FESTET PÅ TVERS AV KOMMUNER: Helgens russefeiring har ført til et større utbrudd blant russen i Rogaland. Foto: Terje Pedersen, NTB

Utbrudd i flere kommuner etter russefester på Jæren: 58 russ smittet

Smittetallene fortsetter å stige etter festingen forrige helg. Nå er 58 russ fra syv kommuner i Rogaland bekreftet smittet.

Av Oda Ording

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Den første helgen i mai markerte startskuddet for rogalandsrussen. I busser og vans krysset russen kommunegrenser for å feste på ulike samlingssteder på Jæren.

Det har ført til et større utbrudd i syv kommuner i fylket.







– Det er de samme bussene som har kjørt rundt omkring, det er korte avstander her med mange kommuner. Jeg tror nok at mesteparten av smitten har skjedd ved besøk i busser, sier kommuneoverlegen i Sandnes, Hans Petter Torvik.

Han anslår at mellom 1000 og 2000 russ har deltatt i feiringen, og har tidligere sagt at det som skjedde i helgen «ikke var helt etter rådene».

Da de første smittetilfellene ble påvist etter helgen, ble all russ som var til stede bedt om å teste seg. Nå har altså 58 testet positivt. De fordeler seg slik:

Sandnes: 35

Stavanger: 11

Randaberg: 1

Sola: 3

Time: 3

Klepp: 3

Gjesdal: 3

– På teststasjonen vår på Kleppe var det 1100 som testet seg tirsdag og onsdag. Nesten alt er russerelatert, og vi venter fortsatt på prøvesvarene fra dem som testet seg i går ettermiddag, sier Torvik.

Han har ikke oversikt over det totale antallet nærkontakter, men sier at det i Sandnes dreier seg om rundt 600 stykker – inkludert foreldre og søsken.

Har du tips? Kontakt VGs journalister.

Har ført gjestelister etter bussbesøk

Kommuneoverlegen understreker at russen er samarbeidsvillige i smittesporingen, at de har avlyst alle planlagte feiringer frem til 13. mai og pålagt seg selv karantene frem til denne datoen.

– Det som er flott er at russen har ført gjestelister over hvem som har vært på besøk i de ulike bussene. Det har hjulpet veldig i smittesporingen, sier kommuneoverlegen.

Torsdag skal de ha et møte med russepresidenten, for å høre hva de planlegger fremover og vurdere behovet for å utarbeide lokale råd for russefeiringen.

– I første om gang vil vi lytte. Så vil vi følge utviklingen og ha en dialog, sier Torvik.

I tillegg har kommuneoverlegene i de berørte kommunene daglige digitale møter på Teams.

Torvik sier de har bedt alle som ikke er direkte nærkontakter om å teste seg, og være i avklaringskarantene inntil de har fått svar.

– Foreløpig er det ingen tegn til at smitten har spredt seg utover russemiljøet. De aller fleste er knyttet til det aktuelle årskullet 2002, mens det er noen få som er ett-to år eldre og to år yngre.