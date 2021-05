MÅTTE HJEM: Guri Rusten (65) ble fratatt sikkerhetsklareringen, og ambassadørjobben, etter at hun møtte Vladimir Kajevic (59). Foto: Helge Mikalsen.

Guri Rusten var ambassadør i Sarajevo. Så møtte hun Vladimir - og mistet jobben

Guri Rusten (65) ble kjæreste med bosnieren Vladimir Kajevic (59) mens hun var Norges ambassadør til Bosnia-Hercegovina. Det kostet henne jobben.

Torsdag skrev VG om Norges tidligere ambassadør til Polen, Olav Myklebust, som mistet sikkerhetsklareringen fordi han hadde et forhold til en thailandsk kvinne.

I likhet med Myklebust, ble Rusten fratatt all sikkerhetsklarering etter at hun innledet et forhold til en såkalt nærstående fra et annet land.

– Da jeg ble utnevnt til ambassadør i Sarajevo i 2016, syntes jeg det var en spennende utfordring. Jeg hadde passert 60 år og tenkte at det ville bli toppen av karrieren min. Planen var at jeg skulle hjem sommeren 2020, for å bli seniorrådgiver i Utenriksdepartementet.

Men Rusten fikk ikke fullføre perioden i Sarajevo. I fjor vinter ble hun hjemkalt til Oslo, etter at norske myndigheter mente hun kunne utgjøre en potensiell sikkerhetsrisiko på grunn av forholdet til kulturarbeideren Kajevic.

- Det var en felles venn som introduserte oss for hverandre. Han var musiker og jobbet med film, og vi hadde felles interesser. Vi kommuniserte sammen i ni måneder før vi møttes, og innledet sakte et forhold. Venner og bekjente gratulerte og syntes det var hyggelig.

GITARDUO: Guri Rusten (65) og ektemannen deler interessen for musikk. Her koser de seg med gitarspill hjemme i leiligheten på Bjølsen i Oslo. Foto: Helge Mikalsen.

Som ambassadør hadde Guri Rusten sikkerhetsklarering på høyt nivå.

- Jeg var klar over at det var lav terskel for å si ifra at man hadde et forhold med en borger fra et annet land. Derfor informerte jeg min nærmeste leder om at jeg hadde innledet et forhold til en borger av Bosnia-Hercegovina. Dette var våren 2018, da hadde vi kjent hverandre cirka et halvt år.

Etter at Norge fikk ny sikkerhetslov i 2019, ble Rusten innkalt til et møte i UD.

– Der fikk jeg beskjed om å skrive en rapport og beskrive forholdet vårt. Det gjorde jeg, og i rapporten forklarte jeg om bakgrunnen hans.

Senere fikk Guri Rusten en e-post fra Sivil klareringsmyndighet (SKM) der det fremgikk at de var kjent med at hun hadde et forhold til en mann fra landet hun var ambassadør i.

- Jeg fikk beskjed om at han måtte dokumentere livet sitt minst ti år tilbake i tid, med blant annet ligningsattester. Han satte i gang og ringe rundt for å skaffe dokumentasjon. Bosnia-Hercegovina er et byråkratisk land. Så det var ikke lett å fremskaffe dokumentasjon. Han jobbet fulltid i tre måneder for å dokumentere livet sitt. Fra borgerkrigen der han deltok som soldat i forsvaret av Sarajevo, og frem til i dag. Det ble mange kilo papir.

FRUSTRERT: Guri Rusten (65) er oppgitt over behandlingen hun har fått av norske sikkerhetsmyndigheter. Foto: Helge Mikalsen.

21. desember 2019 fikk Guri Rusten beskjed om at hun hadde mistet sikkerhetsklareringen på alle punkter. Klareringsmyndigheten mener at informasjonen SKM har mottatt om Kajevic ikke ga et tilstrekkelig sammenhengende bilde av hva han hadde gjort de siste ti årene.

SKM mente også at det i Rustens tilfelle forelå en tilknytning til Bosnia-Hercegovina, via Kajevic.

- Tilknytning til andre stater er et relevant vurderingsmoment i en klareringssak fordi det kan påvirke en persons lojalitet til norske sikkerhetsinteresser og øke risikoen for å bli utsatt for press, påvirkning eller tilnærming, heter det i vedtaket.

Beslutningen ble tatt to uker før Olav Myklebust, Norges daværende ambassadør i Polen, mistet sin sikkerhetsklarering.

Rusten ble satt i karantene i tre år, uten mulighet til å søke om ny sikkerhetsklarering.

EKTEPAR: Guri Rusten (65) giftet seg med Vladimir Kajevic (59) i Oslo rådhus i august i fjor. Foto: Privat.

Uten sikkerhetsklarering måtte hun forlate ambassadørjobben i Sarajevo, fire måneder før avtaleperioden gikk ut.

- Slik sett var det ingen stor tragedie for meg personlig. Jeg var 65 år, og skulle hjem sommeren etter. Men av hensyn til alle de som er yngre og som har valgt å satse på en karriere i utenrikstjenesten, og som kan bli rammet av dette, har jeg bestemt meg for å forfølge saken til endes.

Rusten sier at hun følte hun ble fratatt retten til privatliv da hun ble tvunget hjem.

- Det var en absurd situasjon.

Rusten klaget på vedtaket til Sivil klareringsmyndighet, men fikk beskjed om at klagen ikke ble tatt til følge. Hun klaget videre til Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM), som i januar i år opphevet vedtaket og ga henne den opprinnelige klareringen tilbake.

NSM stilte spørsmål ved om vedtaket til klareringsmyndigheten ble gjort på sviktende grunnlag, og sendte saken tilbake til SKM for ny behandling.

- Saken er ikke avgjort, så hva utfallet blir vet jeg ikke. Jeg ønsker å få tilbake en klarering på et lavere nivå, som gjør meg i stand til å gjøre jobben min på en ordentlig måte, sier hun.

MÅTTE HJEM: Guri Rusten (65) ble hjemkalt fire måneder før ambassadørperioden i Bosnia-Hercegovina gikk ut. I dag bor hun i Oslo sammen med Vladimir Kajevic (59), som hun traff mens hun var sjef for den norske ambassaden i Sarajevo. Foto: Helge Mikalsen.

Rusten og andre som har mistet sikkerhetsklareringen er henvist til å jobbe i et eget bygg i Kronprinsens gate, i tilknytning til UDs lokaler på Victoria Terrasse i Oslo.

- Når jeg skal i et møte i UD eller har andre ærend der, blir jeg hentet av kolleger og fulgt inn og ut av bygningen. Det oppleves som helt tåpelig, sier Rusten.

Hun sier hun følte det som absurd å måtte forlate ambassadørjobben fordi hun møtte en mann.

- Jeg har hatt sikkerhetsklarering i 24 år, og har plettfri vandel. I utenrikstjenesten trenes vi fra dag en til å håndtere gradert informasjon. Jeg ser at det er en teoretisk logikk i dette, men Bosnia er jo et land vi er gode venner med. Relasjonene er gode, og det er ingen sikkerhetsmessige utfordringer mellom landene.

Guri Rusten forlot Sarajevo 3. mars 2020. Siden har hun jobbet som seniorrådgiver i Sørøsteuropeisk seksjon i Avdeling for Europa og handel i UD.

I august i fjor giftet hun seg med mannen hun traff i Sarajevo i 2018, og de bor nå sammen i Oslo.

Rusten sier at hun, i likhet med Olav Myklebust, vil forfølge saken rettslig dersom hun ikke vinner frem.

Hun er bekymret for alle de unge som satser på en karriere i utenrikstjenesten.

- Konsekvensen blir jo at man ikke kan treffe noen. For kvinner kan det bety at man går glipp av de beste reproduktive årene i livet sitt. Jeg føler at dette strider mot folks rettsoppfatning.

AMBASSADØR: Her er Guri Rusten på besøk hos daværende statsminister Denis Zvizdic i Bosnia Hercegovina. Foto: Council of ministers of Bosnia and Herzegovina

Rusten, som sitter i styret i fagforeningen Akademikerne i UD, mener også at den strenge håndhevelsen av sikkerhetsloven kan føre til en uønsket konsekvens.

- Flere som har mistet klareringen har kommet til meg, dypt fortvilet. De er blitt kalt hjem, og er helt sjokkskadet. Jeg ser på dette som et kjempeproblem for utenrikstjenesten. Det som kan skje nå er jo at folk ikke melder fra at de har truffet noen, fordi de frykter konsekvensene. Det kan i seg selv være en sikkerhetsutfordring.

Rusten frykter at historiene om ansatte som har mistet sikkerhetsklareringen fordi de har innledet et forhold til et annet lands borger, skal føre til tap av tillit til sikkerhetsmyndighetene.

- Det er veldig alvorlig. Det er veldig gode grunner til at vi har en sikkerhetslov. Det er ikke noe galt med loven, og det finnes grunner til at folk mister klareringen sin. Det er anvendelsen av loven jeg mener er feil, og som må prøves av retten.

DIREKTØR: Gudmund Gjølstad er direktør i Sivil klareringsmyndighet. Foto: Sivil klareringsmyndighet.

Direktør Gudmund Gjølstad i SKM opplyser at de ikke kan kommentere innholdet i noen enkeltstående klareringssaker.

Gjølstad skriver i en e-post til VG at SKM har full forståelse for at de som mister eller får nedsatt sin klarering opplever dette som krevende.

– I de få sakene hvor det ikke gis klarering som anmodet, påligger det derfor klareringsmyndigheten et særskilt ansvar for å påse at saksbehandlingen holder høy faglig kvalitet, og at våre avgjørelser er riktige.

Han påpeker at risikoen for både bevisste og ubevisste insidere er betydelig, og at trusselen er alvorlig.

– Vårt arbeid for å redusere risikoen innebærer blant annet å vurdere forhold som kan føre til at den klarerte, eller den klarertes nærstående, utsettes for trusler mot liv, helse, frihet eller ære, slik at den klarerte kan bli presset til å handle i strid med nasjonale sikkerhetsinteresser.

Informasjonssjef Trond Øvstedal i Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM) sier at NSM ikke kommenterer enkeltsaker og ikke kan gå nærmere inn på bakgrunnen for at denne saken er sendt tilbake til Sivil klareringsmyndighet (SKM).

Pressetalsperson i Utenriksdepartementet, Ane Håvardsdatter Lunde, skriver i en e-post til VG at det ikke er naturlig for Utenriksdepartementet å kommentere en sak hvor departementet ikke er part.

– Vi kan ikke gi noen tall på ansatte som har mistet sikkerhetsklareringen, men på lik linje med andre virksomheter med behov for sikkerhetsklarert personell opplever UD tidvis at enkelte ansatte av ulike årsaker mister eller ikke oppnår nødvendig klarering. UD legger til grunn at vurderingene skjer i tråd med gjeldende regelverk som er nødvendig for å opprettholde et forsvarlig sikkerhetsnivå, men vi har samtidig stor forståelse for at dette er en utfordrende og vanskelig situasjon for de som rammes.