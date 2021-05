FIKK JOBB TIL SLUTT: Ronja Jacobsson har bachelorgrad i HR og personalledelse. Gjennom et halvt år på dagpenger ble hun ikke fulgt opp av NAV. Bare en av ti ledige er på tiltak. Foto: Privat

NAV kontaktet aldri Ronja (29): Bare åtte prosent av de ledige fikk NAV-tiltak

NAV skulle prioritere tiltak for ungdom under 30 år og andre utsatte grupper som ble ledige under pandemien. Ronja Jacobsson (29) gikk på dagpenger i et halvt år. Men NAV ringte aldri.

Av Alf Bjarne Johnsen

Ferske tall fra NAV viser at bare åtte prosent av alle arbeidssøkere på dagpenger mottok arbeidsmarkedstiltak eller utdanning via NAV.

Av mer enn 200 000 arbeidssøkere, var beskjedne 17 500 personer i aktivitet.

– NAV ringte aldri. All kontakt var via skjema, forteller Ronja Jacobsson.

– Det eneste NAV krevde var at jeg måtte søke fem jobber hver uke, ellers ville jeg miste dagpengene. NAV krevde også at jeg dokumenterte jobbsøknadene, legger hun til.

EN AV TI PÅ TILTAK: NAV klarer ikke å følge opp de utsatte gruppene og få dem inn i arbeidsmarkedet, ifølge Rigmor Aasrud (Ap). Foto: Ørn E. Borgen

Fikk jobb på 380 forsøk

Ronja tilhører gruppen ledige under 30 år, definert blant «utsatte grupper» som NAV skulle prioritere med tilbud om aktivitet.

Tallene fra NAV, som arbeidsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) sendte til Stortinget 7. mai, viser at bare 14 000 av de 140 000 arbeidsledige i «utsatte grupper», er på ulike tiltak i NAV.

126 000 arbeidsledige i denne gruppen står med andre ord uten arbeidsmarkedstiltak.

Ronja Jacobsen stiller på arbeidsmarkedet med en bachelorgrad i HR og personalledelse. Men etter 379 avslag på jobbsøknader, skrev hun en kronikk i VG. Nå har hun endelig fått napp på en jobb: Et vikariat på Ullevål sykehus.

Skulle prioriteres

– Folk sier til oss at de får penger, men så hører de ikke mer fra NAV, sier Rigmor Aasrud (Ap), nestleder i Stortingets arbeids- og sosialkomité. Det var hun som ba Torbjørn Røe Isaksen (H) om å dele statistikken med Stortinget.

– Regjeringen har sagt at de skal prioritere å få utsatte grupper inn i arbeidsmarkedet, men en av 10 er altfor dårlig. NAV må få flere ressurser slik at de kan oppsøke de som står utenfor jobb, sier hun til VG.

ETTERLYSER MER TIL NAV: Arbeids- og velferdsetaten må få større ressurser, sier Rigmor Aasrud (Ap). Foto: Vidar Ruud

Her er tallene

Dette er status for de utsatte gruppene, ifølge NAVs oversikt:

** 59 451 ledige under 30 år. 6 466 av dem – 11 prosent – er i tiltak eller utdanning.

** 75 745 ledige har ikke fullført videregående skole: 6 768 – ni prosent – er på tiltak.

** 47 602 ledige innvandre fra land utenfor EØS: 6 278–13 prosent–er på tiltak.

** 16 505 av de ledige har vært ute av arbeid så lenge at de har mindre enn seks måneder igjen før de mister dagpengene. 2 125–13 prosent–er på tiltak.

I NAVs regelverk står det tydelig at alle registrerte arbeidssøkere skal få vurdert behovet for bistand til å skaffe eller beholde jobb. Det kan være alt fra veiledning om jobbsøkning, til tilbud om kurs og kvalifisering til arbeidsmarkedet.

Har sympati

Arbeidsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) skriver i en e-post til VG at han har sympati med Ronja og de andre arbeidsledige som ble rammet av den i den største ledighetskrisen i fredstid.

– Krisen har rammet skjevt og rammer dem som var mest utsatt fra før. På vei ut av krisen er det å få arbeidsledigheten ned jobb nummer en for Høyre. Nettopp derfor har vi har møtt krisen med kraftfulle tiltak for å unngå få en ledighet som biter seg fast, blant annet over en milliard kroner ekstra til tiltaksplasser, skriver Røe Isaksen.

Arbeidsministeren skriver at «det er avgjørende at NAV møter unge mennesker raskt, og at oppfølgingen er tett», men erkjenner at alle ikke er fulgt opp like godt:

– Vi har styrket NAV for å kunne håndtere den ekstreme pågangen. Det har blant annet har gjort at ledige har fått penger raskt på konto, men det er også ledige som ikke har fått god nok oppfølging i en ekstrem krisesituasjon. Derfor går vi også til valg på en rekke forslag for å forbedre NAV ytterligere, skriver han.

Skriker etter utenlandsk arbeidskraft

Rigmor Aasrud reagerer på at landbruket og reiselivsnæringen «skriker etter utenlandsk arbeidskraft», mens 200 000 går på dagpenger i Norge:

– Jeg har stor respekt for at NAV har hatt enorme utfordringer. De var uforberedt, men de ansatte har gjort en kjempejobb fra hjemmekontor og fått ut penger til de som ble ledige. Men de har ikke hatt tid til å koble folk på arbeidslivet igjen. Altfor mange er blitt sittende igjen i passivitet, sier hun.

Oppfordringen om å fylle på med utdanning mens man står uten jobb, har heller ikke slått til: Av 194 200 helt eller delvis ledige i mars, var 11 100 i utdanning, opplyser NAV.

– Regjeringen har nå sendt en sak til Stortinget om å kombinere dagpenger med utdanning. Det er veldig bra. Men det foreslo vi i 2017. Tenk om dette hadde vært på plass da pandemien traff oss i fjor, legger Aasrud til.

– Spørsmålet er jo ikke om de foreslo å kombinere utdanning med arbeid i et løst forslag på Stortinget i 2017, men hvorfor i all verden de ikke gjorde noen ting med det da de satt i regjering selv, svarer Røe Isaksen.