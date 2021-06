RAS TIL DØREN: Her gikk raset torsdag kveld. Foto: Joakim Fjeldli

Veien raste på Kasims hus: − Kunne ha gått mye verre

Torsdag kveld raste deler av veien ovenfor Kasim Bozdogans hus ned foran inngangsdøren. Bare sekunder tidligere hadde sønnen stått der.

– Gutten min kom hjem fra byen, og ti sekunder senere raste det inn over inngangsdøren, forteller Bozdogan til VG fra legevakten i Drammen ved 23-tiden torsdag kveld.

Han satt hjemme med kona og sønnen på 14 år da stein og store jordmasser raste ned foran inngangsdøren til huset deres ved Smedberget.

Det var deler av fylkesvei 319 som raste ned skråningen. Bozdogan forteller at kona fortsatt er i sjokk, og får oppfølging av lege.

– Hun trodde at sønnen vår skulle dø. Nå får hun hjelp av lege, sier familiefaren.

– Må noen dø for at de skal komme og sjekke det ut?

Bozdogan sier han 20. mai sendte kommunen en melding om 10–15 centimeter lange sprekker i veien, fordi han fryktet at den skulle rase ut. Han forteller også at de ringte kommunen, ble satt videre flere ganger og snakket med noen som sa de skulle komme og se på, men ikke når.

Han skal også ha gitt beskjed om at stolpene på autovernet var i ferd med å råtne.

Kommunen har ikke tatt kontakt eller kommet på befaring, forteller han videre.

– Og nå har det skjedd. Må noen dø for at de skal komme og sjekke det ut? spør han oppgitt.

Da VG kontakter Drammen kommune fredag, oppgir de at det er Viken fylkeskommune som har ansvar for fylkesveiene.

Sendte bilde

Bozdogan viser VG en skjermdump av meldingen han sendte til applikasjonen «Meld inn feil - Drammen».

Han sendte inn bilde av en sprekk i veibanen langs kanten av veien og skrev at autovernet hang på slep og kunne ramle ned mot huset. Drammen kommune Samferdsel, vei og park svarte først «Takk for din henvendelse. Vi ser på dette snarest mulig.»

Da han gikk inn på appen torsdag kveld, så Bozdogan at han noen timer senere 20. mai hadde fått svar fra kommunen om at Viken fylkeskommune hadde ansvaret med kontaktinfo dit.

Han forteller at han ikke fikk varsel om denne meldingen og sier det er vanskelig å vite hvor man skal henvende seg. Tidligere har varsler han har sendt inn på appen om lyktestolper som ikke lyser og hull i fylkesveien blitt videresendt og fikset, ifølge Bozdogan.

De materielle skadene er ikke store, og Bozdogan er først og fremst lettet over at ingen ble skadet.

– Men det kunne ha gått mye verre.

– Lite løsmasseskred

Seksjonsleder for drift og vedlikehold av veier i Viken fylkeskommune, Bjørn Ragnvald Nyhus, er på rasstedet da VG ringer fredag formiddag. Han sier meldingen om skade i veien ikke er mottatt i Viken.

– Dette er et lite løsmasseskred forårsaket av store nedbørsmengder. Vi har mange sånne skader langs veienettet vårt der vann vasker ut og tar med en veiskråning. Det som er utfordrende her, er at det står et hus helt inn til veien. Skaden på veien i seg selv er ingen stor skade. Men på grunn av huset er det mer omfattende å bygge opp. Vi ser for oss at vi må inn med en støttekonstruksjon, sier han.

RAS: Her er bilde av skaden tatt av fylkeskommunen selv. Foto: Bjørn Nyhus, Viken fylkeskommune

Nyhus har sett bildet av skaden Bozdogan sendte Drammen kommune i mai.

– Som sagt skyldes hendelsen enormt store nedbørsmengder, og på grunn av dette tror jeg ikke vi kunne forutsett hendelsen på det grunnlaget, sier han til VG.

Vil være stengt lenge

Fredag er veien fortsatt stengt, og fylkeskommunen regner med at den kan fortsette å være det «lenge».

– Nå venter vi på en geotekniker som skal vurdere stabiliteten i det som er igjen. Vi håper vi kan få ryddet opp igjen så huseieren kan flytte inn igjen i dag. Så har vi en jobb med å få bygget opp igjen veien på et senere tidspunkt, sier Nyhus.

VEIEN: Her er veien stengt på ubestemt tid. Foto: Bjørn Nyhus, Viken fylkeskommune

Fredag ettermiddag sender Fylkeskommunen ut en pressemelding der de skriver:

«Viken fylkeskommune har hatt en geoteknikker på stedet og vår vurdering er at det ikke er fare for nye ras langs fylkesvei 2627 Gamle Kongevei. Det er imidlertid usikkert når veien kan åpnes igjen.»

Virksomhetsleder for Samferdsel, vei og park i Drammen kommune, Frode Vestgarden, sier til VG at det er standard prosedyre at de informerer om hvor publikum skal henvende seg når de mottar klager på veier de ikke har ansvar for. Kommunen videreformidler ikke disse.

