FLYTRAPP-TEKNIKK: Flytrapp-eier Simen Myhrene (50) mener han har funnet ut hvordan man best skal kunne ta seg ned en flytrapp. Ikke len deg for langt fremover – eller bakover. Hold deg gjerne fast i rekkverket, gå sakte, men bestemt, er Myhrenes råd. Her uten håndbagasje, men vinkende med høyre hånd som et statsoverhode. Foto: Javad Parsa, VG

Simen (50) kjøpte seg flytrapp – kan ikke brukes til noe

SYLLING (VG) Bygda har hverken fly eller flyplass. Men Simen Myhrene (50) fant ut at tiden var inne for å skaffe seg egen flytrapp – i hagen like ved kirkegården i Sylling.

Av Frank Ertesvåg og Javad Parsa (foto)

Publisert: For mindre enn 2 timer siden

– Jeg har ikke bruk for denne flytrappen til noen verdens ting, innrømmer Myhrene der han iført shorts og sandaler anstiger de to første trinnene på vei oppover den drøye fem meter høye flytrappen.

– Hva med mobilt stupetårn?

– Familien har hytte på Sørlandet. Målet er å få registreringsskilt på flytrappbilen – og kjørt den dit. Eventuelt kan vi kjøre den ned på en brygge og leie den ut som stupetårn, fleiper Myhrene.

Sannheten er altså at han ikke har funnet et eneste reelt bruksområde. Nå står flytrappen der i hagen som en attraksjon for forbipasserende og kirkegjengere på vei til og fra Sylling kirke, som er nærmeste nabo.

VED KIRKEN: Flytrappen er plassert på Simen Myhrenes eiendom i Sylling i Lier, like ved Sylling kirke. Foto: Javad Parsa

Myhrene fikk kjennskap til at den sto på et lager i Groningen i Nederland. Fra anløpet på Drammen havn måtte trappen kjøres via flere omveier for å unngå pinlige sammenstøt med lave gangbroer både på E18 og på lokalveier.

Også kjøpsprosessen var kronglete.

– Jeg la inn et skambud for et par år siden. Da fikk jeg inn en litt sur e-post om at det var helt uaktuelt å selge. Så kom coronaen. Da kom det plutselig inn en e-post i fjor høst med spørsmål om det fortsatt var aktuelt å kjøpe. Jeg la inn et nytt skambud – og sa det sto frem til jul med flytrappa levert Sylling. Men nei, det kunne heller ikke godtas. Men rett før jul kom det inn enda en e-post – da fikk jeg et OK. De ville selge likevel, forteller Myhrene om det omstendelige og spesielle kjøpet.

Flytrappen har tidligere latt seg tråkke på ved en amerikansk flybase i Tyskland. Den er så høy at den kan heises helt opp til inngangsdøren på en Jumbo Jet.

NESTEN SEKS METER: Fem meter og seksti centimeter over bakken, rager flytrappen fullt utslått. Foto: Javad Parsa

– Vet du noe om hvem som har gått opp og ned denne flytrappen, Myhrene?

– Nei, men det kan man jo bare spekulere i.

– Noen amerikanske presidenter?

– Ja, det tror jeg, jo. Air Force One, det amerikanske presidentflyet, har sikkert vært i Tyskland, resonnerer trappe-eieren som til daglig er jordbærbonde i hjembygda.

– Noen presidenter har hatt visse problemer med å gå i flytrapp?

– Ja, rett etter at jeg fikk denne her, så kom jo den nye amerikanske presidenten, Joe Biden, snublende opp en flytrapp. Det ble jo lagt merke til i flytrapp-miljøet, svarer Myhrene.

– Kan det være en idé å låne den ut som en treningstrapp til statsoverhoder og den slags?

– Ja, det burde kunne gå an. Eller som en del av et diplomat-kurs: «Slik går du i flytrappen, «slik unngår du å snuble i buksekanten», tuller Myhrene.

Han blir ørlite mer alvorlig når han demonstrerer en perfekt ankomst en president eller kongelig verdig.

Myhrene hever høyre hånd til behersket vinking samtidig som han stiger ned flytrappen uten å lene seg for langt frem eller tilbake.

Flytrapp-entusiaster Simen Myhrene er ikke eneste flytrapp-entusiast i Norge.

Den som har meninger om- eller bare er interessert i flytrapp så kan man melde seg på Facebook-siden «Vi som kjører flytrapp»

Gruppen er for dem som kjører, eller ønsker å kjøre egen flytrapp.

Hendelser i forbindelse med dette legges ut for diskusjon og drøfting. (Kilder: «Vi som kjører flytrapp», Simen Myhrene.) Vis mer

Bilen som bærer flytrappa, er en ekte amerikansk pickup, En Ford F350, 89-modell, som ifølge Simen Myhrene sluker tre liter 98 oktan bensin på milen.

– Planer om å trappe opp satsingen ved å kjøpe flere?

– Ingen planer om det foreløpig. Det er definitivt kjøpers marked om dagen og man vil nok lett kunne brenne inne med flere, svarer Myhrene som ikke vil ut med hvor mye han betalte for flytrappen.

TUNG FARKOST: Den spesialbygde flytrapp-Forden veier over fire tonn – og bruker drøye tre liter bensin på milen, ifølge Simen Myhrene. Foto: Javad Parsa, VG

Myhrene setter seg inn i førerhuset. Der er tydelige beskrivelser om hvilken høyde på flytrappen de ulike flytypene krever.

Flytrapp-eieren demonstrerer ivrig ved å kjøre trappen opp og ut i full lengde på 5, 60 meter – for deretter å «krympe» den til laveste nivå på 3,60.

Om ikke annet – kan han bruke toppen av trappen til å skaffe seg utsikt både over Holsfjorden og – hvem som er på vei til gudstjeneste eller vielse i Sylling kirke på naboeiendommen.

Noen har fleipet med at flytrappen er Simen Myhrenes egen «stairway to Heaven». Det avvises på det mest bestemte.