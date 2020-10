PANTEMILLIONÆR: Mannen ble svært overrasket da han så beløpet som sto på pantekvitteringen. Foto: Privat

Oslomann (47) pantet for 86 kroner - ble pantemillionær

Den nyslåtte pantemillionæren har bestemt seg for å dele halvparten av pengene med bestekompisen.

Nå nettopp

Den 47 år gamle mannen fra Oslo skulle bare innom nærbutikken onsdag kveld for å kjøpe litt brus og pante flasker. Da han hørte vinnerlyden fra panteautomaten trodde han først han hadde vunnet 100.000 kroner. Det skulle raskt vise seg å ikke være tilfelle.

– Jeg sjekket beløpet litt nøyere og innså at jeg hadde vunnet over en million. Det var en ganske sprø opplevelse, sier han til VG.

Han bestemte seg for å fortsette handleturen som normalt, og puttet pantekvitteringen i lomma.

– Jeg hadde ikke lyst til å lage noe stort nummer ut av det i butikken. Jeg betalte for varene, dro hjem og fikk beløpet verifisert av kona mi, sier han.

Inngikk avtale med kompis

Historien ender likevel ikke der.

Pantemillionæren hadde nemlig for flere år siden inngått en avtale med bestekompisen. De ble enige om at hvis en av dem vant over 10.000 kroner i pantelotteri så skulle de dele vinnergevinsten mellom seg. I dette tilfellet 500.050 kroner.

Da han ringte til kameraten (46) for å overrekke den glade beskjeden, tok han først ikke telefonen. Kameraten var nemlig på jobbreise.

– Jeg spilte derfor inn låten «The Millionaire» av Dr Hook på telefonsvareren hans. Det var en låt vi hadde snakket mye om, og som vi ble enige om at hvis en av oss spilte den, så visste den andre at det var noe som var på gang, sier pantemillionæren.

– Helt surrealistisk

Kameraten (46), som heller ikke ønsker sitt navn på trykk, forteller til VG at hans venn tidligere har lurt ham til å tro at de hadde vunnet i lotto.

Derfor var det helt surrealistisk å få beskjed om at de faktisk hadde vunnet denne gangen.

– I det øyeblikket den låten kom, så skjønte jeg at hvis han ikke kødder nå, så har vi vunnet over en million, sier han til VG.

- Hva var din umiddelbare reaksjon?

– Vi må finne en arena og få feiret dette på en skikkelig måte. Det skal merkes at vi har vunnet og det skal folk rundt oss også, sier kameraten.

Skal feire med å kjøpe TV

Pantemillionæren har bestemt seg for hva han skulle bruke pengene på.

– Vi er veldig glad i å reise, så det blir sikkert noen familieturer og kompisturer når det blir lov igjen. Jeg skal også endelig kjøpe meg en fin og kul TV, sier han.

Kompisen derimot har ikke helt bestemt seg enda for hva han skal bruke sin del av vinnergevinsten på.

– Jeg har ikke kommet så langt. Men vi skal prøve å ikke kaste bort for mye av pengene på seriøse ting, men mest mulig gøy, sier han.

Han har heller ikke rukket å fortelle det til familien.

– Jeg skal fortelle kona mi etterpå. Kompisene mine var til stede da jeg ble oppringt. De ble veldig fascinert av historien, sier kameraten.

– Hvordan reagerte de?

– Det var overraskende lite misunnelse. De fleste var glad på mine vegne. De forventer nok sikkert at jeg skal spandere neste runde, sier han og ler.

Pantelotteriet: Høye vinnersjanser

Oslo-mannen (47) er ikke den eneste som nylig har blitt pantemillionær. For to uker siden ble også Erlend Mangseth (28) fra Vennesla pantemillionær.

Dagen før han vant sin million, var det også en annen milliongevinst som gikk ut i Hammerfest. Det er usedvanlig høye vinnersjanser, ifølge Pantelotteriet.

– I løpet av fire-fem uker vil det gå ut ytterligere fire milliongevinster, så sjansen for å bli pantemillionær er relativt stor, sier daglig leder Gaute Langdal i Pantelotteriet til VG.

Han har tidligere sammenlignet pantelotteriet med et tradisjonelt bøttelotteri. Når det settes opp en ny runde, defineres det på forhånd hvor mange store og små gevinster som ligger i bøtten.

Det nåværende lotteriet ble satt opp i februar. I den var det lagt 14 toppgevinster av én million kroner.

– Det er klart at med en innsats på 15 og 20 kroner så er sjansene for å vinne reelt sett svært liten. Men i forhold til normale omstendigheter, er sjansene spesielt høy i disse dager med den begrensede innsatsen, sier Langdal.

Publisert: 22.10.20 kl. 21:09

