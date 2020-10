DAGGRY: Moss er mørklagt som følge av strømbruddet. Foto: VG-tipser

Rundt 40.000 strømløse på Østlandet – forårsaker trafikk- og fergekaos

Ved 08-tiden er 39.000 husstander nord for Sarpsborg og sør for Ski i Viken fylke på Østlandet uten strøm. Fergen som går mellom Moss og Horten får ikke lagt til kai, derfor står trafikken bom fast.

Oppdatert nå nettopp

Strømbruddet oppstod klokken 06.56 tirsdag morgen, og påvirket først 68.000 husstander i området.

Kort tid etter var mannskaper fra nettselskapet Elvia og Statnett på vei til transformatorstasjonen i Tegneby ved Son for å utrede feilen som forårsaket strømbruddet.

– Vi har folk ved stasjonen nå, de jobber med å rette feilen så fort som mulig. Vi beklager ulempene det forårsaker for dem som har mistet strømmen, sa pressevakt Marianne Veggeberg til VG ved 07.35-tiden tirsdag.

Like etter klokken 08 sier kommunikasjonssjef Morten Schau i Elvia at 39.000 fortsatt er uten strøm.

– Vi har klart å koble tilbake noen områder ved hjelp av linjer inn fra andre områder. Så vi har fått avlastet noe, men har ikke mulighet til å avlaste alt på den måten før feilen er rettet, sier han.

FÅR IKKE LAGT TIL KAI: Bastøyfergen som går mellom Moss og Horten sliter med å legge til kai i på grunn av strømbruddet. Foto: VG-tipser

– Vil bygge seg opp kø

Strømbruddet påvirker også fergen som frakter morgenpendlere mellom Moss og Horten. Driftssjef Bendix Klykken i Bastø Fosen forklarer at de ikke får løftet opp kjørebroen til fergen.

– Dermed kan vi verken gå fra eller legge til kai. Det rammer mange; køene står til dels ut i Hortenstunnelen, sier han.

Fra klokken 08.10 har selskapet avgang hvert kvarter, og de fikk første melding om problemet klokken 07.15.

– Det vil bygge seg opp kø på begge sider. Vi håper strømmen kommer tilbake snart, sier driftssjefen.

Martin (40): Begynner å bli kaldt hjemme

– Vi har ligget i sengen og ventet på soloppgangen, sier Martin Adam Martinsen (40).

Familien på Jeløya i Moss pleier ha litt lys på om natten, men det var stupmørkt da de våknet før klokken syv i morges.

– Vekkerklokken på mobilen virket, resten virker ikke, sier Martinsen.

Barnehagen til fem og et halvt år gamle Anna har gitt beskjed om at det går an å levere, men de har tatt en rolig morgen.

– Kona har hjemmekontor og får ikke gjort noe. Jeg prosjekterer bærekonstruksjoner i bygg, men får ikke utført jobben uten tilgang til datamaskin og server.

– Hva kan du da gjøre?

– Det blir vel administrative oppgaver, som å rydde, sier bygningsingeniøren.

Martinsen forteller at det begynner å bli kaldt hjemme.

– Vi har ganske nytt hus. Alt er strømbasert. Hverken ventilasjon eller varme fungerer, sier familiefaren på Jeløya.

Utenfor lysner det av dag.

– Eneste stedet vi ser elektrisk lys, er Moss havn. De har sikkert backup-generator. Vi ser at Bastøyferja har kommet, sier Martin Adam Martinsen.

Publisert: 13.10.20 kl. 08:03 Oppdatert: 13.10.20 kl. 08:30