MÅ BETJENE PASSASJERER: Bussjåfør Espen Hult (56) er bekymret for å bli smittet når fremdørene på bussen i hans hjemkommune Moss åpner fredag. Foto: Privat

Frykter økt smitterisiko når passasjerene slippes inn foran: – Umulig å holde én meters avstand

Nå åpnes dørene foran på bussen i flere kommuner. «Et viktig skritt mot en normal hverdag», mener Viken fylkeskommune, men bussjåførene er bekymret.

Fredag åpnet fremdøren på bussene i Moss. I Halden har de vært åpne hele uken, og i neste uke skjer det samme i Sarpsborg og Fredrikstad – etter en beslutning fra Østfold Kollektivtrafikk (ØKT).

ØKT er en del av Viken fylkeskommune, og det er fylkeskommunene som har ansvaret for kollektivtransport.

De fremste dørene har på grunn av smittesituasjonen vært stengt, men nå mener fylkeskommunen at det er forsvarlig å åpne dem igjen i kommuner med lavt smittetrykk.

Det innebærer at sjåførene heretter må validere kort, se på apper og selge billetter via bankterminal.

Forbundsleder Jim Klungnes i Yrkestrafikkforbundet sier at bekymringen blant bussjåførene er stor.

– De er bekymret for sin egen og pårørendes risiko for å bli syke. Bussjåførene har høy gjennomsnittsalder og er selv i risikogruppen, påpeker han.

Klungnes viser til en undersøkelse fra svenske helsemyndigheter om at bussjåfører er den tredje mest utsatte gruppen for å bli smittet. I Sverige ble det fredag besluttet å stenge fremdørene frem til høsten 2021.

PASSASJERER SKAL SLIPPES INN FORAN: Østfold kollektivtrafikk foreslår å merke gulvet foran sjåføren med teip for å minne passasjerene på at de må holde avstand. Ikke godt nok, mener Yrkestrafikkforbundet. Foto: VG-tipser til 2200

Bussjåfør Espen Hult (56) sier at han ikke får instruksen til å henge på grep. Han har et tillitsverv i Moss Høyre, men uttaler seg som privatperson.

– I praksis blir det umulig å holde én meters avstand. Jeg har ikke sett noe fra FHI om at enmetersregelen trygt kan fravikes, sier Hult, som etterlyser en vurdering fra nasjonale helsemyndigheter:

– Hvis det ikke er trygt oppleves det som at de gambler de med min og andre bussjåførers helse i håp om å få inn litt mer billettinntekter.

Bussjåføren er heller ikke overbevist om at lave smittetall er en garanti for ikke å bli smittet på jobb. Han peker på at en stor del av passasjerene de frakter tar toget til og fra Oslo, der smittetrykket er høyt.

– Ikke tatt risikoen til bussjåførene på alvor

Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet har utarbeidet en corona-veileder for kollektivtransport. Der står det ingenting om åpning av fremdørene.

– FHI har gitt råd om hvordan smitterisiko kan håndteres, og de generelle tiltakene for å redusere risikoen – avstand, god hånd- og hostehygiene, og at syke holder seg hjemme – gjelder også for virksomheter i kollektivtrafikken. Hver virksomhet skal vurdere risiko for de ansatte, og hvilke tiltak som er aktuelle for å redusere en smitterisikoen. Det er lokale forskjeller i smittetall, og forskjeller i hvordan tiltak kan tilpasses i virksomheten. Det gjør at tiltakene for å beskytte de ansatte kan variere, sier overlege Didrik F. Vestrheim i FHI til VG.

– Helsemyndighetene fraråder folk fra å reise kollektivt fordi man vurderer det som et område der man lett kan bli smittet. Vi føler at de ikke har tatt risikoen til bussjåførene på alvor og etterlyser en bedre vurdering, sier forbundslederen.

«Dette er et viktig skritt mot en normal hverdag. Husk at Østfold Kollektivtrafikk må ha inntekter for å kunne betale oss, for at vi skal kjøre rutene», står det blant annet i instruksen til sjåførene.

Klungnes mener fylkeskommunene selv må sørge for at de får inn inntektene de skal ha fra reiser, samtidig som de tar ansvar for sjåførene.

les også FHIs risikovurdering: Knytter rundt 100 coronatilfeller til busstur

KRITISK TIL MANGLENDE KONTROLLER: Forbundsleder Jim Klungnes i YKT peker på at de fleste fylkeskommuner selv har bestemt at de skal ha inntektsansvaret for kollektivtransport. – Nå nærmest oppfordrer de passasjerene til å reise gratis. De gjennomfører heller ikke kontroller. Foto: Yrkestrafikkforbundet

– Løper fra sitt eget ansvar

Han etterlyser løsninger som å flytte validatorene til bakdørene. Det finnes i Oslo, men fra langt nær i alle kommuner.

– Det vil de ikke gjøre fordi det koster penger. Fylkeskommunene skyver bussjåførene foran seg i denne sammenhengen her – de løper fra sitt eget ansvar.

– Kan du forstå at de velger å åpne dørene når smittespredningen i enkeltkommuner er lav?

– Jeg synes ikke det er godt nok. Det gjør det vanskelig for passasjerene å vite hvordan de skal forholde seg til dette. De må gjøre det enkelt for kunder og forsvarlig for sjåførene, og helsemyndighetene må ta den vurderingen, sier forbundslederen.

ØKT foreslår å merke opp gulvet med en teip for å signalisere overfor reisende at de må holde avstand. På mange busstyper vil ikke det fungere, mener Klungnes.

– På bybussene, der du ikke har to seter på hver side foran, er du i nærheten av en meters avstand til sjåføren. I andre busser er det under en halv meter. Uansett hvordan det merkes med teip vil det ikke ha noen særlig betydning for å styre passasjerene unna sjåføren og unngå smitterisiko, sier han.

ÅPNER DØRENE: Tidligere under pandemien har fremdørene vært stengt med en beskjed til passasjerene om at de må gå på bak i bussen. Bildet viser en buss i Fredrikstad i mars. Foto: Gisle Oddstad

ØKT: Følger situasjonen nøye

ØKT-direktør Børre Johnsen forklarer at de åpner fremdørene for å ha kontroll på antall passasjerer som går på bussen, og for å sørge for at alle passasjerer har gyldig billett.

– De kommuner det åpnes i defineres som grønne (maks 20 antall smittede per 100.000 innbyggere siste 14 dager). Åpning og lukking bestemmes etter dette og ved eventuelle store kommunale utbrudd, sier Johnsen.

Han tilføyer at de har forståelse for bussjåførenes bekymring knyttet til smittevern i jobben, og presiserer at ØKT og leverandørene av transporttjenestene følger situasjonen nøye.

– De åpninger og avtaler om åpning som er avtalt er i overenstemmelse med kjørende selskap, sier Johnsen.

Direktøren viser til at ØKT har gått til anskaffelse av nye validatorer for i større grad å tilby kontantfrie løsninger som app og bankkort.

– Ved siden av dette er det viktig å ha kontroll med antall påstigende. Bussene er merket opp for å beskytte sjåførene og deres arbeidssituasjon, i overenskommelse med selskapet som drifter bussene, sier Johnsen.

Publisert: 09.10.20 kl. 23:26

