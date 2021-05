DREPT: Fevziye Kaya Sørebø (50) ble skutt på åpen gate på Frogner i Oslo i slutten av april. Foto: Privat

Politiet om Frogner-drapet: − Vil kunne løse saken uten siktedes forklaring

To uker etter drapet på Fevziye Kaya Sørebø (50) mener politiet at de har god oversikt over hva som skjedde. Men de har ennå ikke snakket med mannen i 30-årene som er siktet i saken.

Av Hanna Haug Røset

Mannen ble tirsdag overført fra psykiatrisk sykehus til Oslo fengsel. Han ble innlagt dagen etter at han ble pågrepet og siktet for å ha skutt og drept Fevziye Kaya Sørebø (50) på åpen gate på Frogner i Oslo.

To uker etter drapet er mannen fremdeles ikke avhørt av politiet og det er uklart hvordan han stiller seg til siktelsen.

Men avhør av en lang rekke vitner og omfattende etterforskning gjør at politiet likevel mener de har godt oversikt over saken.

– Det er mange her som kan være med på å bidra til å opplyse saken. Vi sitter med en helt annen informasjon nå enn det vi gjorde den første uken etter drapet. Vi opplever at vi har god oversikt over hva som har skjedd, men saken er på ingen måte ferdig etterforsket, sier politiadvokat Rita Parnas til VG.

POLITIADVOKAT: Rita Parnas i Oslo politidistrikt. Foto: Terje Pedersen, NTB

Etter overføringen til fengsel har politiet igjen meddelt siktede at de ønsker et avhør, men så langt har det ikke kommet i stand.

– Det vil selvfølgelig være interessant å høre siktedes forklaring. Men saken vil kunne løses og opplyses godt selv om vi ikke får den, sier Parnas.

Politiet ønsker en rettspsykiatrisk undersøkelse av siktede, som har vært innlagt på psykiatrisk i nærmere to uker, og jobber mot en begjæring til retten om oppnevning av rettspsykiatrisk sakkyndige.

– Det er en prosess vi fremdeles jobber med, sier Parnas.

Mannens forsvarer Ole Petter Drevland sa tirsdag til VG at det har vært en bedring i hans klient helsetilstand. På spørsmål om siktede nå ønsker å stille i avhør, svarte Dravland følgende:

– Det blir en dialog vi nå skal ha. Vi har ikke snakket om det ennå.

Politiet har tidligere uttalt deres hovedhypotese er at en økonomisk tvist mellom siktede og Sørebø er motivet for drapet.

Før jul ble siktede dømt til å betale Sørebø nær 12 millioner kroner i erstatning og 900.000 kroner i saksomkostninger, i forbindelse med to kostbare byggeprosjektet hvor han var hyret inn som prosjektleder. Konflikten hadde pågått over flere år og dagen etter drapet skulle mannen ha møtt i Oslo tingrett hvor selskapet hans skulle blitt tvangsoppløst.

I juli i fjor anmeldte Sørbø siktede for skadeverk, men saken ble henlagt av kapasitetshensyn.