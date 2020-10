Klikk for å aktivere kartet

Far og datter knivstukket i Trøndelag

En mann i 50-årene og en kvinne i 30-årene er natt til onsdag fraktet til sykehus etter en knivstikking i Overhalla. En mann i 40-årene er pågrepet i saken.

Det er en relasjon mellom de knivstukne og den pågrepne, men politiet ønsker ikke å opplyse hva slags type relasjon det er snakk om. Den mistenkte er godt kjent for politiet fra tidligere.

– Vi fikk en nødtelefon klokken 00.50, hvor melder sier at han er knivstukket. Han forteller også at datteren er knivstukket. De var inne i et privathus når de ringte, og gjerningspersonen prøvde å komme seg inn i dette huset, sier politiets operasjonsleder Wenche Johnsen til VG.

Politiet vet ikke om de to ble knivstukket ved eller på den aktuelle adressen, og opplyser at de fornærmede er fraktet til sykehus med ukjent skadeomfang.

– Under samtalen fikk vi beskjed om at gjerningspersonen dro fra stedet i en bil. Vi besluttet derfor at tre politipatruljer skulle bevæpnes, og de kom til stedet 15 minutter etterpå, sier operasjonslederen.

Politiet gikk inn på adressen sammen med ambulansepersonell. Her oppholdt det seg også tre mindreårige barn som nå er tatt hånd om av omsorgspersoner, opplyser politiet.

– En drøy halvtime etterpå ble gjerningsmannen pågrepet på en bensinstasjon noen kilometer unna, sier Johnsen, og opplyser at det ble brukt pepperspray under pågripelsen.

Politiet kjørte etter mannen før pågripelsen, og han skal blant annet ha kjørt inn i midtrabatten og i et skilt før han ble pågrepet.

– Saken har gått over i etterforskningsfasen nå og vil fortsette å bli etterforsket utover dagen onsdag, sier operasjonslederen.

Publisert: 14.10.20 kl. 03:14

