Deretter ble hun fløyet til Ullevål. Foto: Theo Aasland Valen

Falt i elven på bursdagen

Likevel skulle India bare rekke å fylle 14 år før hun nok en gang falt og havnet under vann igjen forrige fredag, den 11. juni. Det var medelever som fant sykkelen hennes liggende ved Herreelva, og som dro henne opp av vannet, ifølge moren.

Ordfører Hallgeir Kjeldal har overfor Dagbladet rost ungdommene på stedet – som har fått oppfølging av kriseteam i etterkant av hendelsen. Det skulle være sommeravslutning på skolen denne dagen.

Politistasjonssjef Annie Sandersen forteller til VG at jenta var livløs da hun ble funnet i elven. Hjerte- og lungeredning ble iverksatt frem til hun ble fraktet til sykehuset.

Da politiet ringte og fortalte at datteren nok en gang hadde havnet i vannet, trodde moren at de hadde rotet til notatene sine.

– I et øyeblikk trodde jeg de hadde blandet litt med den forrige hendelsen. Men det umulige skjedde likevel, sier Thewlis.

NY ULYKKE: Like før klokken ni fredag morgen 11. juni fikk politiet melding om en person i Herreelven i Bamble. Igjen var det India. Foto: Theo Aasland Valen

14-åringen ble fløyet med helikopter til sykehuset. Der var også noen av legene som hadde behandlet henne ved forrige ulykke. Mens moren kastet seg i en taxi til Oslo, ventet Indias syv søsken sammen med far i Bamble.

Denne gangen sto ikke livet til å redde.

– Hun hadde gledet seg veldig til å bli fjorten. Hun telte ned uker og dager. Og 14 år fikk hun lov til å bli, forteller moren.

– Det var jo på bursdagen hennes det skjedde.

Søndag ble India offisielt erklært død, men familien hadde fått beskjeden lørdag ettermiddag.

Til tross for at familien er i dyp sorg over å ha mistet en av døtrene, føler de seg likevel takknemlighet for tiden de fikk med datteren etter forrige ulykke.

– Vi føler at vi fikk en ekstra sjanse med henne. De fleste foreldre setter pris på barna sine og elsker dem, men når noe sånt skjer, blir man ekstra oppmerksom på dem, sier Thewlis.

Et siste farvel på sykehuset

Ikke lang tid etter at India kom frem til sykehuset, ble det klart at hun hadde indre blødninger og at hjernen ikke fikk nok oksygen, forteller moren.

– På det stadiet skjønte jeg at jeg måtte forberede meg på noe annet enn forrige gang. Tankene gikk mot styrke i stedet for håp, forteller hun om de vonde ventetimene på sykehuset.

Da det ble klart at India ikke ville komme tilbake til dem, fikk resten av søskenflokken slippe inn på sykehuset for et siste farvel.

– Alle kom inn og fikk sett henne. Hun så ut som seg selv, nydelig og fin som alltid, forteller hun.

– Søsknene hennes vet at hun har kommet til himmelen og har det godt der. Nå tar vi ting dag for dag.

Takker medelevene

Thewlis skryter av både helsepersonell som møtte dem på sykehuset og kriseteamet hjemme i Bamble.

– Vi har blitt så ekstremt godt ivaretatt og passet på. Alle har behandlet saken med ytterst respekt og omsorg. Det har vært til stor hjelp i en vanskelig situasjon.

Moren takker også medelevene som dro datteren opp av vannet.

– Det må ha vært en traumatisk opplevelse. Jeg håper det kommer til å gå fint med dem, sier hun.

Livsglad jente

Mens familien venter på obduksjonsrapporten, er det fortsatt ukjent om India døde av skadene etter fallet eller av drukning. Moren beskriver datteren, som var den nest eldste i søskenflokken, som en livsglad jente.

– Hun var klar for alt. Litt sjenert, men veldig ærlig. Rett på sak, selvstendig og reflektert.

– Hun kunne tenke på store ting som livet og døden. Vi hadde snakket med henne og sagt at det kan skje ulykker med dødelig utfall. Hun visste at om hun dør, kommer hun til himmelen, så hun var ikke redd.

Finner mening i sorgen

Familien er religiøse og tror på et liv etter døden. De finner trøst i å tro på at Gud har en mening med alt – også datterens plutselige død.

– Det er ikke så mye annet å gjøre. Det er en befrielse for oss å kunne ha dyp sorg uten fortvilelse og desperasjon. At det kan være separat. Jeg tror ikke at det er en ulykke som ikke skulle skjedd, forteller moren.

Hun forstår at det kan høres «hardt ut» for en som ikke «tror», og presiserer:

– Sorgen kommer til å være dyp og den vil vare lenge. Men hvis man tror, tenker man at Gud har kontroll og vil det beste for oss. Jeg trenger ikke bebreide omstendighetene, andre mennesker eller Gud. Det er det stor trøst i, sier Thewlis.

Hun håper opplevelsen kan virke som en vekker for andre som trenger en påminnelse på å verdsette de rundt seg, og behandle andre med godhet og respekt.

Politistasjonssjef Sandersen ved Grenland politistasjon forteller at politiet er kjent med at India hadde epilepsi, men at det er for tidlig å slå fast noen dødsårsak ennå. Mens saken fra februar ble henlagt av politiet, venter de nå på obduksjonsrapporten.

– Det kan være den gjør at vi kan slå fast dødsårsaken, sier Sandersen.