DAGGRY: Moss er mørklagt som følge av strømbruddet. Foto: VG-tipser

Omfattende strømbrudd på Østlandet tirsdag – strømmen tilbake hos de fleste

68.000 husstander ble tirsdag morgen rammet av strømbruddet nord for Sarpsborg og sør for Ski i Viken fylke på Østlandet. I 09-tiden er 1500 fortsatt strømløse.

Oppdatert nå nettopp

Strømbruddet oppstod klokken 06.56 tirsdag morgen, og påvirket først 68.000 husstander i området.

Kort tid etter var mannskaper fra nettselskapet Elvia og Statnett på vei til transformatorstasjonen i Tegneby ved Son for å utrede feilen som forårsaket strømbruddet.

Like etter klokken 08 var 39.000 uten strøm, mens antallet var redusert til 1500 én time senere.

– Nå begynner det å ordne seg. De som fortsatt er uten strøm bor syd for Vestby og i Indre Østfold, sier kommunikasjonssjef Morten Schau til VG klokken 09.05.

FÅR IKKE LAGT TIL KAI: Bastøfergen som går mellom Moss og Horten sliter med å legge til kai i på grunn av strømbruddet. Foto: VG-tipser

– Vil bygge seg opp kø

Strømbruddet påvirket også fergen som frakter morgenpendlere mellom Moss og Horten. Det var ikke mulig å løfte opp kjørebroen til fergen, dermed kunne Bastø-Fosen verken gå fra eller legge til kai.

Det forårsaket store køer til og fra fergekaiene. Like før klokken 09 tirsdag bekrefter driftssjef Bendix Klykken i Bastø-Fosen at strømmen er tilbake i Moss og at fergene går igjen.

– Men det er oppstått forsinkelser i forhold til oppsatte avgangstider. Vi regner med at fergene er tilbake til normale avgangstider i løpet av formiddagen, skriver han i en SMS til VG.

Fra klokken 08.10 har selskapet avgang hvert kvarter, og de fikk første melding om problemet klokken 07.15.

– Det vil bygge seg opp kø på begge sider. Vi håper strømmen kommer tilbake snart, sa driftssjefen ved 08-tiden.

Martin (40): Begynner å bli kaldt hjemme

– Vi har ligget i sengen og ventet på soloppgangen, sa Martin Adam Martinsen (40) da han snakket med VG i 07.45-tiden tirsdag.

Familien på Jeløya i Moss pleier ha litt lys på om natten, men det var stupmørkt da de våknet før klokken syv i morges.

– Vekkerklokken på mobilen virket, resten virker ikke, sier Martinsen.

Barnehagen til fem og et halvt år gamle Anna har gitt beskjed om at det går an å levere, men de har tatt en rolig morgen.

– Kona har hjemmekontor og får ikke gjort noe. Jeg prosjekterer bærekonstruksjoner i bygg, men får ikke utført jobben uten tilgang til datamaskin og server.

– Hva kan du da gjøre?

– Det blir vel administrative oppgaver, som å ordne opp i prosjektdokumentasjon, sier bygningsingeniøren.

Martinsen forteller at det begynner å bli kaldt hjemme.

– Vi har ganske nytt hus. Alt er strømbasert. Hverken ventilasjon eller varme fungerer, sier familiefaren på Jeløya.

Utenfor lysner det av dag.

– Eneste stedet vi ser elektrisk lys, er Moss havn. De har sikkert backup-generator. Vi ser at Bastøyferja har kommet, sier Martin Adam Martinsen.

Publisert: 13.10.20 kl. 08:03 Oppdatert: 13.10.20 kl. 09:08