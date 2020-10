SAUMFART: Drapssiktede Tom Hagen disponerte denne bilen i en periode før han ble pågrepet, og det var i bagasjerommet her at politiet trodde de hadde funnet blodspor. Foto: Tore Kristiansen, VG

Før Hagen-pågripelsen: Ba om blodsjekk etter funn i bil

En måned før pågripelsen av Tom Hagen mente politiet at de kunne ha funnet blodspor i en bil. Funnet skulle sjekkes mot aktuelle personer.

Det mulige blodfunnet var i en bil som etter politiets teori kunne ha blitt brukt til å kjøre Anne-Elisabeth Hagen bort. Funnet viste seg senere å være verdiløst.

Vinteren 2020 var etterforskerne i Lørenskog-saken godt i gang med å planlegge det som skulle bli vårens pågripelse av Tom Hagen. Etter det VG får opplyst jobbet de med en mulig bevisrekke som var sterkere enn det de til slutt satt igjen med.

På et tidspunkt i etterforskningen kunne det fremstå som om politiet hadde fått noen betydelige gjennombrudd og funn i saken, men som senere falt fra og ikke ble en del av mistankegrunnlaget mot Tom Hagen da han ble varetektsfengslet 29. april i år.

Blod-bom

Ett av disse bevisene var merker i bagasjerommet på en bil. De foreløpige undersøkelsene i løpet av vinteren 2020 tydet på at flekkene kunne være blod, får VG opplyst. Dette var en bil som politiet tidligere hadde undersøkt, men som nå skulle undersøkes på nytt.

Politiet hadde på dette tidspunktet en teori om at bilen kunne ha blitt brukt til å frakte Anne-Elisabeth Hagen bort fra boligen i Sloraveien da hun forsvant 31. oktober 2018.

VG får opplyst at undersøkelsene var svært grundige og flekkene ble lokalisert på en måte som kunne underbygge denne teorien. Politiet ba sakkyndige om å sjekke det de trodde var blod og sammenligne det opp mot blodtypen til aktuelle personer, der Tom Hagen var en av dem.

Men da undersøkelsene var klare på våren, var resultatene negative for politiet: Det var ikke blod som ble funnet i bagasjerommet.

Skjortebeviset

Fraværet av blod i bilen var ikke den eneste negative funnet for politiet denne våren.

VG får opplyst at krimteknikerne tidlig på vinteren 2020 arbeidet med å undersøke ett av Tom Hagens plagg i en skittentøykurv i Sloraveien: En skjorte hadde biologisk materiale fra Anne-Elisabeth Hagen på seg.

Ifølge VGs opplysninger mente politiet at skjorten potensielt kunne knytte Tom Hagen til handlingen på åstedet. Han var på dette tidspunktet under hemmelig etterforskning.

Men de endelige analyseresultatene gjorde at det såkalte skjorte-beviset ikke var en del av grunnlaget da Tom Hagen ble pågrepet for drapet i april i år. Etter det VG får opplyst var ikke funnet entydig nok for politiet.

Flere nye funn

Blodfunn fra både Anne-Elisabeth og Tom Hagen i boligen er imidlertid fortsatt en del av drapsetterforskningen, får VG opplyst. Politiets teori er at han har avsatt blod, enten som drapsmann eller medvirker til drap, og at blodet hennes er forsøkt vasket bort.

I tillegg er det funnet DNA fra Tom Hagen under borrelåsen på en av Anne-Elisabeth Hagens sandaler som lå igjen på åstedet.

Disse bevisene er lagt frem i retten, men var ikke nok, da Tom Hagen ble løslatt av Eidsivating lagmannsrett 7. mai.

Etter pågripelsen og ransakingen av Sloraveien 4 har politiet gjort flere funn som de selv har omtalt som interessante. Politiet jobber nå med å sammenstille disse sammen med de kjente bevisene de har i saken.

Ingen kommentar

VG har stilt en rekke spørsmål til Øst politidistrikt om disse bevisene, men de ønsker ikke å kommentere saken fordi de mener opplysningene er av en slik detaljgrad at de er egnet til å skade etterforskningen.

– Vi har derfor ingen kommentarer til spørsmålene, skriver politiinspektør Agnes Beate Hemiø i en e-post til VG.

VG har bedt politiet om å være mer konkret rundt hvilke detaljer som eventuelt kan bidra til å skade etterforskningen, men det ønsker ikke politiet.

VG presiserer at ingen av disse opplysningene ble brukt som grunnlag da Tom Hagen ble fremstilt for varetektsfengsling i slutten av april.

Informasjonen ble heller ikke brukt av politiet da Hagen anket avgjørelsen om fengsling – som endte med at han ble løslatt.

Da politiet gikk til retten for å be om en kjennelse for å ransake to av Hagens eiendommer i slutten av juni i år, ble heller ikke disse bevisene lagt frem som en del av grunnlaget for drapssiktelsen mot milliardæren.

Om snaue tre uker har politiet etterforsket forsvinningen til Anne-Elisabeth Hagen i to år.

Publisert: 13.10.20 kl. 18:10

