Ny VG-måling: Kalddusj for Solberg-regjeringen

I en fersk VG-måling er det bare 15 prosent som helst vil ha en regjering med Høyre, Venstre og KrF.

Erna Solberg (H) er fremdeles den mest populære statsministerkandidaten frem mot valget 13. september. Det viser VGs nyeste statsministermåling, utført av Respons Analyse.

Men det hjelper henne lite, når velgerne viser dagens regjering ryggen.

Knappe 15 prosent ønsker at dagens regjering med Høyre, Venstre og Kristelig Folkeparti (KrF) skal fortsette – en nedgang på fem prosentpoeng siden april, en signifikant nedgang.

Det betyr at det er liten sjanse for at de statistiske resultatene skyldes tilfeldigheter.

Tallene viser at et flertall av velgerne stadig ønsker seg en ny regjering bestående av Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti.

Hele 35 prosent oppgir at de ønsker en ny rødgrønn regjering med de samme partiene som styrte landet mellom 2005 og 2013.

19 prosent oppgir at de ønsker seg Sp-leder Trygve Slagsvold Vedums drømmeregjering – altså at Arbeiderpartiet og Senterpartiet tar makten alene. Kun 18 prosent ønsker en regjering bestående av Høyre, Frp, og KrF og Venstre.

Tre statsministerkandidater

På Senterpartiets landsmøte sa til slutt Trygve Slagsvold Vedum S-ordet, og annonserte at han er statsministerkandidat for partiet, og vil gå i næringen på Jonas Gahr Støre.

Flere av hans partifeller oppfordret han til å stille, og mente det ville kunne gi stor velgergevinst. Så langt har det uteblitt, og det er ikke flere som oppgir at de ønsker Vedum som statsminister enn tidligere.

32 prosent oppgir at de ønsker Jonas Gahr Støre som statsminister, mens 37 prosent svarer Erna Solberg – selv om hun ikke får samme støtte for sine regjeringsalternativ.

19 prosent svarer at de ønsker den blide hedmarkingen fra Senterpartiet.

– Ulike ønsker

Høyre-nestleder Tina Bru minner om at Erna Solberg er folkets statsministerfavoritt på VGs måling.

– Dagens regjering faller i popularitet på vår måling. Er dette starten på slutten for regjeringen Solberg?

– En stemme på Høyre er den eneste garantien for å få Erna Solberg som statsminister. Så har nok borgerlige velgere ulike ønsker på hvem som skal inngå i regjering, men det viktigste er politikken som føres, skriver Bru i en e-post og sier at jobb nummer én for Høyre er flere arbeidsplasser.

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum fikk ingen statsministereffekt.

– Om man mener at skattene skal opp og at Norge skal ut av EØS-avtalen, er Senterpartiet et godt valg, sier han til VG.

– Lite bevegelse

Ap-leder Jonas Gahr Støre er igjen bare folkets andrevalg som ny statsminister i VGs måling.

– Hva synes du om at Erna Solberg nok en gang er mest ønsket som statsminister?

– Det er lite bevegelse i disse tallene. For meg er det viktigste at velgerne sier de ønsker en ny og mer rettferdig kurs for Norge, der flere unge kommer i jobb, velferdsstaten styrkes og vi kutter klimautslipp på en måte som ikke setter noen på sidelinjen, skriver Støre i en e-post til VG.

Han sier han er glad for at velgerne foretrekker en regjering med de gamle rødgrønne kameratene Ap, Sp og SV.

– Hyggelige tall

– Denne målingen ble tatt opp uken etter at du lanserte deg som statsministerkandidat på Senterpartiets landsmøte. Er du skuffet over at du bare går fra 18 til 19 prosent?

– 19 prosentpoeng er hyggelige tall. Vi har hatt hyggelige tall på flere målinger og Senterpartiet går mest opp på snittet i juni. For oss er det sakene som uansett er viktigst, sier Vedum.

Vedum vil ikke godte seg over fallet til Solbergs regjering:

– Hovmod står for fall. Vi kan ikke ta noe for gitt og ikke en eneste stemme er avlagt. Men jeg har god tro på at folk vil ha en ny retning for landet, sier han og viser til at Sp har økt oppslutningen sin fra 16,5 til 17,9 prosent på pollofpolls.no sitt gjennomsnitt for juni.

